Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Всего 25 минут по воде — и вы в ущелье Шлыпра, где к морю подступают древние леса. Вас ждёт короткая экскурсия, обед в кафе с дровяной печью и полное отсутствие городского шума. В заповедной бухте, о которой мало кто знает, вы искупаетесь в чистейшей воде и отдохнёте. Идеальный вариант, если хочется и движения, и покоя за один день!