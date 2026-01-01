Мои заказы

Развлечения в Новом Афоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Новом Афоне, цены от 1250 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Путешествие к горячим источникам: SPA по-абхазски
3 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Путешествие к горячим источникам: SPA по-абхазски
Начало: По месту проживания по городам Новый Афон и Сухум
Расписание: Ежедневно в 15:00
1250 ₽ за человека
Термальный источник Кындыг
4 часа
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Термальный источник Кындыг
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно 14:00
1300 ₽ за человека
Для любителей экстрима: верхом на квадроциклах
На квадроциклах
2 часа
Мини-группа
до 2 чел.
Для любителей экстрима: верхом на квадроциклах
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 10:00/13:00/16:00
3750 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новом Афоне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путешествие к горячим источникам: SPA по-абхазски;
  2. Термальный источник Кындыг;
  3. Для любителей экстрима: верхом на квадроциклах.
Какие места ещё посмотреть в Новом Афоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Новый Афон;
  2. Голубое озеро;
  3. Юпшарский каньон;
  4. Озеро Рица;
  5. Самое главное;
  6. Гегский водопад;
  7. Новоафонский монастырь;
  8. Новоафонская пещера.
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в январе 2026
Сейчас в Новом Афоне в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1250 до 3750. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Новом Афоне на 2026 год по теме «Развлечения», 5 ⭐ отзывов, цены от 1250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март