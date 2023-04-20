Апсны — Страна души. Именно так называют Абхазию ее жители. Есть легенда о том, что Бог отдал абхазам земли, на которых хотел жить сам. Здесь, в высоких горах, в это легко поверить. Дух захватывает от живописных пейзажей, а чистейшие реки и озера так и манят в них окунуться. Такую красоту невозможно описать словами. Я предлагаю отправиться в путешествие о мной, чтобы увидеть все своими глазами.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кодорское ущелье
- Шакуранский водопад
- Ольгинский водопад
- Багадские скалы
- Барьяльский водопад
- Мярхеульский родник
- Живописное ущелье Черниговка
- Самшитовые леса
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Кодорское ущелье, Шакуранский, Барьяльский и Ольгинский водопады, Багадские скалы и живописное ущелье Черниговка.
- И, конечно же, всё это высокогорное удовольствие с пикником и купанием в горных речках и озёрах.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Джипинг
- Что не входит
- Дополнительные объекты непредусмотренные по выбранному маршруту
- Входные билеты в Черниговке, (200/чел) на Ольгинских водопадах (200/чел)
- Место начала и завершения?
- По согласованию с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по договоренностиЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании