В горах недалеко от Сухума скрыто одно из самых живописных мест Абхазии — ущелье Черниговка.
Когда-то сюда вела старая Военно-Сухумская дорога, а теперь это маршрут для тех, кто ищет тишину и свежий воздух. Вас встретят изумрудные водоёмы, лес, скалы и форелевые пруды.
Когда-то сюда вела старая Военно-Сухумская дорога, а теперь это маршрут для тех, кто ищет тишину и свежий воздух. Вас встретят изумрудные водоёмы, лес, скалы и форелевые пруды.
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по оборудованной тропе вдоль водопадов и озёр.
- Пройдёте по живописным подвесным мостам.
- Узнаете, когда и зачем Берия построил здесь ГЭС.
- Выясните, почему у абхазского ущелья такое название.
- Окунётесь в прохладную горную реку (по желанию).
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Toyota Estima 5 или Toyota Alphard 4, Toyota Noah, Toyota Voxy Toyota Prius.
- Дополнительные расходы: вход в ущелье — 300 ₽ с чел., обед (по желанию) в «Винном дворе». Гастрономический отдых с дегустацией мёда, сыров и вин, произведённых в Абхазии.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 189 туристов
Здравствуйте, меня зовут Андрей! Я профессиональный гид, фотограф и экскурсовод, родом из Сухума. Занимаюсь экскурсионными фототурами с 2010 года, знаю, насколько это ответственная работа, и подхожу к ней с любовью. Представляю команду профи-гидов-фотографов. Абхазия уникальна и красива — с удовольствием покажем вам все её прекрасные места!
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
Групповая
до 19 чел.
Двойное удовольствие: Черниговка + Кындыг
Путешествие по живописным местам Абхазии: ущелье Черниговка, село Мерхеул и термальные источники Кындыга. Незабываемый день на природе
Начало: С место проживания
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
10 дек в 14:00
1300 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
К водопадам и заброшенным городам из Сухума
Увлекательное путешествие к самым высоким водопадам Абхазии и заброшенным городам, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: в субботу в 09:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - к бурлящей реке и горячим источникам
Откройте для себя уникальные уголки Абхазии: прогулка по каньону, древний храм и отдых в горячих источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.