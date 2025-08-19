Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Пицунде – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Пицунде, цены от 5776 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
На машине
9 часов
-
10%
171 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу+1500,возможно из ...
«В стоимость экскурсии включена дегустация спиртных напитков, меда и сыра»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
На машине
9 часов
-
20%
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: В Пицунде или по договоренности
«Пикник и дегустации — это угощение от Абхазии»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
17 600 ₽22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
На машине
4 часа
-
20%
73 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: В Пицунде
«И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5776 ₽7220 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Касатая
    19 августа 2025
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Все прошло просто замечательно, с нами связались накануне, порекомендовал время выезда, рассказал много интересного, показал очень интересные места, фото просто огонь, всем советую для первой экскурсии и знакомства с Абхазией
  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Огромное спасибо Алхасу. Помимо того, что все было вкусно и красиво, было очень интересно и душевно. Все очень понравилось. Огромное спасибо! Всем рекомендую эту экскурсию.
  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
    Чудесный, насыщенный день в окружении прекрасных гор Абхазии. Астамур великолепен! С первых минут чувствуешь, как сильно он любит свою страну,
    читать дальше

    её природу, традиции. Хочется отметить лёгкость общения на любые темы. День прошёл очень душевно, как с хорошим другом. Огромное спасибо!
    Рекомендую всем!

  • А
    Анастасия
    6 августа 2025
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Это супер экскурсия! Мы в Абхазии не первый раз, но узнали много чего интересного. За время экскурсии посетили: чайный двор,
    читать дальше

    частную винодельню, сыроварню, водопад, живописные места, пасеку, абхазский ресторан, смотровую площадку вечерней Гагры! Очень насыщенная программа. Весь путь наш экскурсовод, Дамей, рассказывал об истории, традициях Абхазии. Очень советую всем данную экскурсию, не пожалеете.

    Это супер экскурсия! Мы в Абхазии не первый раз, но узнали много чего интересного. За время
  • С
    Светлана
    23 июля 2025
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Гид Дамей из команды Вовы очень эрудированный человек. Подавал материал понятно,чётко. Поездка была организована максимально комфортно, машина удобная для небольшой группы людей, чистая. Очень понравилась экскурсия, душевная, без навязчивости, по-домашнему. Благодарим Дамея, желаем всех благ и благодарных клиентов.
    Гид Дамей из команды Вовы очень эрудированный человек. Подавал материал понятно,чётко. Поездка была организована максимально комфортноГид Дамей из команды Вовы очень эрудированный человек. Подавал материал понятно,чётко. Поездка была организована максимально комфортно
  • Е
    Елена
    17 июля 2025
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Очередная замечательная экскурсия! Гид Владимир выше всяких похвал. Столько интересного мы узнали об Абхазии, ее традициях, культурном коде. Очень познавательное посещение чайного домика и пчелиного "рая", так бы его назвала.
    Очередная замечательная экскурсия! Гид Владимир выше всяких похвал. Столько интересного мы узнали об Абхазии, ее традицияхОчередная замечательная экскурсия! Гид Владимир выше всяких похвал. Столько интересного мы узнали об Абхазии, ее традицияхОчередная замечательная экскурсия! Гид Владимир выше всяких похвал. Столько интересного мы узнали об Абхазии, ее традицияхОчередная замечательная экскурсия! Гид Владимир выше всяких похвал. Столько интересного мы узнали об Абхазии, ее традициях
  • К
    Константин
    9 июня 2025
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Нам понравилась экскурсия, вернулись домой под впечатлением, эмоционально насыщенными позитивными эмоциями! Гид Дамей поделился историческими событиями страны, культурными традициями, легендами и притчами. Рекомендуем гастротур по Абхазии в Пицунде, это будет незабываемо, позитивно, вкусно!
    Нам понравилась экскурсия, вернулись домой под впечатлением, эмоционально насыщенными позитивными эмоциями! Гид Дамей поделился историческими событиямиНам понравилась экскурсия, вернулись домой под впечатлением, эмоционально насыщенными позитивными эмоциями! Гид Дамей поделился историческими событиямиНам понравилась экскурсия, вернулись домой под впечатлением, эмоционально насыщенными позитивными эмоциями! Гид Дамей поделился историческими событиямиНам понравилась экскурсия, вернулись домой под впечатлением, эмоционально насыщенными позитивными эмоциями! Гид Дамей поделился историческими событиямиНам понравилась экскурсия, вернулись домой под впечатлением, эмоционально насыщенными позитивными эмоциями! Гид Дамей поделился историческими событиямиНам понравилась экскурсия, вернулись домой под впечатлением, эмоционально насыщенными позитивными эмоциями! Гид Дамей поделился историческими событиямиНам понравилась экскурсия, вернулись домой под впечатлением, эмоционально насыщенными позитивными эмоциями! Гид Дамей поделился историческими событиями
  • С
    Светлана
    7 июня 2025
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Вчера ездили компанией в Гастротур. Нашим гостеприимным экскурсоводом был Дамей. Всем очень понравился формат экскурсии. Нас пунктуально забрали от самого
    читать дальше

