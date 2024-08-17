Новоафонский водопад – экскурсии в Новом Афоне

Найдено 5 экскурсий в категории «Новоафонский водопад» в Новом Афоне, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Горное озеро Рица
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие к озеру Рица и природным красотам Абхазии
Погрузитесь в красоту озера Рица, удивительные водопады и каньоны. Насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
14 000 ₽ за экскурсию
Новый Афон - жемчужина Абхазии
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Новый Афон: экскурсия по святыням и живописным местам Абхазии
Погрузитесь в атмосферу древнего Нового Афона, посетив его знаменитые святыни и насладившись великолепием природы
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8800 ₽ за экскурсию
Тур в высокогорные районы Абхазии
Джиппинг
7 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, где горные реки и водопады ждут вас. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
16 000 ₽ за экскурсию
Через альпийские луга к озеру Мзы
7 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Через альпийские луга к озеру Мзы
Индивидуальная экскурсия в Новом Афоне: высокогорная Абхазия, озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Поездка к озеру Рица из Нового Афона
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Нового Афона
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона, исследуя Юпшарский каньон, Голубое озеро и водопады. Наслаждайтесь природой и легендами этих мест в удобном для вас ритме
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 августа 2024
    Горное озеро Рица
    Гид Алиас очень интересно провел экскурсию, рассказал не только легенды и исторические факты, но сочно и красочно поведал об обычаях
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    Абхазии, ее культуре и красотах. При осмотрах выбирал самые выгодные ракурсы, был очень внимателен и обходителен. Нам всем очень понравилось. Мы влюбились в Абхазию

  • Е
    Елена
    15 августа 2024
    Новый Афон - жемчужина Абхазии
    13 августа были на экскурсии по Новому Афону. Замечательная экскурсия! Получили море впечатлений и воспоминаний о достопримечательностях Нового Афона. Большая
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    благодарность водителю - экскурсоводу Алиасу за отлично проведенный день. Алиас профессионал своего дела, учитывал все наши пожелания он доброжелательный, позитивный человек.

  • З
    Зянкина
    12 июля 2023
    Горное озеро Рица
    Супер гид МИЗАН, превосходная природа, одним словом БОМБААА!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Новоафонский водопад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новом Афоне
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Горное озеро Рица
  2. Новый Афон - жемчужина Абхазии
  3. Тур в высокогорные районы Абхазии
  4. Через альпийские луга к озеру Мзы
  5. Поездка к озеру Рица из Нового Афона
Какие места ещё посмотреть в Новом Афоне
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Гегский водопад
  5. Новоафонский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в апреле 2025
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