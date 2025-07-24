Мои заказы

Поездка на джипе из Нового Афона - к озеру Рица и Гегскому водопаду

Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Вы побываете в одном из самых красивых уголков Кавказа. По пути проедете живописные ущелья рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Остановитесь у впечатляющего Гегского водопада.

А затем полюбуетесь озером Рица и его безмятежно ровной гладью, в которой отражаются заснеженные громады гор.
Описание экскурсии

Бзыбское, Гегское и Юпшарское ущелья — проедем через каньоны с отвесными скалами.

Водопады Девичьи и Мужские Слёзы — на 2-ом километре Рицинской дороги увидим, как плачут скалы.

Голубое озеро — на высоте 100 метров над уровнем моря полюбуемся яркой голубизной водоёма. Говорят, если умыться водой из этого озера, можно сбросить десятки лет.

Гегский водопад — посмотрим, как водный каскад обрушивается вниз с высоты 55 метров. В солнечную погоду водный поток образует у подножия радугу сквозь фонтан брызг.

Чабгарский карниз — замрём от захватывающих панорамных видов.

Озеро Рица — и наконец окажемся у безмятежного озера, окружённого горными пиками Абхазии.

По пути гид расскажет:

  • о стране Апсны и её истории, местных традициях и обычаях
  • горной части Абхазии, эндемиках флоры и разнообразной дикой фауне
  • легендах и преданиях самобытного народа — с немалой долей правды, но и не лишённых местного колоритного юмора!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер на джипе Toyota Sequoia с открытой панорамной крышей
  • Отдельно оплачивается экосбор на территорию Рицинского национального парка — 700 ₽/взрослый, 200 ₽/детский (7-12 лет)
  • Дополнительно по желанию оплачиваются обед и дегустация местной продукции
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в среду и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Новом Афоне или Гудауте
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алан
Алан — Организатор в Новом Афоне
Провёл экскурсии для 295 туристов
Наше агентство работает с 2020 года. Команда профессиональных гидов и водителей зарекомендовала себя с лучшей стороны среди гостей Абхазии. Мы всегда следим за высоким качеством сервиса для каждого гостя.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Н
Дата посещения: 23 июля 2025
Все супер. мне очень понравилось.отличная экскурсия и интересные рассказы. Потрясающие моменты и отличная музыка. И еще хочу, выразить благодарность за внимание к нам , за резервирование столика для нас гостей, что было очень приятно. Если ехать на. Экскурсию, то с Зурабом. Рекомендую.
В
Получилась отличная поездка! Наш гид Павел подробно рассказывал о всех знаковых местах, с фактами вплоть до температуры воды и глубины! Поделился народными легендами, дал историческую справку, затронул тему местных обычаев. Я остался доволен и с уверенностью могу рекомендовать данный маршрут и гида!
В
Экскурсия немного поменялась из-за обстоятельств, но нам предложили съездить в Черниговку. Классный экскурсовод, всю дорогу рассказывал интересные истории и время в пути пролетело незаметно. Много интересного узнали в Сухум, о местных традициях, даже попели песни и поели вкусно. Да и просто увидели красивые места. Спасибо за такое отношение,значит можно смело рекомендовать друзьям и знакомым. Удачи и спасибо за впечатления.
Валерия
Поездка удалась! Приятный и ответственный водитель, времени было достаточно посмотреть все красоты. Рекомендую 👍
Е
Очаровательная экскурсия с экскурсоводом Павлом🔥
Самая красочная на мой взгляд-потрясающие виды, природа необыкновенной красоты.
Организация- забрали от гостиницы и вернули туда же, транспорт-машина очень комфортная (тойота) в совокупности с профессионализмом экскурсовода-остались только самые позитивные впечатления👏
Огромное спасибо организаторам -и отдельное экскурсоводу Павлу-дальнейшего вам процветания❤️
Рекомендую посетить-кто сомневается, маршрут не маленький, но впечатление останется на долгие года-на столько красива природа Абхазии🔥
Игорь
Поездка понравилась, джип комфортабельный, с погодой повезло - виды шикарные! Вместо Гегского водопада поехал на перевал Пыв. На Рице время даётся 1,5 часа - это вместе с обедом, поэтому планируйте время там основательно
Н
14 сентября была на экскурсии к озеру Рица и Гегскому водопаду. Наш гид и водитель-Алан. Экскурсия прошла очень увлекательно, Алан старался ответить на все наши вопросы, порой, даже не относящиеся к экскурсии, был очень внимателен и доброжелателен ко всем. Мы хорошо провели день, отлично отдохнули. Рекомендую воспользоваться услугами Алана, не пожалеете.
в
Очень интересная и увлекательная захватывающая дух экскурсия. Рекомендую
Р
Абхазия на джипах — это огонь! 🚀 Рица и водопад — обязательно к посещению!
Впервые брала тур на Трипстере — всё четко. Всё путешествие проходило на джипе.
Совет: перед дегустацией плотно позавтракать
читать дальшеуменьшить

😄 Вино и чача настолько вкусные, что удержаться невозможно.
А потом понеслось! Мы были в полном восторге от природы — горы и ущелья просто захватывают дух. И самая крутая часть — это, конечно, обязательная и самая эпичная поездка на джипах к самому Гегскому водопаду.
За один день объехали кучу всего: таинственное Голубое озеро, мощный водопад и саму нереальную Рицу. Всем советую! Было очень круто.

Юлия
Спасибо нашему гиду Павлу за прекрасно проведённый день! Красота вокруг. Опытный водитель. Мы остались очень довольны!
Мадина
Это базовая экскурсия в Абхазии 😊 с неё хорошо начинать знакомство со Страной Души. Экскурсоводы - абхазы, знающие и умеющие рассказать о своей родине. Эксперты в теме традиций народа.
Машины действительно хорошо оборудованы и ездить в них комфортно.
Ю
Экскурсия замечательная! Организация на высоте, все четко и вовремя, менеджер Анастасия оперативно отвечает на возникающие вопросы о поездке. Машины комфортные, особенно это чувствуешь, при подъеме на Гегский водопад. Отдельное спасибо
читать дальшеуменьшить

гиду Адаму за увлекательное и познавательное путешествие к озеру Рица с рассказами о своей стране, все легко, интеллигентно и с юмором. Виды - завораживающие, впечатления - незабываемые. Абхазия - Страна души!!!

В
Поездка прошла отлично, море впечатлений. Спасибо Юрию и Анастасии за отлично проведенной время💙
Плющева
Хочу сказать спасибо ребятам за экскурсию. Были на дегустации вина, мяса и сыра, все очень вкусно. Посмотрели на Гегский водопад и прокатились на катамаранах по красавице Рице. И ещё много чего было красивого и интересного по дороге. Однозначно рекомендую!
Я
Все очень понравилось, приятный экскурсовод, рассказывает все по сути, без лишнего.

Входит в следующие категории Нового Афона

