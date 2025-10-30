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Групповая
до 20 чел.
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
Из Пицунды - в Сухум, к парку водопадов в Черниговке и термальным источникам Кындыг
Начало: В Пицунде
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
6 июн в 08:30
8 июн в 08:30
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 950 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 25 чел.
На катере к острову Любви: заповедные берега и реликтовые леса Пицунды
Увидеть дикие пляжи Мюссерского заповедника и закат над Чёрным морем
Начало: На одном из пляжей села Лдзаа
Расписание: ежедневно в 09:30 и 15:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Экскурсия Термальные источники, Черниговка и набережная Сухума нам очень понравилась. Экскурсоводом и водителем бал Руслан. Организация всë чётко по расписанию.
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В
Доброго утра! Хочу поделиться своим положительным впечатлением о водителе Руслане: он продемонстрировал превосходное мастерство вождения и увлекательно рассказывал об Абхазии.
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О
Добрый день! Посетили данную экскурсию с гидом Гиа, всё прошло хорошо, отличная машина, вкусный обед по рекомендации гида, всё по-домашнему!
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Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем. Индивидуальный тур, это волшебно. Когда тебя гид-волитель даёт время нагулятся по красивущим местам. Машина очень комфортная, гид Адгур просто❤️
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В
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время поездки. Мы прогулялись по
+6
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Поездка отличная. Для компании с маленькими детьми, а среди нас 4 детей+1.5 годовалая принцесса, очень интересная, насыщенная. Начиная от самого комфортабельного транспорта, гида, сама дорога с её насыщенным пейзажами в Сухуми и Черниговке. Адгур очень внимательный и вежливый гид.
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О
Ездили на экскурсию с Русланом. Просто замечательный гид и аккуратный водитель. Я очень боялась с детьми ездить по Абхазским дорогам) а здесь все прошло отлично! Места просто восхитительной красоты! Спасибо огромное!
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О
Спасибо компании и гиду Алексею за прекрасную экскурсию, мы остались очень довольны экскурсией. Спасибо.
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Л
Спасибо Леониду за очень интересный рассказ об истории и традициях Абхазии, за комфортную и спокрйную езду🫶
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Наш гид в Сухуме и Черниговке - Адгур. К сожалению, с погодой в этот день очень не повезло, поэтому именно
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Всего 20 отзывов в Пицунде в категории "Развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Развлечения»
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