И Ирина Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы (из Сухума)

Комфортная машина, кондиционер действительно спасает в такую погоду, ездили 5 читать дальше взрослых, 2 ребенка, разместились хорошо.

Пообедали в уютном ресторане с красивым видом.

Природа Абхазии, горы, водопады, озеро впечатляют!

Углубились в историю, прониклись и сочувствуем местным жителям.

Наш водитель, он же экскурсовод и фотограф 😁 Баграт, не торопил, отвечал на все вопросы, многое рассказывал, везде сопровождал, терпеливо ждал когда задерживались, даже заезжал в места, не предусмотренные программой. Ему отдельное спасибо! Спасибо большое организатору, очень довольны поездкой. Насыщенная программа, получили много впечатлений.Комфортная машина, кондиционер действительно спасает в такую погоду, ездили 5

О Ольга Сухум. История и колорит столицы Абхазии Экскурсия с Данилом продолжительностью 2.3 часа. Увлекательно, много узнали об истории Абхазии и Сухуми. Интересная подача истории и фактов. Рекомендуем Данила

Д Дарья Сухум. История и колорит столицы Абхазии Очень интересно! Даниил прекрасный гид, три часа пролетели незаметно. Ответил на все вопросы, подсказал интересные и вкусные места в городе. Советую к посещению!

М Милана Сухум. История и колорит столицы Абхазии Прекрасный гид и замечательная экскурсия. Однозначно рекомендую!

Т Татьяна Сухум. История и колорит столицы Абхазии Шикарная экскурсия по Сухум! Спасибо Данилу - замечательный рассказчик, прекрасно эрудированный и с хорошим чувством юмора! Время пролетело незаметно! Много впечатлений, фотографий осталось после этой экскурсии!

Р Роман Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы (из Сухума) читать дальше к настроению и запросам. Рекомендую от всей души. Реально с душой по стране души. P.s. отдельно отмечу очень комфортгый авто. В 30 градусную жару с кондеем и хорошей музыкой это подарок судьбы. Данил прекрасный экскурсовод. Очень увлечённый, с богатыми знаниями своей темы и любовью к родному краю. Легко переключается между темами, внимателен

М Марина Сухум. История и колорит столицы Абхазии Отличная пешая экскурсия по Сухуму! Очень много интересной информации о городе и стране, история, традиции. Данил - отличный экскурсовод и собеседник, приятный простой в общении человек. Как будто с другом погуляли по городу. Рекомендую всем!

Н Наталья Сухум. История и колорит столицы Абхазии Интересная, познавательная экскурсия о столице Абхазии-Сухум. Данил увлекательно с юмором и большой любовью рассказывал о своей родине. Огромное спасибо!

О Оксана Сухум. История и колорит столицы Абхазии Благодарим Данила за очень интересную экскурсию!

Время пролетело незаметно. Узнали много нового. Посмотрели на Сухум другими глазами!

Данил- очень квалифицированный экскурсовод, доброжелательный и деликатный.

Будем рады новым встречам!

Семья Задориных, Санкт- Петербург

М Марина Сухум. История и колорит столицы Абхазии читать дальше со знанием истории, географии родного края. Легкий в общении, открытый и очень доброжелательный! Узнала много интересных фактов и осталась довольна экскурсией!

Благодарю Вас, Данил! Всех благ Вам и новых интересных проектов! С ув. Марина Олеговна, Россия, Екатеринбург. Очень интересная и познавательная экскурсия по городу Сухуму! Данил- профессиональный, образованный, эрудированный экскурсовод, приятный собеседник и позитивно настроенный молодой человек

З Зинфира Сухум. История и колорит столицы Абхазии Экскурсовод Даниил провёл меня по историческим местам Сухум 9.03.25 года. Это было незабываемо:грамотно и интересно описал все места и исторические события. Видимо, что это не только профессионал, но и патриот, глубоко любящий свою родину. Огромное спасибо.

