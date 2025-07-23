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Беслетский мост (мост Царицы Тамары) – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Беслетский мост (мост Царицы Тамары)» в Сухуме, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Фотопрогулка по Сухуму и окрестностям
На машине
1.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Сухуму и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Сухума, наслаждаясь индивидуальной фотопрогулкой. Откройте для себя уникальные места и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 17:30
24 июл в 17:30
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Фотодень в Абхазии: там, где муза - вы
На машине
5 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотодень в Абхазии: там, где муза - вы
Станьте главной героиней своего дня в Абхазии: старинные руины, дикая природа и лёгкие платья создадут незабываемые образы. Подарите себе сказку
Завтра в 09:00
24 июл в 09:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии
Откройте для себя духовные и исторические сокровища Абхазии. Каманы, средневековый мост и живописные водопады ждут вашего визита
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Беслетский мост (мост Царицы Тамары)»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Сухуму и окрестностям
  2. Фотодень в Абхазии: там, где муза - вы
  3. К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума
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  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Новоафонский монастырь
  5. Ущелье Черниговка
  6. Гегский водопад
  7. Термальные источники Кындыг
  8. Самое главное
  9. Набережная
  10. Гора Мамдзышха
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2025
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