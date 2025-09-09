Мои заказы

Парк Славы – экскурсии в Сухуме

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк Славы» в Сухуме, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистика призрачных поселков: Ткуарчал и окрестности
Мистика призрачных поселков Ткуарчала манит путешественников, ищущих нетривиальные маршруты. Погрузитесь в историю и насладитесь природными красотами
16 дек в 08:30
17 дек в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
На машине
На микроавтобусе
7 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
Прожить один день в постапокалиптическом мире (внешний осмотр)
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Вечерний Сухум
На машине
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по историческому Сухуму
Сухум оживает вечером, когда мягкий свет заката окутывает город. Погуляйте по набережной, насладитесь кофе в «Брехаловке» и захватывающим видом с горы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Пешая
2.5 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Римма
    9 сентября 2025
    Вечерний Сухум
    Спасибо большое за экскурсию. Очень интересно преподносится информация. Ответили на все вопросы. Время пролетело незаметно. Нам очень понравилось
  • Л
    Лариса
    7 сентября 2025
    Вечерний Сухум
    Большое спасибо за такую небольшую и информативную экскурсию. Интересный рассказ и отличный автомобиль👍
  • Н
    Наталья
    19 августа 2025
    Вечерний Сухум
    Экскурсия понравилась видно что человек знает историю своего города, и хочет поделиться ее с гостями, единственное, не очень было комфортно что наш гид постоянно разговаривал по телефону, паралельно с нашей экскурсией организовывал следующие, в ущерб нашей.
  • Е
    Екатерина
    14 августа 2025
    Вечерний Сухум
    Экскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный и интересующийся. Сам из Сухуми, и все основное нам за 2 часа показал. Экскурсия не напряжная, на автомобиле с остановками и пешеходной прогулкой по набережной.
