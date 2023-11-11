Ущелье Черниговка стало популярно и снискало славу доступного и очень красивого места. Вас ожидает живописный маршрут по деревянным мостикам вдоль скал и через речное русло. Затем по каменистой тропинке мы попадет в самшитовый лес, с покрытыми мхом деревьями.

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Описание

Что вас ожидает: Ущелье Черниговка в Абхазии стало популярно и снискало славу доступного и очень красивого места. Маршрут (рассчитанный примерно на 30 минут) проходит по специально оборудованным деревянным мостикам. Местами путь пролегает вдоль скал или по мостикам, перекинутым через речное русло. В конце маршрута деревянные мостики и настилы заканчиваются, и туристам нужно будет подняться по каменистой тропке наверх и пройти через лес. Особенную, мистическую атмосферу в лесу создают самшиты, полностью покрытые мхом.