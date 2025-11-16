Экскурсия в горное село из Нового Афона - это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Абхазии.
Посетители увидят Мыкуский собор 10 века, побывают в пещере Абрскил, связанной с легендами о
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение древнего Мыкуского собора
- 🕳️ Исследование пещеры Абрскил
- 🏡 Гостеприимство абхазской семьи
- 🍇 Участие в сборе фруктов и овощей
- 🥘 Приготовление традиционных блюд
- 🏞️ Виды на горы
Что можно увидеть
- Мыкуский собор
- Пещера Абрскил
Описание экскурсии
Мыкуский собор 10 века
Вы посетите единственный пятинефный храм на территории Абхазии. Напротив рассмотрите поляну Мыку-ашта, с которой открывается вид на ипподром. Каждый год здесь проходят традиционные скачки, приуроченные ко Дню Победы.
Пещера Абрскил
Абрскил — абхазский Прометей, о котором сложено множество легенд, и все они ведут к этой пещере. Внутри — несколько залов, с каждым из которых связаны удивительные истории из жизни героя.
Село Тхина
Именно здесь вас встретят за накрытым столом — как дорогих, долгожданных гостей. Дом, куда вы придёте, — не подготовленная площадка для туристов, семья здесь живёт обычной жизнью. Хозяин с радостью покажет вам свои сады, пригласит в винный погреб и поделится тем, чем гордится по-настоящему.
А ещё вы:
- примите участвуете в приготовлении традиционных блюд
- соберёте сезонные фрукты или овощи из огорода
- вкусно пообедаете
- послушаете тосты от главы семьи
- насладитесь видами на горы
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Toyota Noah
- Примерный тайминг: общее время в дороге — 3,5 часа, Мыкусий собор — 30 мин., пещера — 1 час, в гостях у абхаза — 4 часа
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хизан — ваша команда гидов в Новом Афоне
Я коренной житель Абхазии, по национальности абхаз. Воспитывался в традиционной семье, поэтому с легкостью расскажу вам о традициях народа. По образованию историк. Преподаю в школе. Провожу экскурсии с 2014 года.
