По святым местам восточной Абхазии

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
В Абхазии расположилось огромное множество храмов, монастырей, часовен, соборов и святых источников. Мы посмотрим самые известные и значимые святыни восточной части республики. А в одной из них задержимся подольше, чтобы оценить внутреннее убранство.
По святым местам восточной Абхазии
По святым местам восточной Абхазии
По святым местам восточной Абхазии
По святым местам восточной Абхазии
По святым местам восточной Абхазии
По святым местам восточной Абхазии
По святым местам восточной Абхазии
По святым местам восточной Абхазии
Ближайшие даты:
20
апр
21
апр
22
апр
23
апр
24
апр
25
апр
26
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Собор Успения Божьей Матери
  • Храм Святого Георгия Победоносца
  • Моквский собор
  • Команский мужской монастырь
  • Гробницы Св. Василиска
  • Святой источник
  • Сухумский кафедральный собор
  • Набережная махаджиров
  • Парк Славы
  • Площадь Победы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Экскурсии по восточной части Абхазии с посещением: собора Успения Божьей Матери VI века в Дранде, Храма Святого Георгия Победоносца в селе Илор Х века с мироточащами иконами), Моквского собора Х века, построенного Абхазским царём Леоном третьим, или Команского мужского монастыря, гробницы Св. Василиска, Святого источника + обзорная экскурсия по Сухуму с посещением кафедрального собора

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно, утром по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, утром по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Нового Афона

Яркое путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Яркое путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня
Завтра
22 апр
23 апр
1375011 000 за всё до 7 чел.
Впервые в Абхазии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
в Новом Афоне
Сегодня
Завтра
22 апр
23 апр
13 000 за всё до 8 чел.
Путешествие по восточной Абхазии: рыбалка, горы и самшитовая роща
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по восточной Абхазии: рыбалка, горы и самшитовая роща
по договоренности
Завтра
22 апр
23 апр
24 апр
17 000 за всё до 4 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Новом Афоне
Все экскурсии в Новом Афоне
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