    пансионата. Согласовали и оговорили все нюансы предстоящего путешествия. Были не только посещения хозяйств с дегустацией продукции, но и много живописных локаций, где сделали классные фото. Дамей очень интересно, легко и с юмором рассказывал про национальный колорит, жизнь и местные обычаи. Информация не перенасыщена историческим датами, все жизненно с основными датами и именами основателей. Нигде не торопил, давал наслалиться видами, и было видно, что искренне радовался нашим впечатлениям. Хотя заявленное время экскурсии было 4 часа, мы вернулись только через 6.. Приятно порадовало качество автомобиля и то, что для нас даже были приготовлены в дорогу бутылочки с водой. Тур продуман на 6 баллов из 5. Всё очень достойно и сбалансировано. Всё хозяйства действительно классные, нигде нам ничего не навязывали, и не выражали огорчения, если мы что-то не приобрели. Очень интересно было посмотреть с Дамеем фамильное хозяйство и сад с фруктовыми деревьями. Увидели как цветёт гранат, как выглядит инжирное, и другие деревья, а ещё впервые попробовали чудный фрукт мушмала. Были и красивый ресторан и тарзанка, и водопад Девичьи слезы, и всякий мост, обзор окрестностей и в завершении крутая смотровая площадка на высоте 350 метров над уровнем моря. Все вернулись довольные, с массой впечатлений, с вкусным чаем, медом и вином. Приятно и не сильно уставшие. Тур однозначно рекомендую всем, кто первый раз в Абхазии, будет что посмотреть. Отдельная благодарность нашему внимательному гиду Дамею!)

  • М
    Марина
    4 января 2025
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Гид Алхас знает и любит свое дело, легок в общении, аккуратный водитель комфортабельного автомобиля. Мы отведали чая и меда, попробовали сыры, продегустировали вина - всё местное, сделанное с любовью.
    Спасибо!
    Гид Алхас знает и любит свое дело, легок в общении, аккуратный водитель комфортабельного автомобиля. Мы отведали
  • Л
    Лилия
    23 октября 2024
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Нашим гидом был Владимир.
    Поехали на экскурсию максимально разношерстной компанией (от 16 до 70 лет). Все остались в полном восторге.
    Что нас
    читать дальше

    впечатлило:
    - Шикарные знания Владимира о своей родной стране. Мы не успевали скучать по дороге от точки до точки
    - Отличные локации, все хозяева заведений / частных хозяйств болеют за свое дело и стараются максимально подробно рассказать / показать как именно производится тот или иной продукт
    - Сумасшедшая панорама на Гагру. Здесь нет слов, одни эмоции

    Всем рекомендуем и обязательно при повторном посещении Абхазии обратимся именно к Владимиру

    Желаем всей команде гидов успехов ❤️

  • Т
    Татьяна
    14 октября 2024
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Сегодня побывали в гастротуре по Абхазии. Мы в восторге в первую очередь от организации тура, прекрасного гида Дамея, спасибо большое!!!
    читать дальше

    Очень интересный экскурсовод, узнали не только новые и вкусные места, но и много исторических и традиционных моментов. Попробовали местные чаи, сыры, колбасы, мед, и, конечно же, вина на частной винодельне. Чувствуется, что люди с Душой и любовью относятся к своему делу!!! Рекомендуем к посещению в обязательном порядке!!!

