Апсны — Страна души. Именно так называют Абхазию ее жители. Есть легенда о том, что Бог отдал абхазам земли, на которых хотел жить сам. Здесь, в высоких горах, в это
Описание экскурсииКодорское ущелье, Шакуранский, Барьяльский и Ольгинский водопады, Багадские скалы и живописное ущелье Черниговка. И, конечно же, всё это высокогорное удовольствие с пикником и купанием в горных речках и озёрах. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Время проведения экскурсии согласовывается индивидуально. В цену включено транспортно–экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже, потому что мы находимся в Сухуме
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кодорское ущелье
- Шакуранский водопад
- Ольгинский водопад
- Багадские скалы
- Барьяльский водопад
- Мярхеульский родник
- Живописное ущелье Черниговка
- Самшитовые леса
Что включено
- Джипинг
Что не входит в цену
- Дополнительные объекты непредусмотренные по выбранному маршруту
- Входные билеты в Черниговке, (400/чел) на Ольгинских водопадах (300/чел)
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Время проведения экскурсии согласовывается индивидуально
- В цену включено транспортно-экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже, потому что мы находимся в Сухуме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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