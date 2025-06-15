Экскурсия в восточную часть Абхазии раскрывает секреты древнего Самурзакана.
Туристы посетят нетуристический район, увидят руины Келасурской стены, древний храм в селе Мыку и плотину Варднили ГЭС. Путешествие завершится на границе с Грузией, где участники узнают о временах железного занавеса.
Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне, а гид расскажет о загадках Абхазской стены и истории города Гал
6 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Нетуристические маршруты
- 🏛️ Древние руины и храмы
- 🌊 Уникальные природные объекты
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 🗣️ Интересные исторические факты
- 🌄 Виды на Грузию
Что можно увидеть
- Руины Келасурской стены
- Древний храм в селе Мыку
- Плотина Варднили ГЭС
- Гальское водохранилище
- Граница Абхазии и Грузии
- Ингур ГЭС
Описание экскурсии
На нашем пути:
- Руины Келасурской стены.
- Древний храм в селе Мыку в уединённом месте среди гор Кавказа.
- Плотина Варднили ГЭС и Гальское водохранилище — оно же Гальское море.
- Город Гал с легендарными хинкали.
- Граница Абхазии и Грузии.
- Ингур ГЭС, наземные сооружения и подземные залы (по желанию).
- Смотровые площадки с видами на Грузию.
Вы узнаете:
- Как Ингур ГЭС оказалась сразу в двух странах.
- Кто основал город Гал.
- Почему загадку Абхазской стены до сих пор не разгадали.
- Где на этих землях раньше был железный занавес.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне.
- Дополнительные расходы: посещение машзала Ингур ГЭС — 2000 ₽ за всю группу, обед — по желанию.
- Возьмите в поездку паспорт.
- На обратном пути можем заехать на термальные источники — возьмите купальные принадлежности, если хотите искупаться.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваша команда гидов в Сухуме
С начала 2010-х годов я и моя команда влюблены в красоты Абхазии. И влюбляемся в эту невероятную страну всё больше с каждым днём. Теперь хотим показать это великолепие и вам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ю
Юлия
15 июн 2025
Нам экскурсия понравилась. Если вы любите исторические факты так же как и мы то эта экскурсия для вас. Гид Андрей очень интересно и полноценно все рассказал, ответил на все наши вопросы. Теперь можно сказать, что мы проехали всю республику от одного края до другого. 😉🙂
Входит в следующие категории Сухума
