Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаю отправиться в путешествие по восточной Абхазии! Я покажу самые живописные места: бурные водопады и горные реки, термальные источники, развалины генуэзской крепости и пещеру с причудливыми сталактитами и сталагмитами. А по пути расскажу о своей любимой стране Души. 4.8 8 отзывов

Радуга Ваш гид в Сухуме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 13 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 8 отзывов 🇷🇺 русский 8 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ожидает Мы отправимся в живописное ущелье Черниговку. Посещение Мерхеульского родника, минеральная вода которого, поступает из глубины в сто метров. Температура воды постоянна и составляет около 18°С. Исследования показали, что вода родника обладает рядом полезных свойств и помогает выводить камни из почек. Посетим термальный источник в с. Кындыг, развалины генуэзской крепости Томаза на берегу моря и пещеру Абраскила в окрестностях села Отап. Пещера очень живописна — внутри множество сталактитов и сталагмитов. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, желательно взять с собой теплые носки для пещеры

Ежедневно по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Черниговка

Живописное ущелье

Мерхеульский родник

Термальный источник в с. Кындыг

Отапская пещера Что включено Экскурсионно-транспортное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты: Черниговка, термальные источники - 400 руб/чел, Отапская пещера 600 руб/чел Место начала и завершения? По согласованию с туристом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по договоренности Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.