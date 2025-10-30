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Развлечения в Пицунде

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Пицунде, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
На автобусе
11 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники
Из Пицунды - в Сухум, к парку водопадов в Черниговке и термальным источникам Кындыг
Начало: В Пицунде
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
6 июн в 08:30
8 июн в 08:30
1400 ₽ за человека
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 950 ₽ за всё до 7 чел.
На катере к острову Любви: заповедные берега и реликтовые леса Пицунды
На катере
3.5 часа
Групповая
до 25 чел.
На катере к острову Любви: заповедные берега и реликтовые леса Пицунды
Увидеть дикие пляжи Мюссерского заповедника и закат над Чёрным морем
Начало: На одном из пляжей села Лдзаа
Расписание: ежедневно в 09:30 и 15:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Экскурсия Термальные источники, Черниговка и набережная Сухума нам очень понравилась. Экскурсоводом и водителем бал Руслан. Организация всë чётко по расписанию.
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Руслан очень интересно рассказал. Хорошо вёл машину. У нас было 1.5 ч. На термальных источниках. Вода 40 градусов. Очень понравилось. Черниговка действительно чарующая. Мы от всей экскурсии восторги. Спасибо Руслану и его команде.

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В
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Доброго утра! Хочу поделиться своим положительным впечатлением о водителе Руслане: он продемонстрировал превосходное мастерство вождения и увлекательно рассказывал об Абхазии.
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По моей просьбе он также любезно организовал для нас посещение интересных мест, не предусмотренных программой тура, за что выражаю ему благодарность. С удовольствием воспользуемся его услугами и в будущем.

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О
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Добрый день! Посетили данную экскурсию с гидом Гиа, всё прошло хорошо, отличная машина, вкусный обед по рекомендации гида, всё по-домашнему!
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Посмотрели всё и даже больше, бонус был посещение Нового Афона водопад и старая станция! Спасибо за интересную программу! Рекомендую! Было весело!

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Людмила
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем. Индивидуальный тур, это волшебно. Когда тебя гид-волитель даёт время нагулятся по красивущим местам. Машина очень комфортная, гид Адгур просто❤️
Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем.
Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем.
Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем.
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В
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время поездки. Мы прогулялись по
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набережной Сухума. Побывали в горах посмотрели чудо природы. Водопады, горы, прошли по навесному мосту. Посетили термальные источники, мазалась грязью, кожа после нежная и бархатистая. Всё ооочень понравилось. Машина хорошая водитель потрясающий. . Спасибо большое за всё…

Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время+6
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время
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Нина
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Поездка отличная. Для компании с маленькими детьми, а среди нас 4 детей+1.5 годовалая принцесса, очень интересная, насыщенная. Начиная от самого комфортабельного транспорта, гида, сама дорога с её насыщенным пейзажами в Сухуми и Черниговке. Адгур очень внимательный и вежливый гид.
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О
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Ездили на экскурсию с Русланом. Просто замечательный гид и аккуратный водитель. Я очень боялась с детьми ездить по Абхазским дорогам) а здесь все прошло отлично! Места просто восхитительной красоты! Спасибо огромное!
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О
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Спасибо компании и гиду Алексею за прекрасную экскурсию, мы остались очень довольны экскурсией. Спасибо.
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Л
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Спасибо Леониду за очень интересный рассказ об истории и традициях Абхазии, за комфортную и спокрйную езду🫶
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Юлия
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Наш гид в Сухуме и Черниговке - Адгур. К сожалению, с погодой в этот день очень не повезло, поэтому именно
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Сухум видели мало - под проливным дождем не погуляешь. Правда, позже прояснилось, и Адгуру удалось показать нам вечернюю столицу: набережная, Брехаловка (местная достопримечательность:)), суперфонтан у театра… Красиво! Но это вечером, а днем заехали в горы на заброшенную и очень живописную гидроэлектростанцию - просто супер! Под дождем было страшновато, но очень и очень впечатляюще, такая горная река - мощь! Там же и пообедали. У фермеров купили свежайшие фрукты. Далее по плану - Черниговка, термальный источник. С удовольствием погрелись в горячей водичке, местной грязью также не побрезговали. Нужно быть готовыми, что здесь всё очень просто - от раздевалок до туалетов. Просто закройте глаза в бассейне и наслаждайтесь природой! В общем, поездкой остались довольны. Гид нас не торопил, всё прошло замечательно! Спасибо, Адгур.

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Всего 20 отзывов в Пицунде в категории "Развлечения"

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Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Релакс-путешествие по Абхазии: природа, история и горячие источники;
  2. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума;
  3. На катере к острову Любви: заповедные берега и реликтовые леса Пицунды.
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубое озеро;
  2. Юпшарский каньон;
  3. Озеро Рица;
  4. Новый Афон;
  5. Водопад Молочный;
  6. Скульптура «Ныряльщики»;
  7. Гора Мамдзышха;
  8. Ущелье Черниговка;
  9. Озеро Инкит;
  10. Маяк.
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2026
Сейчас в Пицунде в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 19 950. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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