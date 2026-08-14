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Радуга Ваш гид в Новом Афоне Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 7 часов 1-6 человек Джиппинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Кодорское ущелье, Шакуранский, Барьяльский и Ольгинский водопады, Багадские скалы и живописное ущелье Черниговка. И, конечно же, всё это высокогорное удовольствие с пикником и купанием в горных речках и озёрах. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Время проведения экскурсии согласовывается индивидуально. В цену включено транспортно–экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже, потому что мы находимся в Сухуме

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