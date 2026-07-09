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Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка

Ущелье Черниговка стало популярно и снискало славу доступного и очень красивого места. Вас ожидает живописный маршрут по деревянным мостикам вдоль скал и через речное русло. Затем по каменистой тропинке мы попадет в самшитовый лес, с покрытыми мхом деревьями.
5
11 отзывов
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка

Описание экскурсии

Ущелье Черниговка в Абхазии — популярное и очень живописное место, известное своей доступностью и природной красотой. Маршрут занимает около 30 минут и проходит по специально оборудованным деревянным мостикам. Маршрут по ущелью Местами путь проходит вдоль скал и по мостикам, перекинутым через речное русло. В конце маршрута деревянные настилы заканчиваются, и необходимо подняться по каменистой тропе и пройти через лес. Особую, мистическую атмосферу создают самшиты, полностью покрытые мхом, которые делают прогулку особенно запоминающейся. Важная информация:
  • Надевайте одежду по погоде и удобную обувь для пеших переходов;
  • Выезд только из Сухума, организовать трансфер из Гагры нет возможности;
  • Оставляйте телефон для связи в WA или местный телефон;
  • Сверьте часы, время в Абхазии московское (при пересечении границы часы могут перескочить).

Ежедневно с 15:00 до 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ущелье Черниговка
  • Самшитовый лес
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
  • Входной билет - 400 руб (взрослый)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сухум, забираем по месту проживания
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 15:00 до 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Надевайте одежду по погоде и удобную обувь для пеших переходов
  • Выезд только из Сухума, организовать трансфер из Гагры нет возможности
  • Оставляйте телефон для связи в WA или местный телефон
  • Сверьте часы, время в Абхазии московское (при пересечении границы часы могут перескочить)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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В
Оставляю положительный отзыв про поездку и экскурсовода Наура, привет ему кстати.

Поездка понравилась! Замечательные красивые места. Экскурсовод интересно рассказывал про историю мест, мало что помню, но помню, что было интересно. В целом было весело и комфортно. А где-то ближе к концу нас угощали чачей и сыром косичкой!
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С
Эта дата в личном календаре под красным кружочком))) Ребят!)) А Вы знали, что есть места, где слышат Ваши мечты и желания. Если нет, то Вам точно сюда))в #ДилберТур!)) Всё то,
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чего Вы так долго ждали, сбывается здесь за короткое время) От одного сообщения "Доброе утро, 9:00 Патриот 208.." и Ты уже поглащен самыми незабываемыми эмоциями! Такими живыми и настоящими, просто до мурашек!! Огромное спасибо нашему продавцу экскурсии - Лане, добрая, приятная, внимательная, мимо не пройдёшь), Человек своего дела)), нашему водителю- гиду Бадри, хотя даже язык не поворачивается, так говорить)), о таких обычно говорят коротко и тепло -Друг, наш проводник в мир прекрасного)), проникаешься и полностью доверяешь, уже ничто не омрачит Твое путешествие к новому, супер места, супер интересные истории, супер внимательный Человечек)) Спасибо огромное!!! Впечатления не отпускают! Теперь за новыми эмоциями только сюда! Рекомендую всем на 100% тем, кто хочет, но все еще сомневается! Друзья Ваш отдых в надежных руках! Смелей!! Мечты сбываются! Рукой достать до облаков и открыть для себя новый мир!!! это ли не мечта?!)))

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Е
Огромное спасибо за экскурсию в Черниговское ущелье Вам, Карина. Вы замечательный экскурсовод, из вашего рассказа мы узнали, почему такое название носит ущелье в Абхазии, с большим теплом и сердечностью вы вели рассказ о своей стране, столице, исторических событиях. И это все в спокойной, выдержанной, уважительной манере. Удивительное, необыкновенно красивейшее место Черниговка!!
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Ю
Легкая, красивая прогулка в свободное время по природному каньону. Четкая организация, комфортный транспорт. Не бойтесь покупать в пластике вино на дегустации и там же мясо копченое, все вкусно и безопасно(испробовали лично в тот же день), привозили кушать в столовую(тоже безопасно, желудок справился). Спасибо, желаю развития и процветания!!!!
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К
Добрый день. Хочется сказать огромное СПАСИБО за экскурсии! Все было отлично на 100 процентов! Высший балл экскурсоводу Карине! Узнали очень много об Абхазии. Автомобиль был очень комфортный, спринтер 015. Черниговка и Новый Афон остались в наших сердцах. Теперь каждый год мы без раздумий будем в отпуск приезжать только в Абхазию.
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О
Турагентство, которому доверяешься с первых минут. Профессиональные крутые водители, комфортабельные надежные внедорожники трансфер с аэропорта и вокзала Сочи экскурсии во все красивые места Абхазии. Особый респект Валере водителю. Лучший!!! Нам уже есть с чем сравнивать.
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