Всего 25 минут по воде — и вы в ущелье Шлыпра, где к морю подступают древние леса. Вас ждёт короткая экскурсия, обед в кафе с дровяной печью и полное отсутствие городского шума. В заповедной бухте, о которой мало кто знает, вы искупаетесь в чистейшей воде и отдохнёте. Идеальный вариант, если хочется и движения, и покоя за один день!
Описание экскурсии
Морская переправа (25 мин)
Отплываем от Рыбзавода и идём к ущелью Шлыпра. По пути катер проходит вдоль скалистых берегов, заросших реликтовым лесом. Сопровождающий гид расскажет:
- чем известен Мюссерский заповедник
- какие звери и растения здесь обитают
- кто живёт в Чёрном море — от дельфинов до мелких обитателей.
Шлыпра: знакомство с ущельем (25 мин)
Вы схойдёте на берег и узнаёте, чем жила эта бухта в царские и советские годы. Здесь же во время небольшой пешей прогулки по лесным тропам вы увидите редкие краснокнижные растения — одно из главных богатств заповедника.
Свободное время на пляже (2 часа)
Можете делать что хотите:
- купаться и загорать (лежаки, зонтики и душевые кабинки — бесплатно)
- пообедать в кафе с кавказской кухней — выпечка из дровяной печи, мясо на углях
- набрать ключевой воды из родника
- просто сидеть и смотреть на море
Обратная дорога (25 минут)
Организационные детали
- На катере есть спасательные жилеты, навесы от солнца
- Нельзя брать с собой продукты (могут испортиться на жаре) и напитки в стекле (могут разбиться во время качки)
- С вами будет капитан и сопровождающий
Расписание и хронометраж
- Утренний рейс — 9:30–12:30
- Вечерний рейс — 15:30–19:30 (дольше на 30 мин, чтобы мы успели встретить закат)
Дополнительные расходы
- Оплата за экскурсию сопровождающему гиду: взрослый — 1000 ₽ за чел., дети — 800 ₽ за чел.
- Питание и напитки в кафе на пляже: от 1000 ₽ за чел.
ежедневно в 09:30 и 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский от 7 до 14 лет
|2000 ₽
|Взрослый
|2500 ₽
|Детский до 6 лет
|1 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На одном из пляжей села Лдзаа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 15:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 152 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
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