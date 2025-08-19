-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу+1500,возможно из ...
«В стоимость экскурсии включена дегустация спиртных напитков, меда и сыра»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: В Пицунде или по договоренности
«Пикник и дегустации — это угощение от Абхазии»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
17 600 ₽
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: В Пицунде
«И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5776 ₽
7220 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККасатая19 августа 2025Все прошло просто замечательно, с нами связались накануне, порекомендовал время выезда, рассказал много интересного, показал очень интересные места, фото просто огонь, всем советую для первой экскурсии и знакомства с Абхазией
- ЕЕлена16 августа 2025Огромное спасибо Алхасу. Помимо того, что все было вкусно и красиво, было очень интересно и душевно. Все очень понравилось. Огромное спасибо! Всем рекомендую эту экскурсию.
- ЕЕлена16 августа 2025Чудесный, насыщенный день в окружении прекрасных гор Абхазии. Астамур великолепен! С первых минут чувствуешь, как сильно он любит свою страну,
- ААнастасия6 августа 2025Это супер экскурсия! Мы в Абхазии не первый раз, но узнали много чего интересного. За время экскурсии посетили: чайный двор,
- ССветлана23 июля 2025Гид Дамей из команды Вовы очень эрудированный человек. Подавал материал понятно,чётко. Поездка была организована максимально комфортно, машина удобная для небольшой группы людей, чистая. Очень понравилась экскурсия, душевная, без навязчивости, по-домашнему. Благодарим Дамея, желаем всех благ и благодарных клиентов.
- ЕЕлена17 июля 2025Очередная замечательная экскурсия! Гид Владимир выше всяких похвал. Столько интересного мы узнали об Абхазии, ее традициях, культурном коде. Очень познавательное посещение чайного домика и пчелиного "рая", так бы его назвала.
- ККонстантин9 июня 2025Нам понравилась экскурсия, вернулись домой под впечатлением, эмоционально насыщенными позитивными эмоциями! Гид Дамей поделился историческими событиями страны, культурными традициями, легендами и притчами. Рекомендуем гастротур по Абхазии в Пицунде, это будет незабываемо, позитивно, вкусно!
- ССветлана7 июня 2025Вчера ездили компанией в Гастротур. Нашим гостеприимным экскурсоводом был Дамей. Всем очень понравился формат экскурсии. Нас пунктуально забрали от самого
- ММарина4 января 2025Гид Алхас знает и любит свое дело, легок в общении, аккуратный водитель комфортабельного автомобиля. Мы отведали чая и меда, попробовали сыры, продегустировали вина - всё местное, сделанное с любовью.
Спасибо!
- ЛЛилия23 октября 2024Нашим гидом был Владимир.
Поехали на экскурсию максимально разношерстной компанией (от 16 до 70 лет). Все остались в полном восторге.
Что нас
- ТТатьяна14 октября 2024Сегодня побывали в гастротуре по Абхазии. Мы в восторге в первую очередь от организации тура, прекрасного гида Дамея, спасибо большое!!!
- ООксана3 октября 2024О, эта Абхазия!!! Хотите узнать все об Абхазии? О ее культуре, нравах, истории? Тогда вам к Астамуру!!!
Этот замечательный человек расскажет
- ННаталья24 сентября 2024Наш гид был Алхас, и нам очень повезло! Посетили прекрасные места, познакомились с гостеприимными людьми. Так приятно видеть, как абхазцы
- ВВика23 августа 2024Спасибо большое Владимиру за прекрасно проведенную экскурсию, очень много расказано интересного про свою любимую Абхазию. Показал много красивых мест и познакомил с народной кухней Абхазии👍
- ППетр19 августа 2024Добрый день! Нашли Владимира в интернете и ничуть не пожалели! У нас был запланирован гастротур по местности. Владимир нас полностью
- ММихаил10 августа 2024Эта экскурсия в Абхазии была у нас первой и уже насмотревшись как «летают» по дорогам местные со страхом ожидали похожего,
- ООлег4 августа 2024Хотим выразить огромную благодарность и признательность Владимиру за проведенную экскурсию Гастротур-Рица, очень интересный, ненавязчивый и остроумный рассказ, дополненный интересными фактами
- ИИрина30 июля 2024Я была в Абхазии впервые, поэтому эта экскурсия мне очень подошла. За один день не только узнала много интересных фактов
- ЕЕлена23 июля 2024Экскурсия прошла отлично! Дамей замечательный гид и аккуратный водитель, рассказал интересные факты об Абхазии, народе и быте, развернуто отвечал на
- ННаталия16 июля 2024В начале июля мы с мамой посетили эту экскурсию. Нам очень понравилось, что гид много рассказывал интересных фактов о своей
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Дегустационные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в декабре 2025
Сейчас в Пицунде в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 5776 до 17 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Пицунде на 2025 год по теме «Дегустационные туры», 287 ⭐ отзывов, цены от 5776₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль