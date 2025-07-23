Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Сухуму и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Сухума, наслаждаясь индивидуальной фотопрогулкой. Откройте для себя уникальные места и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 17:30
24 июл в 17:30
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотодень в Абхазии: там, где муза - вы
Станьте главной героиней своего дня в Абхазии: старинные руины, дикая природа и лёгкие платья создадут незабываемые образы. Подарите себе сказку
Завтра в 09:00
24 июл в 09:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии
Откройте для себя духовные и исторические сокровища Абхазии. Каманы, средневековый мост и живописные водопады ждут вашего визита
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Беслетский мост (мост Царицы Тамары)»
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