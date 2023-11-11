Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка

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Ущелье Черниговка стало популярно и снискало славу доступного и очень красивого места. Вас ожидает живописный маршрут по деревянным мостикам вдоль скал и через речное русло. Затем по каменистой тропинке мы попадет в самшитовый лес, с покрытыми мхом деревьями.
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Ближайшие даты:
11
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12
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Что вас ожидает:

  • Ущелье Черниговка
  • Самшитовый лес
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: Ущелье Черниговка в Абхазии стало популярно и снискало славу доступного и очень красивого места. Маршрут (рассчитанный примерно на 30 минут) проходит по специально оборудованным деревянным мостикам. Местами путь пролегает вдоль скал или по мостикам, перекинутым через речное русло. В конце маршрута деревянные мостики и настилы заканчиваются, и туристам нужно будет подняться по каменистой тропке наверх и пройти через лес. Особенную, мистическую атмосферу в лесу создают самшиты, полностью покрытые мхом.

Ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Вход на территорию ущелья — 250 руб
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас по адресу проживания в г. Сухум
Завершение: Довезем до места проживания в г. Сухум
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 42 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Надевайте одежду по погоде и удобную обувь для пеших переходов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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