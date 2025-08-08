Мои заказы

Музеи и искусство Сухума

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Сухуме, цены от 4500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Пешая
2.5 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
«Сад Абхазского государственного музея и Эшерский дольмен — родитель древнейших и крупнейших сооружений на земле — египетских пирамид»
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы (из Сухума)
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы (из Сухума)
Насладитесь путешествием по Абхазии: от живописной Гагры до величественного озера Рица. Культура, история и природа в одном маршруте
«По вашему желанию мы можем продлить путешествие и заехать в музей «Дача Сталина»»
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Сухум от крепости до кофейни
Пешая
8 часов
-
10%
Индивидуальная
Сухум от крепости до кофейни
Бросить взгляд с высоты на панораму - и спуститься к частной памяти и быту горожан
Начало: На Набережной Махаджиров
«Краеведческий музей (40 мин — 1 час, по желанию)Экспозиции посвящены истории региона от древности до Нового времени»
Завтра в 11:00
14 дек в 11:00
8919 ₽9910 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    8 августа 2025
    Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы (из Сухума)
    Спасибо большое организатору, очень довольны поездкой. Насыщенная программа, получили много впечатлений.
    Комфортная машина, кондиционер действительно спасает в такую погоду, ездили 5
    читать дальше

    взрослых, 2 ребенка, разместились хорошо.
    Пообедали в уютном ресторане с красивым видом.
    Природа Абхазии, горы, водопады, озеро впечатляют!
    Углубились в историю, прониклись и сочувствуем местным жителям.
    Наш водитель, он же экскурсовод и фотограф 😁 Баграт, не торопил, отвечал на все вопросы, многое рассказывал, везде сопровождал, терпеливо ждал когда задерживались, даже заезжал в места, не предусмотренные программой. Ему отдельное спасибо!

  • О
    Ольга
    3 августа 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Экскурсия с Данилом продолжительностью 2.3 часа. Увлекательно, много узнали об истории Абхазии и Сухуми. Интересная подача истории и фактов. Рекомендуем Данила
  • Д
    Дарья
    24 июля 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Очень интересно! Даниил прекрасный гид, три часа пролетели незаметно. Ответил на все вопросы, подсказал интересные и вкусные места в городе. Советую к посещению!
  • М
    Милана
    20 июля 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Прекрасный гид и замечательная экскурсия. Однозначно рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Шикарная экскурсия по Сухум! Спасибо Данилу - замечательный рассказчик, прекрасно эрудированный и с хорошим чувством юмора! Время пролетело незаметно! Много впечатлений, фотографий осталось после этой экскурсии!
  • Р
    Роман
    16 июля 2025
    Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы (из Сухума)
    Данил прекрасный экскурсовод. Очень увлечённый, с богатыми знаниями своей темы и любовью к родному краю. Легко переключается между темами, внимателен
    читать дальше

    к настроению и запросам. Рекомендую от всей души. Реально с душой по стране души. P.s. отдельно отмечу очень комфортгый авто. В 30 градусную жару с кондеем и хорошей музыкой это подарок судьбы.

  • М
    Марина
    7 июля 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Отличная пешая экскурсия по Сухуму! Очень много интересной информации о городе и стране, история, традиции. Данил - отличный экскурсовод и собеседник, приятный простой в общении человек. Как будто с другом погуляли по городу. Рекомендую всем!
  • Н
    Наталья
    16 июня 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Интересная, познавательная экскурсия о столице Абхазии-Сухум. Данил увлекательно с юмором и большой любовью рассказывал о своей родине. Огромное спасибо!
  • О
    Оксана
    11 мая 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Благодарим Данила за очень интересную экскурсию!
    Время пролетело незаметно. Узнали много нового. Посмотрели на Сухум другими глазами!
    Данил- очень квалифицированный экскурсовод, доброжелательный и деликатный.
    Будем рады новым встречам!
    Семья Задориных, Санкт- Петербург
  • М
    Марина
    5 апреля 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Очень интересная и познавательная экскурсия по городу Сухуму! Данил- профессиональный, образованный, эрудированный экскурсовод, приятный собеседник и позитивно настроенный молодой человек
    читать дальше

    со знанием истории, географии родного края. Легкий в общении, открытый и очень доброжелательный! Узнала много интересных фактов и осталась довольна экскурсией!
    Благодарю Вас, Данил! Всех благ Вам и новых интересных проектов! С ув. Марина Олеговна, Россия, Екатеринбург.

