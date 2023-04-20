Что вас ожидает:

Экскурсии по восточной части Абхазии с посещением: собора Успения Божьей Матери VI века в Дранде, Храма Святого Георгия Победоносца в селе Илор Х века с мироточащами иконами), Моквского собора Х века, построенного Абхазским царём Леоном третьим, или Команского мужского монастыря, гробницы Св. Василиска, Святого источника + обзорная экскурсия по Сухуму с посещением кафедрального собора

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.