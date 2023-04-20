Апсны — Страна души. Именно так называют Абхазию ее жители. Есть легенда о том, что Бог отдал абхазам земли, на которых хотел жить сам. Здесь, в высоких горах, в это легко поверить. Дух захватывает от живописных пейзажей, а чистейшие реки и озера так и манят в них окунуться. Такую красоту невозможно описать словами. Я предлагаю отправиться в путешествие о мной, чтобы увидеть все своими глазами.