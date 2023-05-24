Венцом нашей программы станет озеро Рица, вода которого имеет удивительный лазурный оттенок.
Преодолевая бездорожье, мы также увидим высокие и бурлящие водопады Абхазии: Гегский водопад, водопад Влюбленных, Молочный… Вы узнаете, какие истории и легенды связаны с этими местами, насладитесь видами природы и сделаете фотографии на память.
Преодолевая бездорожье, мы также увидим высокие и бурлящие водопады Абхазии: Гегский водопад, водопад Влюбленных, Молочный… Вы узнаете, какие истории и легенды связаны с этими местами, насладитесь видами природы и сделаете фотографии на память.
Ближайшие даты:
24
мая
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25
мая
мая
26
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27
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ресторан «Ущелье».
- Водопад «Девичьи слезы».
- Водопад «Мужские слезы».
- Подвесной мост через р. Бзыбь.
- Голубое озеро (тарзанка по желанию)
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Чабгарский карниз (смотровая площадка «Прощай, Родина»).
- Озеро Рица (970 м над уровнем моря)
- Водопад Влюбленных (тарзанка по желанию)
- Водопад Гегский (высота 70 м).
- Молочный водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По местам Страны душиАбхазия — это райский уголок для тех, кто любит горные пейзажи. Запрыгивайте в джип — на один день мы отправляемся в путешествие по Стране души, как называют ее местные. Мы без проблем пересечем бездорожье, чтобы добраться до самых красивых мест. Гегский водопад и озеро Рица — главные пункты в нашей программе, но вы также увидите водопады, реку Бзыбь и ее подвесной мост, Юпшарский каньон. Эти места не менее прекрасны, а виды отсюда на близлежащие окрестности достойны фотографий. А пока Вы будете наслаждаться красотой природы, я расскажу Вам интересные истории об этих местах. Важная информацияВозьмите с собой: • удобную одежду и обувь,
- наличные деньги,
- заряженные гаджеты.
Ежедневно, 10-40
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги.
- Услуги водителя-экскурсовода.
- Дегустации вина и меда.
- Страхование
- Что не входит
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк:
- Взрослый (с 12 лет) — 700 руб.
- Детский (с 8 до 12 лет) — 200 руб.
- Дети до 8 лет — бесплатно.
- Питание — средний чек 600 руб.
- Тарзанка — 1000 руб. (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, 10-40Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Хорошего отдыха!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании