Мои заказы

Ущелья

Найдено 9 экскурсий в категории «Ущелья» в Сухуме, цены от 3250 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Из Сухума - к бурлящей реке и горячим источникам
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - к бурлящей реке и горячим источникам
Откройте для себя уникальные уголки Абхазии: прогулка по каньону, древний храм и отдых в горячих источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
1 янв в 08:00
2 янв в 14:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Кодорское ущелье: к водопадам, каньону и смотровой площадке
Джиппинг
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Кодорское ущелье: к водопадам, каньону и смотровой площадке
Начало: Сухум, по адресу вашего проживания
«Погрузитесь в первозданную природу Абхазии — отправьтесь в путешествие по Кодорскому ущелью»
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
На машине
11 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
Проехать по Военно-Сухумской дороге и открыть природную красоту Абхазии
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
4 часа
10 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Начало: Сухум, забираем по месту проживания
«Что вас ожидает: Ущелье Черниговка в Абхазии стало популярно и снискало славу доступного и очень красивого места»
Расписание: Ежедневно с 15:00 до 19:00
Завтра в 15:00
17 дек в 15:00
8000 ₽ за человека
Джиппинг: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад (каньон)
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
10 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Джиппинг: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад (каньон)
Начало: Ваш отель
«Долина реки Кодор лежит меж склонов Главного Кавказского хребта на высоте 1300 метров над уровнем моря, а окружающие ущелье горные пики достигают 4 километров»
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00
16 дек в 10:00
19 дек в 10:00
3250 ₽ за человека
Горячие источники и ущелье Черниговка
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Горячие источники и ущелье Черниговка
Погрузитесь в атмосферу здоровья и природы! Исцеляющие источники и прохладные ущелья ждут вас в Сухуме
Начало: По договоренности
«Недалеко от Сухума в горах, в селе Черниговка находится прекрасное ущелье, где всегда прохладно, шумит горная река, льются водопады»
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Восточные красоты Абхазии - из Сухума
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Восточные красоты Абхазии - из Сухума
Откройте для себя удивительные места Абхазии: живописные ущелья, водопады и термальные источники. Погрузитесь в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся в живописное ущелье Черниговка»
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
14 100 ₽ за всё до 6 чел.
Ущелье Черниговкa и горячие источники Кындыг - из Сухума
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Черниговкa и горячие источники Кындыг - из Сухума
Индивидуальная экскурсия из Сухума: живописные водопады, минеральные источники и эвкалиптовая роща. Уникальная возможность отдохнуть и зарядиться энергией
«Прогулка по ущелью реки Мачара»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Черниговка - заброшенная ГЭС в ущелье с водопадами
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Черниговка - заброшенная ГЭС в ущелье с водопадами
Отправиться из Сухума к прохладе горных рек и пройти по тропе среди скал
«Выясните, почему у абхазского ущелья такое название»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Ущелья»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Из Сухума - к бурлящей реке и горячим источникам
  2. Кодорское ущелье: к водопадам, каньону и смотровой площадке
  3. Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
  4. Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
  5. Джиппинг: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад (каньон)
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Новоафонский монастырь
  3. Ущелье Черниговка
  4. Термальные источники Кындыг
  5. Самое главное
  6. Ботанический сад
  7. Храм Симона Кананита
  8. Приморский парк
  9. Голубое озеро
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в декабре 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Ущелья" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3250 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Сухуме на 2025 год по теме «Ущелья», 32 ⭐ отзыва, цены от 3250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль