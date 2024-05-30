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скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1690013 520₽ за всё до 7 чел.
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста» в Новом Афоне: уникальное приключение 9 в 1 для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией в Каньон «Аапста». От джиппинга до катания на тарзанке - ваш отдых будет незабываемым
Начало: Ваш отель, по адресу
«Аацынский каньон — отличное место для отдыха туристов и местных»
Расписание: Среда, пятница в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
600₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «Каньон Аапста 8 в 1» из Гудауты: водопады, джиппинг, рыбалка
Погрузитесь в мир приключений в каньоне «Аапста»! Вас ждут водопады, джиппинг, конные прогулки и пикник на природе. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: Ваш отель, по адресу
«В устье реки Аапста раскинулся живописный каньон, обрамленный с двух сторон отвесными скалами»
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения30 мая 2024Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура очень насыщенная, но при
- ООльга17 мая 2024Благодарю за прекрасное путешествие! Несмотря на сюрпризы погоды, все прошло великолепно, благодаря замечательному гиду. Все мои пожелания были учтены, автомобиль комфортный, время пролетело незаметно. Ахра, благодарю Вас за интересную экскурсию и незабываемые впечатления!
- ССусанна10 мая 2024Экскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фото, но и подробно расскажут
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Каньоны»
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