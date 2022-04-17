Предлагаю отправиться в путешествие по восточной Абхазии! Я покажу самые живописные места: бурные водопады и горные реки, термальные источники, развалины генуэзской крепости и пещеру с причудливыми сталактитами и сталагмитами. А по пути расскажу о своей любимой стране Души.
Описание экскурсииЧто вас ожидает Мы отправимся в живописное ущелье Черниговку. Посещение Мерхеульского родника, минеральная вода которого, поступает из глубины в сто метров. Температура воды постоянна и составляет около 18°С. Исследования показали, что вода родника обладает рядом полезных свойств и помогает выводить камни из почек. Посетим термальный источник в с. Кындыг, развалины генуэзской крепости Томаза на берегу моря и пещеру Абраскила в окрестностях села Отап. Пещера очень живописна — внутри множество сталактитов и сталагмитов. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, желательно взять с собой теплые носки для пещеры
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Черниговка
- Живописное ущелье
- Мерхеульский родник
- Термальный источник в с. Кындыг
- Отапская пещера
Что включено
- Экскурсионно-транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты: Черниговка, термальные источники - 400 руб/чел, Отапская пещера 600 руб/чел
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово, что есть такие люди как вы, которые умеют интересно, грамотно
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В
Прекрасная страна с многовековой историей и природой изумительной красоты. Но главное богатство- это люди…, гостеприимные, добрые, открытые… Хочу выразить огромную благодарность Мизану, замечательному организатору и просто очень хорошему. доброму, открытому человеку!
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И
Несомненно это лучший гид, который откроет вам Абхазию, как исключительную и незабываемую, прекрасную страну. Мизан очень порядочный, пунктуальный и внимательный человек и профессиональный экскурсовод. Благодарю за великолепную поездку по Восточной Абхазии…
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П
Нескончаемые шутки, улыбка, смех и нескончаемое гостеприимство от Мизана - все это сделало наш мини отпуск просто восхитительным! Обязательно вернемся и продолжим исследование! Мизан, мы не прощаемся, а говорим досвидания! Спасибо большое, это было круто!
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К
Огромная благодарность Мизану Ашуба за увлекательное и незабываемое путешествие по Абхазии. Было очень интересно и незабываемо! Спасибо Мизану за хорошее настроение, отзывчивость, душевность!
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Р
Искренне выражаемое большую благодарность яркому, сильному великолепному профессионалу своего любимого дела, ГИДУ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ МИЗАНУ АШУБА, а КРАСИВАЯ, ЧУТКАЯ ЕЛЕНА покорила наши сердца!!!
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