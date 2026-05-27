Приготовьтесь к лихому джипингу по бездорожью, картинам ушедшей эпохи и торжеству природы, которая поглощает бетонные джунгли.
Описание трансфер
Гагрская колоннада и набережная Сухума. По пути остановимся у одного из символов абхазского курорта.
Смотровая площадка «Каменная рука», откуда открываются панорамы горных хребтов и долин.
Города-призраки Ткуарчал и Акармара — бывшие шахтёрские посёлки постсоветской эпохи, которые природа медленно возвращает себе. Пройдём по улицам, где среди бетонных зданий прорастают деревья, и осмотрим заброшенную железнодорожную станцию.
Парк водопадов. К трём водопадам добираемся на джипах по бездорожью — дорога занимает около 40–50 минут и сама по себе становится частью приключения.
- Водопад Святой — 34 метра
- Водопад Ирина — 60 метров
- Водопад Великан — 100 метров
Термальные источники Кындыг (по желанию)
После насыщенного дня вы при желании расслабитесь в горячих термальных источниках.
Все заброшенные локации мы осматриваем исключительно снаружи в соответствии с правилами безопасности.
Ориентировочный тайминг маршрута:
- Трансфер из Пицунды → пересадка на джипы УАЗ Патриот или Хантер в Сухуме
- Гагрская колоннада — 15–20 мин
- Набережная Сухума — 15–20 мин
- Смотровая «Каменная рука» — 15–20 мин
- Заброшенная ж/д станция и прогулка городу — 40–50 мин
- Джиппинг — 40–50 мин
- Парк водопадов — 60 мин
- Термальные источники Кындыг — до 90 мин, по желанию
Организационные детали
- Трансфер до Сухума — на автобусе или минивэне, затем вы пересядете на джипы УАЗ Патриот или Hunter
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Дополнительные расходы:
- Забрать по вашему адресу — 1000 ₽ за чел.
- Экологический сбор в парк водопадов — 500 ₽ за чел.
- Вход на смотровую «Каменная рука» — 300 ₽ за чел.
- Термальные источники Кындыг — по желанию, 400 ₽ за чел.
- Комплексный обед — по желанию, от 1000 ₽ за чел.
- Услуги фотографа — по желанию, от 6000 ₽ за час
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14–18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 07:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Пенсионный (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|7200 ₽
|Пенсионный (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|5850 ₽
|Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|7650 ₽
|Взрослый (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|5400 ₽
|Пенсионный (граница Псоу, Гагрская колоннада)
|4500 ₽
|Пенсионный (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|4950 ₽
|Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|5400 ₽
|Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|6300 ₽
|Детский (граница Псоу, Гагрская колоннада)
|4050 ₽
|Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|6750 ₽
|Детский (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|4500 ₽
|Взрослый (граница Псоу, Гагрская колоннада)
|4950 ₽