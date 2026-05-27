По следам Робинзона Крузо - в Мюссеру из Сухума

Побывать на даче Сталина и в местах съёмок советского фильма
Посёлок Мюссера находится на территории Пицундско-Мюссерского заповедника. Здесь спрятался старинный храм Амбара 8 века, а горы подходят почти вплотную к морю. Мы прогуляемся по побережью и посетим две резиденции — дачи Сталина и Горбачёва.

А ещё поговорим о съёмках фильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», которые здесь проходили.
Описание экскурсии

Храм Амбара и места съёмок «Робинзона Крузо»

Начнём прогулку у руин раннесредневекового христианского храма. В 1972 году здесь снимали эпизоды советского фильма о Робинзоне Крузо. Вспомним, как проходили съёмки и почему именно эти пейзажи выбрали для легендарной истории.

На живописном берегу под старой акацией есть качели, на которых получаются атмосферные фото.

Дача Сталина (Госдача №27)

Строение возвели в 1931 году на месте бывшего имения нефтепромышленника Степана Лианозова. Дом отдыха создавался для членов Политбюро, здесь отдыхали Иосиф Сталин, Анастас Микоян, Вячеслав Молотов и Семён Будённый. Вы узнаете, как была устроена эта резиденция.

Дача Горбачёва

Она построена в 1991 году и считается одной из самых роскошных государственных вилл в Абхазии. Пятиэтажное здание (два уровня находятся под землёй) включает множество помещений — от кинозала и бильярдной до ресторанного зала. Внутри сохранились элементы дорогого интерьера: фарфоровые люстры ручной работы и другие детали, напоминающие о закрытой жизни советской элиты.

Побережье Мюссеры и остров Шлыпра (по желанию)

После осмотра резиденций можно отправиться на катере вдоль скалистого берега и песчаных лагун к необитаемому острову Шлыпра. Именно эти места исследовал Робинзон из фильма.

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Сухума
11:40–12:00 — прибытие в Мюссеру, посещение храма Амбара
около 13:00 — дача Сталина (экскурсия по территории)
около 14:00 — дача Горбачёва (экскурсия по территории)
15:00 — обед по желанию
16:30 — возвращение в Сухум

Организационные детали

  • Поедем на минивэне Toyota Estima 5 или Toyota Alphard 4, Toyota Noah, Toyota Voxy Toyota Prius
  • В стоимость входит посещение храма Амбара и двух дач
  • Вход на территорию госдач — 500 ₽ с чел.
  • Дополнительные расходы (по желанию): поездка на остров Шлыпра на катере — 2000 ₽ с чел., обед на стеклянном мосту (по меню)
  • Поездку можно дополнить активностями (детали уточняйте при бронировании): посещение мандаринового сада + дегустация вин, настоек, мяса и сыров, дегустация каштанового мёда, чайная церемония с дегустацией высокогорного чая, зиплайн, катание на лошадях, купание в море или горной реке
  • С вами будет гид-водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 319 туристов
Я профессиональный гид, фотограф и экскурсовод родом из Сухума. Занимаюсь экскурсионными фототурами с 2010 года, знаю, насколько это ответственная работа, и подхожу к ней с любовью. Представляю команду профи-гидов-фотографов. Абхазия уникальна и красива — с удовольствием покажем вам все её прекрасные места!

