В Абхазии расположилось огромное множество храмов, монастырей, часовен, соборов и святых источников. Мы посмотрим самые известные и значимые святыни восточной части республики. А в одной из них задержимся подольше, чтобы оценить внутреннее убранство.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Собор Успения Божьей Матери
- Храм Святого Георгия Победоносца
- Моквский собор
- Команский мужской монастырь
- Гробницы Св. Василиска
- Святой источник
- Сухумский кафедральный собор
- Набережная махаджиров
- Парк Славы
- Площадь Победы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Экскурсии по восточной части Абхазии с посещением: собора Успения Божьей Матери VI века в Дранде, Храма Святого Георгия Победоносца в селе Илор Х века с мироточащами иконами), Моквского собора Х века, построенного Абхазским царём Леоном третьим, или Команского мужского монастыря, гробницы Св. Василиска, Святого источника + обзорная экскурсия по Сухуму с посещением кафедрального собора
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно, утром по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- По согласованию с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, утром по договоренностиЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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