Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Нового Афона

Вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип! И с ветерком прокатиться на джип-туре...

5
13 отзывов
Вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип! И с ветерком прокатиться на джип-туре по Абхазии.

Без обычных групп, индивидуально, до 8 человек в джипе одновременно.

Корректируйте места самостоятельно где хотите находиться больше или меньше, куда заезжать по пути маршрута.
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Нового Афона
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Нового Афона
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Нового Афона
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Нового Афона
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Нового Афона
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Нового Афона
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Нового Афона
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Нового Афона
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Нового Афона
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Нового Афона

Что вы увидите 🤩

  • Известный ресторан «Гагрипш»
  • Смотровая площадка г. Гагра
  • Белые скалы (с купанием)
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Пасека и винный погреб
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон (Каменный мешок)
  • Чабгарский карниз и смотровая «Прощай Родина»
  • Жемчужина Абхазии – Озеро Рица
  • Водопад «Влюбленных»
  • Водопад «Гегский»
  • А вечером вы можете искупаться в чистейшем море на пляже возле городской Колоннады в Гаграх

Что вас ожидает:

  • Вы увидите нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море, а шлейф – горы и самшитовые леса. Едем на джипах хантерах и патриках, усиленная подвеска, летом открытый верх, зимой закрытый верх.
Путешествие на открытых джипах это возможность высоко поднять голову, чтоб увидеть вершины, оглянуться, чтоб осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных. А фото и видео из открытой кабины просто потрясающие! У нас много положительных отзывов в соц. сетях, так что ваш отдых будет на высоте. Маршрут джип тура это самые популярные и любимые места, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно

Важная информация:

  • Наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи, мы находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Аренда джипа
12 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги водителя гида
  • трансфер в Гаграх и Пицунде
  • дегустации напитков, сыра, копченостей.
Что не входит
  • питание (по желанию)
  • экологический сбор на Рицу — 350 руб. /чел.
  • трансфер из Афона
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш адрес в Новом Афоне
Завершение: Ваш адрес в Новом Афоне или в Гагры
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00

Юлия П.
Юлия П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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