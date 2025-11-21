На окраине Сухума, вдали от городской суеты, ждёт пляж с солёными волнами и золотым солнцем.
Участники экскурсии смогут насладиться свежепойманными устрицами, ризотто из морепродуктов и домашним сыром. Вино и фрукты дополнят обед за красиво накрытым столом. Купание в море и фотосессия на смартфон оставят незабываемые впечатления. Удачливые гости могут найти жемчуг в устрицах. Включён трансфер на комфортабельном автомобиле и услуги гида
6 причин купить эту экскурсию
- 🏖️ Уединённый пляж
- 🦪 Свежие устрицы
- 📸 Фотосессия на смартфон
- 🍷 Обед с вином
- 🌊 Купание в море
- 🚗 Комфортабельный трансфер
Что можно увидеть
- Чёрное море
Описание экскурсии
Релакс. Купание в море. Фотосессия на смартфон. И восхитительный обед за красиво накрытым столом:
- Свежие устрицы — по 5 штук на каждого. Мы поймаем их — и тут же предложим вам!
- Ризотто из мидий, устриц и рапанов
- Устричный соус и лайм
- Свежие овощи и фрукты
- Домашний сыр
- Белое вино, компот, кофе
А ещё, если удача вам улыбнётся, в устрицах вы найдёте жемчуг!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Estima 5 или аналогичном по комфортабельности, обед, мобильная фотосессия на ваш или наш смартфон (фото отдаём сразу)
- Время в пути до пляжа — около 10 минут, время пребывания на пляже — 3 часа
- Если планируете купаться, возьмите купальные принадлежности
- Путешествие можно организовать для большего количества человек. Доплата — 5000 ₽ за чел.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Андрей — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 174 туристов
Здравствуйте, меня зовут Андрей! Я профессиональный гид, фотограф и экскурсовод, родом из Сухума. Занимаюсь экскурсионными фототурами с 2010 года, знаю, насколько это ответственная работа, и подхожу к ней с любовью. Представляю команду профи-гидов-фотографов. Абхазия уникальна и красива — с удовольствием покажем вам все её прекрасные места!
