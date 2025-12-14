Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - к бурлящей реке и горячим источникам
Откройте для себя уникальные уголки Абхазии: прогулка по каньону, древний храм и отдых в горячих источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
1 янв в 08:00
2 янв в 14:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кодорское ущелье: к водопадам, каньону и смотровой площадке
Начало: Сухум, по адресу вашего проживания
«Погрузитесь в первозданную природу Абхазии — отправьтесь в путешествие по Кодорскому ущелью»
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
Проехать по Военно-Сухумской дороге и открыть природную красоту Абхазии
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Начало: Сухум, забираем по месту проживания
«Что вас ожидает: Ущелье Черниговка в Абхазии стало популярно и снискало славу доступного и очень красивого места»
Расписание: Ежедневно с 15:00 до 19:00
Завтра в 15:00
17 дек в 15:00
8000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Джиппинг: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад (каньон)
Начало: Ваш отель
«Долина реки Кодор лежит меж склонов Главного Кавказского хребта на высоте 1300 метров над уровнем моря, а окружающие ущелье горные пики достигают 4 километров»
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00
16 дек в 10:00
19 дек в 10:00
3250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Горячие источники и ущелье Черниговка
Погрузитесь в атмосферу здоровья и природы! Исцеляющие источники и прохладные ущелья ждут вас в Сухуме
Начало: По договоренности
«Недалеко от Сухума в горах, в селе Черниговка находится прекрасное ущелье, где всегда прохладно, шумит горная река, льются водопады»
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Восточные красоты Абхазии - из Сухума
Откройте для себя удивительные места Абхазии: живописные ущелья, водопады и термальные источники. Погрузитесь в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся в живописное ущелье Черниговка»
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
14 100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Черниговкa и горячие источники Кындыг - из Сухума
Индивидуальная экскурсия из Сухума: живописные водопады, минеральные источники и эвкалиптовая роща. Уникальная возможность отдохнуть и зарядиться энергией
«Прогулка по ущелью реки Мачара»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Черниговка - заброшенная ГЭС в ущелье с водопадами
Отправиться из Сухума к прохладе горных рек и пройти по тропе среди скал
«Выясните, почему у абхазского ущелья такое название»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
