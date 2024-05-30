Экскурсии по каньонам

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны» в Новом Афоне, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1690013 520 за всё до 7 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста» в Новом Афоне: уникальное приключение 9 в 1 для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией в Каньон «Аапста». От джиппинга до катания на тарзанке - ваш отдых будет незабываемым
Начало: Ваш отель, по адресу
«Аацынский каньон — отличное место для отдыха туристов и местных»
Расписание: Среда, пятница в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
600 за человека
Каньон «Аапста» 8 в 1 из Гудауты
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «Каньон Аапста 8 в 1» из Гудауты: водопады, джиппинг, рыбалка
Погрузитесь в мир приключений в каньоне «Аапста»! Вас ждут водопады, джиппинг, конные прогулки и пикник на природе. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: Ваш отель, по адресу
«В устье реки Аапста раскинулся живописный каньон, обрамленный с двух сторон отвесными скалами»
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура очень насыщенная, но при
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    этом не утомительная. В комфортном режиме мы увидели все достопримечательности, которые есть на пути к большой Рице - водопады, сказочный лес, Голубое озеро, Юпшарский каньон и смотровую площадку над ним. Особый бонус - посещение дачи Сталина и катание на мемориальном катере 1950 года. Из Афона мы выезжали под дождем, но это только украсило поездку, сказочный лес в такую погоду становится и вправду сказочным и мистическим, как и вид со смотровой площадки. Очень всем рекомендую именно эту экскурсию, особенно если ее ведет Дамей) И еще - мы не собирались ни на какие дегустации, но когда я узнала, что в Абхазии выращивают мальбек и делают из него вино, не удержалась от посещения этой винодельни, которая превзошла все мои ожидания. Доводилось бывать в бодегах Риохи и Мендосы, так вот здесь уровень и качество вина не ниже. Любителям вина советую взять на заметку)

    Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Благодарю за прекрасное путешествие! Несмотря на сюрпризы погоды, все прошло великолепно, благодаря замечательному гиду. Все мои пожелания были учтены, автомобиль комфортный, время пролетело незаметно. Ахра, благодарю Вас за интересную экскурсию и незабываемые впечатления!
  • С
    Сусанна
    10 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Экскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фото, но и подробно расскажут
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    про каждое место, его историю. Особенно полезно погружение в историю республики, было очень познавательно. Путешествие действительно душевное, люди приятные, доброжелателтеые и отзывчивые. Экскурсовод Ахра, не только великолепный рассказчик, но ещё и очень аккуратный и внимательный водитель. Путешествие было интересным и приятным. Автомобиль чистый, комфортный. Ресторан с отличным обслуживанием, вкусной едой и приятными ценами. Не пожалейте времени и средств для посещения этой экскурсии.

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Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Каньоны»

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Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в июне 2024
Сейчас в Новом Афоне в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 13 520 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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