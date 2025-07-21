В Абхазии обычно ездят на озеро Рицца, в Новый Афон и Сухум.
Но мало кто знает, что здесь есть одно фантастическое место без толп туристов, кафе и лавочек с сувенирами. Этим оно и примечательно. Только альпийские луга, пастушьи домики, овечки, козы и лошади. Мы отправимся сюда на удобном джипе, чтобы увидеть первозданную красоту как она есть.
Но мало кто знает, что здесь есть одно фантастическое место без толп туристов, кафе и лавочек с сувенирами. Этим оно и примечательно. Только альпийские луга, пастушьи домики, овечки, козы и лошади. Мы отправимся сюда на удобном джипе, чтобы увидеть первозданную красоту как она есть.
Описание экскурсии
- Три смотровые площадки. 300 метров над уровнем моря — с шикарным видом на Гагры и высокогорными качелями, на которых захватывает дух. 900 метров над уровнем моря — с более обширной панорамой. 1460 метров над уровнем моря — площадка парапланеристов, где можно посмотреть, как они готовятся к полёту и взмывают в небо.
- Прогулка по альпийским лугам к балагану пастухов с аутентичными домиками, мимо табунов овец и коров. Вы точно «положите» это место в свою копилочку красивейших локаций на земле.
- Гора Мамдзышха (1873 метра над уровнем моря). Представьте себе, вдали раскинулись сочные луга и заснеженные горные вершины, мимо буквально на расстоянии вытянутой руки проплывают облака. Это невероятное ощущение до мурашек!
С середины июня по середину сентября
Можем отправиться в апацху — национальное жилище, где нас встретят горячим нежным шашлыком, тающими во рту фруктами и домашним терпким вином. Вы поймёте, что Мамдзышха не только сказочно красива, но и очень гостеприимна.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт водитель-гид с богатым экскурсионным опытом
- Поездка пройдёт на джипе UAZ Patriot
- Можем забрать со всех городов между КПП ПСОУ и Пицундой. Из Гудауты, Нового Афона и Сухума не забираем.
- Дополнительные расходы: обед – 600-800 руб. /чел., катание на качелях – 500 руб. /чел.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
|Дети до 12 лет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пицундой
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 243 туристов
Наша команда — это знающие организаторы и отзывчивые, ответственные гиды с опытом работы в сфере туризма более 5 лет. Мы видим красоту в каждом дереве и отрезке земли и максимально стараемся передать это нашим гостям. Наш девиз: «Относись к человеку так, как хотел бы, чтобы относились к тебе!» Отдых душой и копилка ярких воспоминаний — это о наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Поездка для тех, кто хочет побыть поближе к природе, вдали от туристической суеты, над облаками послушать тишину, нарушаемую только горным ветром, пчелами и бубенчиками одиноких коров… к этому ещё следует
Марина
Ответ организатора:
Благодарим за оставленный отзыв. Нам очень важно что бы каждый гость уехал с багажом хороших эмоций и воспоминаний
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В
Рекомендую данную поездку ☝🏻
Марина
Ответ организатора:
Благодарим за оставленный отзыв
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Спрашивала организатора, на сколько будет экстремальна поездка по десятибальной шкале. Сказали, что в двух местах будут участки дороги на 10 из 10.
Не знаю, может быть нам попался замечательный водитель Денис,
Не знаю, может быть нам попался замечательный водитель Денис,
+2
Марина
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв, читали на одном дыхании и буд-то вместе с вами прокатились Рады что вам понравилось. Ждём вас снова 🩷
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Интересный опыт, в меру экстремальный, оценили!!! Правда, пришлось немного полетать по салону и простучать его головой и плечами:) Гарик — виртуозный водитель, как будто за рулем родился! И виды невероятные.
Что
Что
Марина
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв Наша экскурсия не стандартная и очень захватывающая!
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М
Очень понравилось! Советую отправиться в данное путешествие и насладиться прекрасной природой и видами.
Марина
Ответ организатора:
Благодарим за оставленный отзыв, мы очень рады что ваше путешествие прошло отлично
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Е
Все прошло хорошо, но нужно ехать тем, кто уже был до этого на экскурсиях. Потому что информации мы узнали немного. Но логически это справедливо, ведь тот, кто сидит сзади (мы)
Марина
Ответ организатора:
Здравствуйте, благодарим вас за отзыв. Туман в данной экскурсии дополнительный бонус от природы, очень красиво и облака на горе очень низко:)
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Входит в следующие категории Пицунды
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