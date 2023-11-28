Эксклюзив-тур «Альпийские луга и минеральный источник Ауадхара»
Мы отправимся на Абхазское высокогорье, которое еще называют «Альпийскими лугами».
Здесь можно прогуляться среди хвойных деревьев, вздымающихся в небо, сделать массу ярких фото, недаром эти места считаются одними из самых красивых мест на всем Кавказе. А еще
вы попробуете минеральную воду из источника «Ауадхара».
Мы рады пригласить вас в Абхазское высокогорье, известное как «Альпийские луга». Это место, где природа раскрывает свою красоту во всей полноте. Прогуляйтесь среди величественных хвойных деревьев, украшенных лишайником, напоминающим седые волосы, и погрузитесь в атмосферу умиротворения.
Незабываемые моменты
Не упустите возможность сделать множество фотографий с великолепными крокусами, которые подарят вам радость и останутся в памяти навсегда. Эти яркие цветы, расцветающие на фоне гор, создают удивительные пейзажи, которые вдохновляют и наполняют энергией.
Вкус минеральной воды
Во время вашего путешествия вы сможете попробовать знаменитую минеральную воду из источника «Ауадхара». Этот напиток известен своими целебными свойствами и станет прекрасным дополнением к вашему отдыху.
Почему стоит посетить Альпийские луга?
Уникальная природа и живописные пейзажи
Возможность сделать потрясающие фотографии
Знакомство с целебными источниками
Альпийские луга — это настоящая жемчужина Абхазии и одно из самых красивых мест на Кавказе. Позвольте себе насладиться этим удивительным уголком природы и зарядиться положительными эмоциями!
Дегустационный зал (бесплатная дегустация мёда, вина, чачи, сыра, мяса по-абхазски, высокогорного чая)
Медовый двор (дегустация мёда и медовухи)
Водопад Влюбленных
Водопад Гегский
Озеро Рица
Минеральный источник «Ауадхара»
Альпийские луга
Смотровая площадка на озеро Рица (1200 метров над уровнем моря)
Водопад «Птичий клюв»
Водопад Девичьи слезы
Водопад Мужские слезы
Голубое озеро (тарзанка по желанию)
Юпшарский каньон (обзорно)
Каменный мешок
Что включено
Сопровождение через государственную границу
Транспортно-экскурсионные услуги
Услуги водителя-экскурсовода
Дегустации
Подарочный сертификат (обращаться к организатору)
Что не входит в цену
Экологический сбор в Рицинский национальный парк: взрослый (с 12 лет) - 700 руб., детский (с 8 до 12 лет) - 200 руб.
Питание: средний чек - 600 руб.
Тарзанка (зиплайн) - 1000 руб.
Катамараны на озере Рица - 400 руб. /30 мин
Качели над рекой - 300 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Урожайная 112, КПП ПСОУ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 7-30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
28 ноя 2023
Всем рекомендую хоть раз увидеть это чудо природы,спасибо Вам большое
Е
Екатерина
27 ноя 2023
Дорога на Гегский водопад,захватывает дух, место просто огонь
Т
Татьяна
9 ноя 2023
Однозначно всем рекомендую посетить тур на джипе в Альпийские луга и водопады, очень живописное место
А
Ангелина
9 ноя 2023
Необыкновенная красота,чувстыется мощь и величие, по пути проезжали дремучие леса,словно в сказке
А
Анна
2 ноя 2023
Огромное количество локаций для съемок и фото,горные пейзажи, неописать слова насколько какие открывались виды, все очень понравилось
K
Kseniya
1 ноя 2023
Нереально, очень красивые виды, дорога конечно долгая и по бездорожью, получили миллион эмоций,впечатлений, советуем посетить этот тур
Н
Настя
31 окт 2023
Посетили много интересных мест, Гегский водопад, Альпийские луга поразили своей необъятной красотой
Г
Галина
8 авг 2023
поездка на джипе по горам вышла невероятная,увидели красоты Абхазской природы
а
анастасия
8 авг 2023
Водителю большое спасибо,все рассказал,показал,был очень вежливый, увидели все что заплонировали,даже больше,спасибо за интересный тур