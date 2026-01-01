Групповая
до 20 чел.
Путешествие к горячим источникам: SPA по-абхазски
Начало: По месту проживания по городам Новый Афон и Сухум
Расписание: Ежедневно в 15:00
1250 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Термальный источник Кындыг
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно 14:00
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 2 чел.
Для любителей экстрима: верхом на квадроциклах
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 10:00/13:00/16:00
3750 ₽ за человека
