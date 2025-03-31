Групповая
до 20 чел.
Вечерний Сухум
Познакомиться с древним городом, увидеть знаковые места и погрузиться в культуру Страны Души
Начало: У вашего отель
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:45
Завтра в 17:45
2 апр в 17:45
600 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - к красавице Рице
Путешествие из Сухума к озеру Рица обещает захватывающие виды и увлекательные истории. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя чудеса Абхазии
Начало: У места вашего проживания
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
1 апр в 09:00
3 апр в 09:00
1950 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - в Черниговку
Черниговка - это место, где можно забыть о городской суете. Водопады, леса и целебные источники ждут тех, кто готов к новым открытиям
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 14:15
Завтра в 14:15
1 апр в 14:15
1235 ₽
1300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «На автобусе»
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