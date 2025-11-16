Экскурсия в горное село из Нового Афона - это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Абхазии.Посетители увидят Мыкуский собор 10 века, побывают в пещере Абрскил, связанной с легендами о

местном герое, и ощутят гостеприимство абхазской семьи. Визит в дом местных жителей позволит узнать, как бережно здесь хранят традиции. Участники смогут попробовать себя в приготовлении традиционных блюд, насладиться видами на горы и вкусно пообедать

Описание экскурсии

Мыкуский собор 10 века

Вы посетите единственный пятинефный храм на территории Абхазии. Напротив рассмотрите поляну Мыку-ашта, с которой открывается вид на ипподром. Каждый год здесь проходят традиционные скачки, приуроченные ко Дню Победы.

Пещера Абрскил

Абрскил — абхазский Прометей, о котором сложено множество легенд, и все они ведут к этой пещере. Внутри — несколько залов, с каждым из которых связаны удивительные истории из жизни героя.

Село Тхина

Именно здесь вас встретят за накрытым столом — как дорогих, долгожданных гостей. Дом, куда вы придёте, — не подготовленная площадка для туристов, семья здесь живёт обычной жизнью. Хозяин с радостью покажет вам свои сады, пригласит в винный погреб и поделится тем, чем гордится по-настоящему.

А ещё вы:

примите участвуете в приготовлении традиционных блюд

соберёте сезонные фрукты или овощи из огорода

вкусно пообедаете

послушаете тосты от главы семьи

насладитесь видами на горы

