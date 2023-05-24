Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»

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Венцом нашей программы станет озеро Рица, вода которого имеет удивительный лазурный оттенок.

Преодолевая бездорожье, мы также увидим высокие и бурлящие водопады Абхазии: Гегский водопад, водопад Влюбленных, Молочный… Вы узнаете, какие истории и легенды связаны с этими местами, насладитесь видами природы и сделаете фотографии на память.
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Ближайшие даты:
24
мая
25
мая
26
мая
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мая
28
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29
мая
30
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Ресторан «Ущелье».
  • Водопад «Девичьи слезы».
  • Водопад «Мужские слезы».
  • Подвесной мост через р. Бзыбь.
  • Голубое озеро (тарзанка по желанию)
  • Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз (смотровая площадка «Прощай, Родина»).
  • Озеро Рица (970 м над уровнем моря)
  • Водопад Влюбленных (тарзанка по желанию)
  • Водопад Гегский (высота 70 м).
  • Молочный водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По местам Страны душиАбхазия — это райский уголок для тех, кто любит горные пейзажи. Запрыгивайте в джип — на один день мы отправляемся в путешествие по Стране души, как называют ее местные. Мы без проблем пересечем бездорожье, чтобы добраться до самых красивых мест. Гегский водопад и озеро Рица — главные пункты в нашей программе, но вы также увидите водопады, реку Бзыбь и ее подвесной мост, Юпшарский каньон. Эти места не менее прекрасны, а виды отсюда на близлежащие окрестности достойны фотографий. А пока Вы будете наслаждаться красотой природы, я расскажу Вам интересные истории об этих местах. Важная информацияВозьмите с собой: • удобную одежду и обувь,
  • наличные деньги,
  • заряженные гаджеты.

Ежедневно, 10-40

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги.
  • Услуги водителя-экскурсовода.
  • Дегустации вина и меда.
  • Страхование
Что не входит
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк:
  • Взрослый (с 12 лет) — 700 руб.
  • Детский (с 8 до 12 лет) — 200 руб.
  • Дети до 8 лет — бесплатно.
  • Питание — средний чек 600 руб.
  • Тарзанка — 1000 руб. (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 10-40
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Хорошего отдыха!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Джиппинг
Природа и пейзажи
На весь день
Озеро Рица
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