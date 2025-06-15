Мои заказы

Из Сухума - через все земли древнего Самурзакана

Погрузитесь в историю и культуру восточной Абхазии, посетив древние руины и уникальные природные объекты. Увлекательное путешествие для любителей неизведанного
Экскурсия в восточную часть Абхазии раскрывает секреты древнего Самурзакана.

Туристы посетят нетуристический район, увидят руины Келасурской стены, древний храм в селе Мыку и плотину Варднили ГЭС. Путешествие завершится на границе с Грузией, где участники узнают о временах железного занавеса.

Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне, а гид расскажет о загадках Абхазской стены и истории города Гал
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Нетуристические маршруты
  • 🏛️ Древние руины и храмы
  • 🌊 Уникальные природные объекты
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🗣️ Интересные исторические факты
  • 🌄 Виды на Грузию
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Руины Келасурской стены
  • Древний храм в селе Мыку
  • Плотина Варднили ГЭС
  • Гальское водохранилище
  • Граница Абхазии и Грузии
  • Ингур ГЭС

Описание экскурсии

На нашем пути:

  • Руины Келасурской стены.
  • Древний храм в селе Мыку в уединённом месте среди гор Кавказа.
  • Плотина Варднили ГЭС и Гальское водохранилище — оно же Гальское море.
  • Город Гал с легендарными хинкали.
  • Граница Абхазии и Грузии.
  • Ингур ГЭС, наземные сооружения и подземные залы (по желанию).
  • Смотровые площадки с видами на Грузию.

Вы узнаете:

  • Как Ингур ГЭС оказалась сразу в двух странах.
  • Кто основал город Гал.
  • Почему загадку Абхазской стены до сих пор не разгадали.
  • Где на этих землях раньше был железный занавес.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне.
  • Дополнительные расходы: посещение машзала Ингур ГЭС — 2000 ₽ за всю группу, обед — по желанию.
  • Возьмите в поездку паспорт.
  • На обратном пути можем заехать на термальные источники — возьмите купальные принадлежности, если хотите искупаться.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Сухуме
С начала 2010-х годов я и моя команда влюблены в красоты Абхазии. И влюбляемся в эту невероятную страну всё больше с каждым днём. Теперь хотим показать это великолепие и вам!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
15 июн 2025
Нам экскурсия понравилась. Если вы любите исторические факты так же как и мы то эта экскурсия для вас. Гид Андрей очень интересно и полноценно все рассказал, ответил на все наши вопросы. Теперь можно сказать, что мы проехали всю республику от одного края до другого. 😉🙂

Входит в следующие категории Сухума

