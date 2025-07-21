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с которым мне совсем не было страшно! Очень аккуратно нас вёз, ни разу ничего себе не отбила, не могу сказать, что как-то сильно трясло. Яблочки нам ещё с дерева сорвал))



Но моей маме было страшно, на 20 баллов из 10-ти 😂 Тут, наверное, зависит от уровня вашей отчаянности! Я та ещё трусишка, но мне страшно не было. Прямо полное доверие водителю! Где учат великолепно так водить машину?!



С погодой не совсем повезло, прибежали тучки и закрыли все виды. Что-то разглядеть мы все равно успели, но в целом там очень красиво и с облаками, просто потрясающие виды. Хочу ещё раз поехать в такое путешествие, и только с водителем Денисом😺 Другие джипы там гоняли — будь здоров!



Рекомендую садиться не в салон, а назад, чтобы прочувствовать всё в полной мере.



Если поедете, возьмите что-то, что будет прикрывать горло (платочек или кофту с воротником), обдувает со всех сторон, можно простудиться. И SPF-крем обязательно! Щечки обгорят за секунду.



Расстраивает только то, что на одной из смотровых площадок была вот такая свалка (фото прикрепила). Это бы прибрать, всё-таки природа потрясающая, этой свалке там не место.



Благодарю за такую поездку, буду всем знакомым советовать эту экскурсию на гору ❤️