Н Наталья Сухум. История и колорит столицы Абхазии читать дальше часа пролетели на одном дыхании (только ноги напоминали о количестве времени). Данил ответил на все интересующие вопросы, мы получили максимальные ответы. Приятный голос, правильная речь, шутки по теме рассказа – информация заходила очень легко. Спасибо за увлекательную экскурсию. Наша группа из 9 взрослых благодарит Данила. Экскурсия прошла великолепно, Данил от души рассказывает про Сухум и Абхазию, почти 3

Н Наталья Сухум. История и колорит столицы Абхазии читать дальше адекватные логичные ответы. Очень многое поняли про менталитет, жизненный уклад и политику.

Однозначно всем рекомендую 🙏 и спасибо большое!

Теперь великолепный обед в одном из рекомендованных мест. Сегодня с мужем и Данилом великолепно прогулялись по Сухуму. Мы задали все интересующие вопросы, не всегда корректные и получили максимально

Л Любовь Сухум. История и колорит столицы Абхазии читать дальше 2 с половиной часа. Сразу отмечу, что качество экскурсии было на высоком уровне благодаря экскурсоводу. Правильная речь, приятные голос и интонации усилили восприятие информации. Пешая экскурсия с остановками возле исторических зданий мест лучше любой автобусной экскурсии. Рекомендую этот маршрут по Сухуму. Формат экскурсии это то, что надо, чтобы узнать Сухуми как можно ближе. Экскурсовод Данил провел группу по городу, незаметно прошли

В Владимир Сухум. История и колорит столицы Абхазии читать дальше и битвах, ботанике и географии, политике и экономике, театрах и ансамблях танца, дольменах и традициях, обычаях и нравах. И что особенно приятно - на прекрасном, чистейшем, красочном русском языке, точно и образно! Да, в интернете все можно найти, но живое общение все же оставляет приятное послевкусие)) К тому Данил обычное изложение фактов и событий раскрашивал интересными примерами, подробностями, житейскими историями.

В итоге: экскурсия, обязательная для посещения! 2,5 часа интересной неторопливой прогулки и обстоятельного, красивого, фактического рассказа. От античности до наших дней. Об археологии и архитектуре, истории

П Павел Сухум. История и колорит столицы Абхазии читать дальше историю и политику После его экскурсии ближе и понятнее нам стали Сухум и Абхазия хотя мы уже четвертый раз в Абхазии Большое ему спасибо Всем рекомендую После этой экскурсии мы уже гуляем по Сухуму как по родному городу. Павел и Лариса Экскурсия прошла великолепно Данил не только хорошо знает историю Сухума и Абхазии но и так организовал экскурсию чтобы не смешивать

Н Наталья Сухум. История и колорит столицы Абхазии читать дальше не пришлось.

Красиво и понятно говорит. Любит свою страну на 200%. И мы прониклись этой любовью. В истории столицы Абхазии - Сухуме разбирается досконально. Рекомендую. Экскурсию проводил Данил. Встретил на жд вокзале. Довёз до места начала экскурсии, а после доставил до гостиницы. С вещами таскаться

Н Надежда Сухум. История и колорит столицы Абхазии читать дальше с одной стороны содержательна и в то же время не перегружен сухими фактами, его речь. Получили настоящее наслаждение от общения со знающим и любящем свое дело и свой родной край профессионалом -местами посмеялись, местами посочувствовать тяготам, выпавшим на долю многострадального Абхазского народа. Без сомнений, будем рекомедовать экскурсию и гида друзьям и знакомым. 08.09.24г были на экскурсии по Сухум с Данилом. У нас получилась увлекательная и развлекательная прогулка, гида можно слушать бесконечно, настолько,

О Ольга Сухум. История и колорит столицы Абхазии читать дальше традициях, архитектурных и культурных достопримечательностях Сухума. Было много вопросов, на которые Данил терпеливо, где-то с шуткой, где-то серьезно ответил. Спасибо большое за экскурсию. Обязательно буду рекомендовать друзьям! Прекрасная экскурсия в прекрасном городе Сухуме! Время пролетело незаметно, несмотря на жару. Данил-отличный экскурсовод. Я узнала много об истории Абхазии,