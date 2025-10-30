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Сухум видели мало - под проливным дождем не погуляешь. Правда, позже прояснилось, и Адгуру удалось показать нам вечернюю столицу: набережная, Брехаловка (местная достопримечательность:)), суперфонтан у театра… Красиво! Но это вечером, а днем заехали в горы на заброшенную и очень живописную гидроэлектростанцию - просто супер! Под дождем было страшновато, но очень и очень впечатляюще, такая горная река - мощь! Там же и пообедали. У фермеров купили свежайшие фрукты. Далее по плану - Черниговка, термальный источник. С удовольствием погрелись в горячей водичке, местной грязью также не побрезговали. Нужно быть готовыми, что здесь всё очень просто - от раздевалок до туалетов. Просто закройте глаза в бассейне и наслаждайтесь природой! В общем, поездкой остались довольны. Гид нас не торопил, всё прошло замечательно! Спасибо, Адгур.