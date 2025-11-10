Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

В этом путешествии вы отправитесь к каньону Хашупсе: доберёмся до него на багги, а по самому каньону пройдём прямо по воде! После побываем в городе Гагра: увидим знаменитый ресторан «Гагрипш» и колоннаду, а затем отправимся на пляж к белым скалам, которые отлично сочетаются с цветом моря.