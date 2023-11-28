Мои заказы

Эксклюзив-тур «Альпийские луга и минеральный источник Ауадхара»

Мы отправимся на Абхазское высокогорье, которое еще называют «Альпийскими лугами».

Здесь можно прогуляться среди хвойных деревьев, вздымающихся в небо, сделать массу ярких фото, недаром эти места считаются одними из самых красивых мест на всем Кавказе. А еще вы попробуете минеральную воду из источника «Ауадхара».
5
9 отзывов
Эксклюзив-тур «Альпийские луга и минеральный источник Ауадхара»
Эксклюзив-тур «Альпийские луга и минеральный источник Ауадхара»
Эксклюзив-тур «Альпийские луга и минеральный источник Ауадхара»
Ближайшие даты:
2
июл3
июл4
июл5
июл6
июл7
июл8
июл
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Приглашение в Абхазское высокогорье

Мы рады пригласить вас в Абхазское высокогорье, известное как «Альпийские луга». Это место, где природа раскрывает свою красоту во всей полноте. Прогуляйтесь среди величественных хвойных деревьев, украшенных лишайником, напоминающим седые волосы, и погрузитесь в атмосферу умиротворения.

Незабываемые моменты

Не упустите возможность сделать множество фотографий с великолепными крокусами, которые подарят вам радость и останутся в памяти навсегда. Эти яркие цветы, расцветающие на фоне гор, создают удивительные пейзажи, которые вдохновляют и наполняют энергией.

Вкус минеральной воды

Во время вашего путешествия вы сможете попробовать знаменитую минеральную воду из источника «Ауадхара». Этот напиток известен своими целебными свойствами и станет прекрасным дополнением к вашему отдыху.

Почему стоит посетить Альпийские луга?

  • Уникальная природа и живописные пейзажи
  • Возможность сделать потрясающие фотографии
  • Знакомство с целебными источниками

Альпийские луга — это настоящая жемчужина Абхазии и одно из самых красивых мест на Кавказе. Позвольте себе насладиться этим удивительным уголком природы и зарядиться положительными эмоциями!

Ежедневно 7-30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бзыбское ущелье
  • Дегустационный зал (бесплатная дегустация мёда, вина, чачи, сыра, мяса по-абхазски, высокогорного чая)
  • Медовый двор (дегустация мёда и медовухи)
  • Водопад Влюбленных
  • Водопад Гегский
  • Озеро Рица
  • Минеральный источник «Ауадхара»
  • Альпийские луга
  • Смотровая площадка на озеро Рица (1200 метров над уровнем моря)
  • Водопад «Птичий клюв»
  • Водопад Девичьи слезы
  • Водопад Мужские слезы
  • Голубое озеро (тарзанка по желанию)
  • Юпшарский каньон (обзорно)
  • Каменный мешок
Что включено
  • Сопровождение через государственную границу
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги водителя-экскурсовода
  • Дегустации
  • Подарочный сертификат (обращаться к организатору)
Что не входит в цену
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк: взрослый (с 12 лет) - 700 руб., детский (с 8 до 12 лет) - 200 руб.
  • Питание: средний чек - 600 руб.
  • Тарзанка (зиплайн) - 1000 руб.
  • Катамараны на озере Рица - 400 руб. /30 мин
  • Качели над рекой - 300 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Урожайная 112, КПП ПСОУ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 7-30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
О
28 ноя 2023
Всем рекомендую хоть раз увидеть это чудо природы,спасибо Вам большое
Е
27 ноя 2023
Дорога на Гегский водопад,захватывает дух, место просто огонь
Т
9 ноя 2023
Однозначно всем рекомендую посетить тур на джипе в Альпийские луга и водопады, очень живописное место
А
9 ноя 2023
Необыкновенная красота,чувстыется мощь и величие, по пути проезжали дремучие леса,словно в сказке
А
2 ноя 2023
Огромное количество локаций для съемок и фото,горные пейзажи, неописать слова насколько какие открывались виды, все очень понравилось
K
1 ноя 2023
Нереально, очень красивые виды, дорога конечно долгая и по бездорожью, получили миллион эмоций,впечатлений, советуем посетить этот тур
Н
31 окт 2023
Посетили много интересных мест, Гегский водопад, Альпийские луга поразили своей необъятной красотой
Г
8 авг 2023
поездка на джипе по горам вышла невероятная,увидели красоты Абхазской природы
а
8 авг 2023
Водителю большое спасибо,все рассказал,показал,был очень вежливый, увидели все что заплонировали,даже больше,спасибо за интересный тур

Входит в следующие категории Пицунды

Похожие экскурсии из Пицунды

Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
На машине
6.5 часов
23 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга
Путешествие на гору Мамдзышха подарит вам незабываемые эмоции и виды, которые невозможно забыть. Присоединяйтесь к нашей группе и отправляйтесь на высоту
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2700 ₽ за человека
Релакс-тур по Абхазии: природа, история и горячие источники
На автобусе
11 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Релакс-тур по Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Сухуму, водопады Черниговки и отдых в горячих источниках Кындыг ждут вас в этом туре
Начало: В Пицунде
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Сегодня в 08:30
5 июл в 08:30
1400 ₽ за человека
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
На машине
8 часов
-
15%
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Термальные источники и Черниговка
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 958 ₽19 950 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пицунде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пицунде