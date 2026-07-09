Ущелье Черниговка стало популярно и снискало славу доступного и очень красивого места. Вас ожидает живописный маршрут по деревянным мостикам вдоль скал и через речное русло. Затем по каменистой тропинке мы попадет в самшитовый лес, с покрытыми мхом деревьями.
Описание экскурсииУщелье Черниговка в Абхазии — популярное и очень живописное место, известное своей доступностью и природной красотой. Маршрут занимает около 30 минут и проходит по специально оборудованным деревянным мостикам. Маршрут по ущелью Местами путь проходит вдоль скал и по мостикам, перекинутым через речное русло. В конце маршрута деревянные настилы заканчиваются, и необходимо подняться по каменистой тропе и пройти через лес. Особую, мистическую атмосферу создают самшиты, полностью покрытые мхом, которые делают прогулку особенно запоминающейся. Важная информация:
- Надевайте одежду по погоде и удобную обувь для пеших переходов;
- Выезд только из Сухума, организовать трансфер из Гагры нет возможности;
- Оставляйте телефон для связи в WA или местный телефон;
- Сверьте часы, время в Абхазии московское (при пересечении границы часы могут перескочить).
Ежедневно с 15:00 до 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Черниговка
- Самшитовый лес
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Входной билет - 400 руб (взрослый)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сухум, забираем по месту проживания
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 15:00 до 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Надевайте одежду по погоде и удобную обувь для пеших переходов
- Выезд только из Сухума, организовать трансфер из Гагры нет возможности
- Оставляйте телефон для связи в WA или местный телефон
- Сверьте часы, время в Абхазии московское (при пересечении границы часы могут перескочить)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Оставляю положительный отзыв про поездку и экскурсовода Наура, привет ему кстати.
Поездка понравилась! Замечательные красивые места. Экскурсовод интересно рассказывал про историю мест, мало что помню, но помню, что было интересно. В целом было весело и комфортно. А где-то ближе к концу нас угощали чачей и сыром косичкой!
Поездка понравилась! Замечательные красивые места. Экскурсовод интересно рассказывал про историю мест, мало что помню, но помню, что было интересно. В целом было весело и комфортно. А где-то ближе к концу нас угощали чачей и сыром косичкой!
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С
Эта дата в личном календаре под красным кружочком))) Ребят!)) А Вы знали, что есть места, где слышат Ваши мечты и желания. Если нет, то Вам точно сюда))в #ДилберТур!)) Всё то,
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Е
Огромное спасибо за экскурсию в Черниговское ущелье Вам, Карина. Вы замечательный экскурсовод, из вашего рассказа мы узнали, почему такое название носит ущелье в Абхазии, с большим теплом и сердечностью вы вели рассказ о своей стране, столице, исторических событиях. И это все в спокойной, выдержанной, уважительной манере. Удивительное, необыкновенно красивейшее место Черниговка!!
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Ю
Легкая, красивая прогулка в свободное время по природному каньону. Четкая организация, комфортный транспорт. Не бойтесь покупать в пластике вино на дегустации и там же мясо копченое, все вкусно и безопасно(испробовали лично в тот же день), привозили кушать в столовую(тоже безопасно, желудок справился). Спасибо, желаю развития и процветания!!!!
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К
Добрый день. Хочется сказать огромное СПАСИБО за экскурсии! Все было отлично на 100 процентов! Высший балл экскурсоводу Карине! Узнали очень много об Абхазии. Автомобиль был очень комфортный, спринтер 015. Черниговка и Новый Афон остались в наших сердцах. Теперь каждый год мы без раздумий будем в отпуск приезжать только в Абхазию.
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О
Турагентство, которому доверяешься с первых минут. Профессиональные крутые водители, комфортабельные надежные внедорожники трансфер с аэропорта и вокзала Сочи экскурсии во все красивые места Абхазии. Особый респект Валере водителю. Лучший!!! Нам уже есть с чем сравнивать.
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