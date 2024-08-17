Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие к озеру Рица и природным красотам Абхазии
Погрузитесь в красоту озера Рица, удивительные водопады и каньоны. Насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
14 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Новый Афон: экскурсия по святыням и живописным местам Абхазии
Погрузитесь в атмосферу древнего Нового Афона, посетив его знаменитые святыни и насладившись великолепием природы
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8800 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, где горные реки и водопады ждут вас. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
16 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Через альпийские луга к озеру Мзы
Индивидуальная экскурсия в Новом Афоне: высокогорная Абхазия, озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по живописным местам Нового Афона
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона, исследуя Юпшарский каньон, Голубое озеро и водопады. Наслаждайтесь природой и легендами этих мест в удобном для вас ритме
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 августа 2024Гид Алиас очень интересно провел экскурсию, рассказал не только легенды и исторические факты, но сочно и красочно поведал об обычаях
- ЕЕлена15 августа 202413 августа были на экскурсии по Новому Афону. Замечательная экскурсия! Получили море впечатлений и воспоминаний о достопримечательностях Нового Афона. Большая
- ЗЗянкина12 июля 2023Супер гид МИЗАН, превосходная природа, одним словом БОМБААА!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Новоафонский водопад»
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