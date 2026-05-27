Посёлок Мюссера находится на территории Пицундско-Мюссерского заповедника. Здесь спрятался старинный храм Амбара 8 века, а горы подходят почти вплотную к морю. Мы прогуляемся по побережью и посетим две резиденции — дачи Сталина и Горбачёва. А ещё поговорим о съёмках фильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», которые здесь проходили.

Описание экскурсии

Храм Амбара и места съёмок «Робинзона Крузо»

Начнём прогулку у руин раннесредневекового христианского храма. В 1972 году здесь снимали эпизоды советского фильма о Робинзоне Крузо. Вспомним, как проходили съёмки и почему именно эти пейзажи выбрали для легендарной истории.

На живописном берегу под старой акацией есть качели, на которых получаются атмосферные фото.

Дача Сталина (Госдача №27)

Строение возвели в 1931 году на месте бывшего имения нефтепромышленника Степана Лианозова. Дом отдыха создавался для членов Политбюро, здесь отдыхали Иосиф Сталин, Анастас Микоян, Вячеслав Молотов и Семён Будённый. Вы узнаете, как была устроена эта резиденция.

Дача Горбачёва

Она построена в 1991 году и считается одной из самых роскошных государственных вилл в Абхазии. Пятиэтажное здание (два уровня находятся под землёй) включает множество помещений — от кинозала и бильярдной до ресторанного зала. Внутри сохранились элементы дорогого интерьера: фарфоровые люстры ручной работы и другие детали, напоминающие о закрытой жизни советской элиты.

Побережье Мюссеры и остров Шлыпра (по желанию)

После осмотра резиденций можно отправиться на катере вдоль скалистого берега и песчаных лагун к необитаемому острову Шлыпра. Именно эти места исследовал Робинзон из фильма.

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Сухума

11:40–12:00 — прибытие в Мюссеру, посещение храма Амбара

около 13:00 — дача Сталина (экскурсия по территории)

около 14:00 — дача Горбачёва (экскурсия по территории)

15:00 — обед по желанию

16:30 — возвращение в Сухум

Организационные детали