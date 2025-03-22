Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Сухуме, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
На машине
На микроавтобусе
7 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Сухуму и Гулрыпшскому району
Погрузитесь в атмосферу забытых времён, посетив заброшенные сооружения Абхазии. Откройте для себя неведомые страницы истории
Завтра в 09:00
2 апр в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Джип-экспедиция из Сухума в мир шахтёрского прошлого
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Джип-экспедиция из Сухума
Путешествие в прошлое на джипах: руины Акармары и Ткуарчала, висячие мосты и мощные водопады. Погрузитесь в атмосферу загадочных мест с опытным гидом
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 апр в 10:00
2900 ₽ за человека
Христианская Абхазия
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Христианская Абхазия
Познакомьтесь с уникальной историей христианства в Абхазии. Увидите древние храмы и соборы, каждый из которых имеет свою неповторимую энергетику
Завтра в 08:30
2 апр в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    22 марта 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Гор, спасибо тебе огромное за потрясающую экскурсию! Ты влюбил нас в Абхазию и прекрасный город Сухум! Очень познавательная экскурсия, много мест, о
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    которых я даже не знала раньше. Самим тяжеловато без твоей экскурсии по было бы добраться. Гор очень интересно рассказывает об истории города, Абхазии, каких то фактах, историях. Особенно понравилась Беслецкая ГЭС, только из твоей экскурсии узнала о ней. Нам очень понравилось! ❤️

    Гор, спасибо тебе огромное за потрясающую экскурсию!Гор, спасибо тебе огромное за потрясающую экскурсию!Гор, спасибо тебе огромное за потрясающую экскурсию!
  • О
    Ольга
    16 января 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Отличная экскурсия во многом благодаря Гору. Он знает ответ на любой вопрос, даже не касаемо именно этой экскурсии. Приятный собеседник,
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    влюблен в свою страну, что не маловажно. Маршрут построен очень продумано, вождение безопасное. Знает все 'вкусные' места, легенды и реальную историю. Были семьёй, интересно как 10ти летнему ребёнку,, так и взрослым!!! Оооочень рекомендую именно этого экскурсовода. Спасибо,, Гор!!!!

  • Е
    Елена
    11 ноября 2024
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Не ожидала, что будет настолько хорошая экскурсия, так обращались не по рекомендации, а просто нашли в интернете. Гор - вежливый, пунктуальный
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    и очень корректный молодой человек. Посетили интересные места, послушали захватывающие истории, прониклись духом прошлого (и, к сожалению) уже уничтоженного. Очень рекомендую экскурсию и экскурсовода, пожалуй данная экскурсия - одно из самых запоминающихся впечатлений в Абхазии.

    Не ожидала, что будет настолько хорошая экскурсия, так обращались не по рекомендации, а просто нашли в интернетеНе ожидала, что будет настолько хорошая экскурсия, так обращались не по рекомендации, а просто нашли в интернетеНе ожидала, что будет настолько хорошая экскурсия, так обращались не по рекомендации, а просто нашли в интернетеНе ожидала, что будет настолько хорошая экскурсия, так обращались не по рекомендации, а просто нашли в интернете

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
  2. Джип-экспедиция из Сухума в мир шахтёрского прошлого
  3. Христианская Абхазия
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  1. Озеро Рица
  2. Гегский водопад
  3. Набережная
  4. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в марте 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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