Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
«Сад Абхазского государственного музея и Эшерский дольмен — родитель древнейших и крупнейших сооружений на земле — египетских пирамид»
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы (из Сухума)
Насладитесь путешествием по Абхазии: от живописной Гагры до величественного озера Рица. Культура, история и природа в одном маршруте
«По вашему желанию мы можем продлить путешествие и заехать в музей «Дача Сталина»»
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
Сухум от крепости до кофейни
Бросить взгляд с высоты на панораму - и спуститься к частной памяти и быту горожан
Начало: На Набережной Махаджиров
«Краеведческий музей (40 мин — 1 час, по желанию)Экспозиции посвящены истории региона от древности до Нового времени»
Завтра в 11:00
14 дек в 11:00
8919 ₽
9910 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина8 августа 2025Спасибо большое организатору, очень довольны поездкой. Насыщенная программа, получили много впечатлений.
Комфортная машина, кондиционер действительно спасает в такую погоду, ездили 5
- ООльга3 августа 2025Экскурсия с Данилом продолжительностью 2.3 часа. Увлекательно, много узнали об истории Абхазии и Сухуми. Интересная подача истории и фактов. Рекомендуем Данила
- ДДарья24 июля 2025Очень интересно! Даниил прекрасный гид, три часа пролетели незаметно. Ответил на все вопросы, подсказал интересные и вкусные места в городе. Советую к посещению!
- ММилана20 июля 2025Прекрасный гид и замечательная экскурсия. Однозначно рекомендую!
- ТТатьяна20 июля 2025Шикарная экскурсия по Сухум! Спасибо Данилу - замечательный рассказчик, прекрасно эрудированный и с хорошим чувством юмора! Время пролетело незаметно! Много впечатлений, фотографий осталось после этой экскурсии!
- РРоман16 июля 2025Данил прекрасный экскурсовод. Очень увлечённый, с богатыми знаниями своей темы и любовью к родному краю. Легко переключается между темами, внимателен
- ММарина7 июля 2025Отличная пешая экскурсия по Сухуму! Очень много интересной информации о городе и стране, история, традиции. Данил - отличный экскурсовод и собеседник, приятный простой в общении человек. Как будто с другом погуляли по городу. Рекомендую всем!
- ННаталья16 июня 2025Интересная, познавательная экскурсия о столице Абхазии-Сухум. Данил увлекательно с юмором и большой любовью рассказывал о своей родине. Огромное спасибо!
- ООксана11 мая 2025Благодарим Данила за очень интересную экскурсию!
Время пролетело незаметно. Узнали много нового. Посмотрели на Сухум другими глазами!
Данил- очень квалифицированный экскурсовод, доброжелательный и деликатный.
Будем рады новым встречам!
Семья Задориных, Санкт- Петербург
- ММарина5 апреля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия по городу Сухуму! Данил- профессиональный, образованный, эрудированный экскурсовод, приятный собеседник и позитивно настроенный молодой человек
- ЗЗинфира10 марта 2025Экскурсовод Даниил провёл меня по историческим местам Сухум 9.03.25 года. Это было незабываемо:грамотно и интересно описал все места и исторические события. Видимо, что это не только профессионал, но и патриот, глубоко любящий свою родину. Огромное спасибо.
- ННаталья21 января 2025Наша группа из 9 взрослых благодарит Данила. Экскурсия прошла великолепно, Данил от души рассказывает про Сухум и Абхазию, почти 3
- ННаталья2 декабря 2024Сегодня с мужем и Данилом великолепно прогулялись по Сухуму. Мы задали все интересующие вопросы, не всегда корректные и получили максимально
- ЛЛюбовь14 ноября 2024Формат экскурсии это то, что надо, чтобы узнать Сухуми как можно ближе. Экскурсовод Данил провел группу по городу, незаметно прошли
- ВВладимир4 октября 20242,5 часа интересной неторопливой прогулки и обстоятельного, красивого, фактического рассказа. От античности до наших дней. Об археологии и архитектуре, истории
- ППавел16 сентября 2024Экскурсия прошла великолепно Данил не только хорошо знает историю Сухума и Абхазии но и так организовал экскурсию чтобы не смешивать
- ННаталья10 сентября 2024Экскурсию проводил Данил. Встретил на жд вокзале. Довёз до места начала экскурсии, а после доставил до гостиницы. С вещами таскаться
- ННадежда9 сентября 202408.09.24г были на экскурсии по Сухум с Данилом. У нас получилась увлекательная и развлекательная прогулка, гида можно слушать бесконечно, настолько,
- ООльга19 августа 2024Прекрасная экскурсия в прекрасном городе Сухуме! Время пролетело незаметно, несмотря на жару. Данил-отличный экскурсовод. Я узнала много об истории Абхазии,
- ООлеся14 августа 2024Спасибо Вам большое Данил за очень увлекательную прогулку по Сухуму. Нам с мужем очень понравилось! Все было очень тактично. интересно.