    Сегодня побывали в гастротуре по Абхазии. Мы в восторге в первую очередь от организации тура, прекрасногоСегодня побывали в гастротуре по Абхазии. Мы в восторге в первую очередь от организации тура, прекрасногоСегодня побывали в гастротуре по Абхазии. Мы в восторге в первую очередь от организации тура, прекрасногоСегодня побывали в гастротуре по Абхазии. Мы в восторге в первую очередь от организации тура, прекрасногоСегодня побывали в гастротуре по Абхазии. Мы в восторге в первую очередь от организации тура, прекрасногоСегодня побывали в гастротуре по Абхазии. Мы в восторге в первую очередь от организации тура, прекрасного
  • О
    Оксана
    3 октября 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
    О, эта Абхазия!!! Хотите узнать все об Абхазии? О ее культуре, нравах, истории? Тогда вам к Астамуру!!!
Этот замечательный человек расскажет
    Этот замечательный человек расскажет
    читать дальше

    и покажет, то что вы никогда не узнаете от другого гида. Этот человек искренне любит свою Родину и знает о ней все или почти все. Знает и чтит традиции своего народа, интересуется историей своего края. Обожает природу, любит свою семью, любит свой народ. Почувствовать это можно пообщавшись в этим человеком. Экскурсия с ним будет маленьким путешествием в прошлое и настоящее этой земли. Рекомендую 👍

  • Н
    Наталья
    24 сентября 2024
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Наш гид был Алхас, и нам очень повезло! Посетили прекрасные места, познакомились с гостеприимными людьми. Так приятно видеть, как абхазцы
    читать дальше

    любят, ценят, и развивают свою страну, как гордятся ей, как чтят традиции и семью! Я не буду отдельно выделять ни виноделов, ни пчеловодов, ни сыроварню. Скажу одно- с собой кроме впечатлений увезли много вина, меда и сыра!!!
Ресторан Абхазский дворик нам тоже понравился, все на восемь звезд Мишлен)! Вкусно, красиво, самобытно.
    Ресторан Абхазский дворик нам тоже понравился, все на восемь звезд Мишлен)! Вкусно, красиво, самобытно.
    Огромное спасибо Алхасу за эту экскурсию!
    Р. С. Жаль фото не передать впечатлений

    Наш гид был Алхас, и нам очень повезло! Посетили прекрасные места, познакомились с гостеприимными людьми. ТакНаш гид был Алхас, и нам очень повезло! Посетили прекрасные места, познакомились с гостеприимными людьми. ТакНаш гид был Алхас, и нам очень повезло! Посетили прекрасные места, познакомились с гостеприимными людьми. ТакНаш гид был Алхас, и нам очень повезло! Посетили прекрасные места, познакомились с гостеприимными людьми. ТакНаш гид был Алхас, и нам очень повезло! Посетили прекрасные места, познакомились с гостеприимными людьми. ТакНаш гид был Алхас, и нам очень повезло! Посетили прекрасные места, познакомились с гостеприимными людьми. ТакНаш гид был Алхас, и нам очень повезло! Посетили прекрасные места, познакомились с гостеприимными людьми. ТакНаш гид был Алхас, и нам очень повезло! Посетили прекрасные места, познакомились с гостеприимными людьми. ТакНаш гид был Алхас, и нам очень повезло! Посетили прекрасные места, познакомились с гостеприимными людьми. ТакНаш гид был Алхас, и нам очень повезло! Посетили прекрасные места, познакомились с гостеприимными людьми. Так
  • В
    Вика
    23 августа 2024
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Спасибо большое Владимиру за прекрасно проведенную экскурсию, очень много расказано интересного про свою любимую Абхазию. Показал много красивых мест и познакомил с народной кухней Абхазии👍
  • П
    Петр
    19 августа 2024
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Добрый день! Нашли Владимира в интернете и ничуть не пожалели! У нас был запланирован гастротур по местности. Владимир нас полностью
    читать дальше

    сопровождал, очень интересно рассказывал о культуре, о людях, местных обычаях. Каждый новый маршрут это незабываемые эмоции и впечатления!
    По окончании гастротура, он любезно согласился показать нам выдающиеся достопримечательности Абхазии, а именно озеро Рица и дачу Сталина. Мы довольные и в полном восторге были доставлены им в отель!
    Мы посмотрели всё и даже больше. К тому же услышали много интересных фактов.
    Если нам предстоит побывать в Абхазии снова, не задумываясь, обратимся к Владимиру!

