Ущелье Черниговка стало популярно и снискало славу доступного и очень красивого места. Вас ожидает живописный маршрут по деревянным мостикам вдоль скал и через речное русло. Затем по каменистой тропинке мы попадет в самшитовый лес, с покрытыми мхом деревьями.
Ближайшие даты:
11
ноя
ноя
12
ноя
ноя
13
ноя
ноя
14
ноя
ноя
15
ноя
ноя
16
ноя
ноя
17
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Ущелье Черниговка
- Самшитовый лес
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Ущелье Черниговка в Абхазии стало популярно и снискало славу доступного и очень красивого места. Маршрут (рассчитанный примерно на 30 минут) проходит по специально оборудованным деревянным мостикам. Местами путь пролегает вдоль скал или по мостикам, перекинутым через речное русло. В конце маршрута деревянные мостики и настилы заканчиваются, и туристам нужно будет подняться по каменистой тропке наверх и пройти через лес. Особенную, мистическую атмосферу в лесу создают самшиты, полностью покрытые мхом.
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Вход на территорию ущелья — 250 руб
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем вас по адресу проживания в г. СухумЗавершение: Довезем до места проживания в г. Сухум
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 42 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Надевайте одежду по погоде и удобную обувь для пеших переходов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Сухума
Индивидуальная
8 часов
Дикая природа Абхазии
Озеро Амткел, отвесные скалы и лесные заросли
10 ноя
11 ноя
15 ноя
16 ноя
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
По договорённости
Завтра
10 ноя
11 ноя
12 ноя
3 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Ущелье Черниговка
По договорённости
Завтра
10 ноя
11 ноя
12 ноя
1 200₽ за человека