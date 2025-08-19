читать дальше

но нам более чем повезло и гидом, и водителем у нас был Амза. Это самое аккуратное и безопасное вождение по таким дорогам, машина очень комфортная в которой держалась комфортная температура благодаря кондиционеру и даже можно было подключить вай фай. Не смотря на вождение Амза рассказывал о проезжающих достопримечательностях углубляясь в историю и не на минуту не оставлял нас в тишине. Точки в которых мы останавливались были не просто красочными в пейзажах, но и очень гостеприимными, что подтверждает легенду о гостеприимстве Абхазии о которой нам рассказывали в пути. Самым приятным удивлением было вино. Я перепробовала огромное количество не понимая всех вокруг кто с удовольствием его распивает и была уверена, что я просто не люблю его, но приехав в один из Абхазских дворов поняла, что я никогда до этого дня не пробовала настоящее вино, это были лишь отголоски винного напитка! Вся экскурсия прошла с комфортом и в умеренном темпе, отец любящий историю прям светился найдя человека который способен поддержать беседу. Амза хорошо осведомлен не только о достопримечательностях Республики, но также рассказывал события и случая времен СССР. В его словах слышалось не только восхищение своей родиной, но и не притворная любовь к России и Советскому Союзу))