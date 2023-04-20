Тур в высокогорные районы Абхазии

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Апсны — Страна души. Именно так называют Абхазию ее жители. Есть легенда о том, что Бог отдал абхазам земли, на которых хотел жить сам. Здесь, в высоких горах, в это легко поверить. Дух захватывает от живописных пейзажей, а чистейшие реки и озера так и манят в них окунуться. Такую красоту невозможно описать словами. Я предлагаю отправиться в путешествие о мной, чтобы увидеть все своими глазами.
Тур в высокогорные районы Абхазии
Тур в высокогорные районы Абхазии
Тур в высокогорные районы Абхазии
Тур в высокогорные районы Абхазии
Тур в высокогорные районы Абхазии
Тур в высокогорные районы Абхазии
Тур в высокогорные районы Абхазии
Тур в высокогорные районы Абхазии
Ближайшие даты:
20
апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Кодорское ущелье
  • Шакуранский водопад
  • Ольгинский водопад
  • Багадские скалы
  • Барьяльский водопад
  • Мярхеульский родник
  • Живописное ущелье Черниговка
  • Самшитовые леса
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Кодорское ущелье, Шакуранский, Барьяльский и Ольгинский водопады, Багадские скалы и живописное ущелье Черниговка.
  • И, конечно же, всё это высокогорное удовольствие с пикником и купанием в горных речках и озёрах.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Джипинг
Что не входит
  • Дополнительные объекты непредусмотренные по выбранному маршруту
  • Входные билеты в Черниговке, (200/чел) на Ольгинских водопадах (200/чел)
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Джиппинг
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