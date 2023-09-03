Познайте красоту ущелья Черниговка: групповая экскурсия в окрестностях Сухума
Приглашаем вас посетить ущелье возле поселения Черниговка — одно из самых живописных мест в окрестностях столицы Абхазии.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Живописное ущелье Черниговка со множеством водопадов
- Минеральный источник «Мархеул»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее:
- Ущелье облагорожено и абсолютно безопасно для прогулки, представляет собой русло бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. Камни здесь местами голые, местами поросли мхом. На берегах растет пышная субтропическая зелень. Местами речные пороги превращаются в небольшие водопады.
- У вас будет возможность полюбоваться диковинным ущельем со множеством водопадов, сделать необычные фотографии, вкусить воды из минерального источника «Мархеул» и, по желанию, отведать национальные блюда.
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Страховка
- Что не входит
- Экологический сбор (взрослый/250 рублей, детский/100 рублей)
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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