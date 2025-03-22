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которых я даже не знала раньше. Самим тяжеловато без твоей экскурсии по было бы добраться. Гор очень интересно рассказывает об истории города, Абхазии, каких то фактах, историях. Особенно понравилась Беслецкая ГЭС, только из твоей экскурсии узнала о ней. Нам очень понравилось! ❤️