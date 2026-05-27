А ещё поговорим о съёмках фильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», которые здесь проходили.
Описание экскурсии
Храм Амбара и места съёмок «Робинзона Крузо»
Начнём прогулку у руин раннесредневекового христианского храма. В 1972 году здесь снимали эпизоды советского фильма о Робинзоне Крузо. Вспомним, как проходили съёмки и почему именно эти пейзажи выбрали для легендарной истории.
На живописном берегу под старой акацией есть качели, на которых получаются атмосферные фото.
Дача Сталина (Госдача №27)
Строение возвели в 1931 году на месте бывшего имения нефтепромышленника Степана Лианозова. Дом отдыха создавался для членов Политбюро, здесь отдыхали Иосиф Сталин, Анастас Микоян, Вячеслав Молотов и Семён Будённый. Вы узнаете, как была устроена эта резиденция.
Дача Горбачёва
Она построена в 1991 году и считается одной из самых роскошных государственных вилл в Абхазии. Пятиэтажное здание (два уровня находятся под землёй) включает множество помещений — от кинозала и бильярдной до ресторанного зала. Внутри сохранились элементы дорогого интерьера: фарфоровые люстры ручной работы и другие детали, напоминающие о закрытой жизни советской элиты.
Побережье Мюссеры и остров Шлыпра (по желанию)
После осмотра резиденций можно отправиться на катере вдоль скалистого берега и песчаных лагун к необитаемому острову Шлыпра. Именно эти места исследовал Робинзон из фильма.
Примерный тайминг
10:00 — выезд из Сухума
11:40–12:00 — прибытие в Мюссеру, посещение храма Амбара
около 13:00 — дача Сталина (экскурсия по территории)
около 14:00 — дача Горбачёва (экскурсия по территории)
15:00 — обед по желанию
16:30 — возвращение в Сухум
Организационные детали
- Поедем на минивэне Toyota Estima 5 или Toyota Alphard 4, Toyota Noah, Toyota Voxy Toyota Prius
- В стоимость входит посещение храма Амбара и двух дач
- Вход на территорию госдач — 500 ₽ с чел.
- Дополнительные расходы (по желанию): поездка на остров Шлыпра на катере — 2000 ₽ с чел., обед на стеклянном мосту (по меню)
- Поездку можно дополнить активностями (детали уточняйте при бронировании): посещение мандаринового сада + дегустация вин, настоек, мяса и сыров, дегустация каштанового мёда, чайная церемония с дегустацией высокогорного чая, зиплайн, катание на лошадях, купание в море или горной реке
- С вами будет гид-водитель из нашей команды