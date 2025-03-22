Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Сухуму и Гулрыпшскому району
Погрузитесь в атмосферу забытых времён, посетив заброшенные сооружения Абхазии. Откройте для себя неведомые страницы истории
Завтра в 09:00
2 апр в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Джип-экспедиция из Сухума
Путешествие в прошлое на джипах: руины Акармары и Ткуарчала, висячие мосты и мощные водопады. Погрузитесь в атмосферу загадочных мест с опытным гидом
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 апр в 10:00
2900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Христианская Абхазия
Познакомьтесь с уникальной историей христианства в Абхазии. Увидите древние храмы и соборы, каждый из которых имеет свою неповторимую энергетику
Завтра в 08:30
2 апр в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария22 марта 2025Гор, спасибо тебе огромное за потрясающую экскурсию! Ты влюбил нас в Абхазию и прекрасный город Сухум! Очень познавательная экскурсия, много мест, о
- ООльга16 января 2025Отличная экскурсия во многом благодаря Гору. Он знает ответ на любой вопрос, даже не касаемо именно этой экскурсии. Приятный собеседник,
- ЕЕлена11 ноября 2024Не ожидала, что будет настолько хорошая экскурсия, так обращались не по рекомендации, а просто нашли в интернете. Гор - вежливый, пунктуальный
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Нескучные экскурсии»
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