  • З
    Зинфира
    10 марта 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Экскурсовод Даниил провёл меня по историческим местам Сухум 9.03.25 года. Это было незабываемо:грамотно и интересно описал все места и исторические события. Видимо, что это не только профессионал, но и патриот, глубоко любящий свою родину. Огромное спасибо.
  • Н
    Наталья
    21 января 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Наша группа из 9 взрослых благодарит Данила. Экскурсия прошла великолепно, Данил от души рассказывает про Сухум и Абхазию, почти 3
    читать дальше

    часа пролетели на одном дыхании (только ноги напоминали о количестве времени). Данил ответил на все интересующие вопросы, мы получили максимальные ответы. Приятный голос, правильная речь, шутки по теме рассказа – информация заходила очень легко. Спасибо за увлекательную экскурсию.

  • Н
    Наталья
    2 декабря 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Сегодня с мужем и Данилом великолепно прогулялись по Сухуму. Мы задали все интересующие вопросы, не всегда корректные и получили максимально
    читать дальше

    адекватные логичные ответы. Очень многое поняли про менталитет, жизненный уклад и политику.
    Однозначно всем рекомендую 🙏 и спасибо большое!
    Теперь великолепный обед в одном из рекомендованных мест.

  • Л
    Любовь
    14 ноября 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Формат экскурсии это то, что надо, чтобы узнать Сухуми как можно ближе. Экскурсовод Данил провел группу по городу, незаметно прошли
    читать дальше

    2 с половиной часа. Сразу отмечу, что качество экскурсии было на высоком уровне благодаря экскурсоводу. Правильная речь, приятные голос и интонации усилили восприятие информации. Пешая экскурсия с остановками возле исторических зданий мест лучше любой автобусной экскурсии. Рекомендую этот маршрут по Сухуму.

  • В
    Владимир
    4 октября 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    2,5 часа интересной неторопливой прогулки и обстоятельного, красивого, фактического рассказа. От античности до наших дней. Об археологии и архитектуре, истории
    читать дальше

    и битвах, ботанике и географии, политике и экономике, театрах и ансамблях танца, дольменах и традициях, обычаях и нравах. И что особенно приятно - на прекрасном, чистейшем, красочном русском языке, точно и образно! Да, в интернете все можно найти, но живое общение все же оставляет приятное послевкусие)) К тому Данил обычное изложение фактов и событий раскрашивал интересными примерами, подробностями, житейскими историями.
    В итоге: экскурсия, обязательная для посещения!

  • П
    Павел
    16 сентября 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Экскурсия прошла великолепно Данил не только хорошо знает историю Сухума и Абхазии но и так организовал экскурсию чтобы не смешивать
    читать дальше

    историю и политику После его экскурсии ближе и понятнее нам стали Сухум и Абхазия хотя мы уже четвертый раз в Абхазии Большое ему спасибо Всем рекомендую После этой экскурсии мы уже гуляем по Сухуму как по родному городу. Павел и Лариса

  • Н
    Наталья
    10 сентября 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Экскурсию проводил Данил. Встретил на жд вокзале. Довёз до места начала экскурсии, а после доставил до гостиницы. С вещами таскаться
    читать дальше

    не пришлось.
    Красиво и понятно говорит. Любит свою страну на 200%. И мы прониклись этой любовью. В истории столицы Абхазии - Сухуме разбирается досконально. Рекомендую.

  • Н
    Надежда
    9 сентября 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    08.09.24г были на экскурсии по Сухум с Данилом. У нас получилась увлекательная и развлекательная прогулка, гида можно слушать бесконечно, настолько,
    читать дальше

    с одной стороны содержательна и в то же время не перегружен сухими фактами, его речь. Получили настоящее наслаждение от общения со знающим и любящем свое дело и свой родной край профессионалом -местами посмеялись, местами посочувствовать тяготам, выпавшим на долю многострадального Абхазского народа. Без сомнений, будем рекомедовать экскурсию и гида друзьям и знакомым.

  • О
    Ольга
    19 августа 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Прекрасная экскурсия в прекрасном городе Сухуме! Время пролетело незаметно, несмотря на жару. Данил-отличный экскурсовод. Я узнала много об истории Абхазии,
    читать дальше

    традициях, архитектурных и культурных достопримечательностях Сухума. Было много вопросов, на которые Данил терпеливо, где-то с шуткой, где-то серьезно ответил. Спасибо большое за экскурсию. Обязательно буду рекомендовать друзьям!

  • О
    Олеся
    14 августа 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Спасибо Вам большое Данил за очень увлекательную прогулку по Сухуму. Нам с мужем очень понравилось! Все было очень тактично. интересно.
    читать дальше

    много полезной и не известной информации и все с минутами юмора!!!! И даже на вопросы детей Вы отвечали очень серьезно. стараясь донести информацию и до маленьких участников прогулки!!!! Спасибо Вам большое!!!!!