  • М
    Михаил
    10 августа 2024
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Эта экскурсия в Абхазии была у нас первой и уже насмотревшись как «летают» по дорогам местные со страхом ожидали похожего,
    читать дальше

    но нам более чем повезло и гидом, и водителем у нас был Амза. Это самое аккуратное и безопасное вождение по таким дорогам, машина очень комфортная в которой держалась комфортная температура благодаря кондиционеру и даже можно было подключить вай фай. Не смотря на вождение Амза рассказывал о проезжающих достопримечательностях углубляясь в историю и не на минуту не оставлял нас в тишине. Точки в которых мы останавливались были не просто красочными в пейзажах, но и очень гостеприимными, что подтверждает легенду о гостеприимстве Абхазии о которой нам рассказывали в пути. Самым приятным удивлением было вино. Я перепробовала огромное количество не понимая всех вокруг кто с удовольствием его распивает и была уверена, что я просто не люблю его, но приехав в один из Абхазских дворов поняла, что я никогда до этого дня не пробовала настоящее вино, это были лишь отголоски винного напитка! Вся экскурсия прошла с комфортом и в умеренном темпе, отец любящий историю прям светился найдя человека который способен поддержать беседу. Амза хорошо осведомлен не только о достопримечательностях Республики, но также рассказывал события и случая времен СССР. В его словах слышалось не только восхищение своей родиной, но и не притворная любовь к России и Советскому Союзу))

  • О
    Олег
    4 августа 2024
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Хотим выразить огромную благодарность и признательность Владимиру за проведенную экскурсию Гастротур-Рица, очень интересный, ненавязчивый и остроумный рассказ, дополненный интересными фактами
    читать дальше

    из жизни и быта коренных жителей республики Абхазия. Организация на высшем уровне, миновали очереди и быстро обходили большие группы. Индивидуальный подход к каждому из участников группы. Огромное спасибо, с удовольствием поедем ещё!

  • И
    Ирина
    30 июля 2024
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Я была в Абхазии впервые, поэтому эта экскурсия мне очень подошла. За один день не только узнала много интересных фактов
    читать дальше

    об этой стране, полюбовалась красотами края, но и сразу накупила качественных сувениров себе и друзьям! Не пришлось бегать в последний день, как это обычно бывает))

  • Е
    Елена
    23 июля 2024
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Экскурсия прошла отлично! Дамей замечательный гид и аккуратный водитель, рассказал интересные факты об Абхазии, народе и быте, развернуто отвечал на
    читать дальше

    вопросы, терпеливо ждал нас на каждой точке. Мы не были предоставлены сами себе, но и личное время пообщаться между собой было. Кстати, экскурсия прошла больше запланированного, за это огромный респект!
    Организационные штуки тоже на высоте — нас забрали с отеля и отвезли обратно, автомобиль был комфортабельным и чистым, а в нем нас ждала вода (мелочь, а приятно). В общем, всем советуем, мы классно провели время, спасибо еще раз, Дамей!

    Экскурсия прошла отлично! Дамей замечательный гид и аккуратный водитель, рассказал интересные факты об Абхазии, народе иЭкскурсия прошла отлично! Дамей замечательный гид и аккуратный водитель, рассказал интересные факты об Абхазии, народе иЭкскурсия прошла отлично! Дамей замечательный гид и аккуратный водитель, рассказал интересные факты об Абхазии, народе иЭкскурсия прошла отлично! Дамей замечательный гид и аккуратный водитель, рассказал интересные факты об Абхазии, народе и
  • Н
    Наталия
    16 июля 2024
    Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
    В начале июля мы с мамой посетили эту экскурсию. Нам очень понравилось, что гид много рассказывал интересных фактов о своей
    читать дальше

    стране и её традициях. Маршрут был подобран очень хорошо, тк мы почти не устали, но зато за небольшое время смогли попробовать вкусные местные продукты. Ещё немаловажно было то, что мы заехали в пару мест, которые не были указаны в маршруте, но нам они очень понравились. Мы советуем эту экскурсию, тк она познавательная, душевая, наполненная вкусной едой и отличными впечатлениями

    В начале июля мы с мамой посетили эту экскурсию. Нам очень понравилось, что гид много рассказывалВ начале июля мы с мамой посетили эту экскурсию. Нам очень понравилось, что гид много рассказывалВ начале июля мы с мамой посетили эту экскурсию. Нам очень понравилось, что гид много рассказывал

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
  2. Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
  3. Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Водопад Молочный
  5. Самое главное
  6. Ущелье Черниговка
  7. Гора Мамдзышха
  8. Озеро Инкит
  9. Маяк
  10. Термальные источники Кындыг
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в декабре 2025
Сейчас в Пицунде в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 5776 до 17 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Пицунде на 2025 год по теме «Дегустационные туры», 287 ⭐ отзывов, цены от 5776₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль