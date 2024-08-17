читать дальше Абхазии, ее культуре и красотах. При осмотрах выбирал самые выгодные ракурсы, был очень внимателен и обходителен. Нам всем очень понравилось. Мы влюбились в Абхазию

Гид Алиас очень интересно провел экскурсию, рассказал не только легенды и исторические факты, но сочно и красочно поведал об обычаях