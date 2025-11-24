Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Сухуме

Найдено 4 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Сухуме, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
Пешая
3.5 часа
40 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: экскурсия с открытками
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
Сегодня в 09:45
11 дек в 13:00
900 ₽ за человека
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
На машине
На микроавтобусе
7 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
Прожить один день в постапокалиптическом мире (внешний осмотр)
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Пешая
2.5 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
На машине
7 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
15 600 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    24 ноября 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Можно сказать, что приехали в Сухум специально ради этой экскурсии. И не пожалели!

    Огромное спасибо Гору за такой насыщенный и интересный
    читать дальше

    день. Этот тур - возможность посещения уникальных мест с очень непростой историей. Помимо обзора основных достопримечательностей тура, Гор дает много другой информации, поддерживает разговоры на любые темы. Он рассказал много интересного про жизнь в Абхазии.

    Удобная, чистая и просторная машина, минивэн. Отдельно хочется отметить аккуратность вождения нашего гида.

    Советуем всем посетить заброшки Сухума и окрестностей с Гором пока еще есть такая возможность.

    Можно сказать, что приехали в Сухум специально ради этой экскурсии. И не пожалели!Можно сказать, что приехали в Сухум специально ради этой экскурсии. И не пожалели!Можно сказать, что приехали в Сухум специально ради этой экскурсии. И не пожалели!Можно сказать, что приехали в Сухум специально ради этой экскурсии. И не пожалели!Можно сказать, что приехали в Сухум специально ради этой экскурсии. И не пожалели!Можно сказать, что приехали в Сухум специально ради этой экскурсии. И не пожалели!
  • А
    Анна
    4 ноября 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Экскурсия прошла великолепно. Спасибо Гору за интересные рассказы о достопримечательностях, которые встречались на нашем пути, и безопасное вождение. Поездка проходила
    читать дальше

    в комфортном автомобиле. Дождь не помешал осмотру достопримечательностей, Гор поделился с нами зонтиком. От экскурсии осталось много незабываемых воспоминаний, красивых фотографий и ярких впечатлений

    Экскурсия прошла великолепно. Спасибо Гору за интересные рассказы о достопримечательностях, которые встречались на нашем пути, иЭкскурсия прошла великолепно. Спасибо Гору за интересные рассказы о достопримечательностях, которые встречались на нашем пути, иЭкскурсия прошла великолепно. Спасибо Гору за интересные рассказы о достопримечательностях, которые встречались на нашем пути, иЭкскурсия прошла великолепно. Спасибо Гору за интересные рассказы о достопримечательностях, которые встречались на нашем пути, иЭкскурсия прошла великолепно. Спасибо Гору за интересные рассказы о достопримечательностях, которые встречались на нашем пути, иЭкскурсия прошла великолепно. Спасибо Гору за интересные рассказы о достопримечательностях, которые встречались на нашем пути, иЭкскурсия прошла великолепно. Спасибо Гору за интересные рассказы о достопримечательностях, которые встречались на нашем пути, иЭкскурсия прошла великолепно. Спасибо Гору за интересные рассказы о достопримечательностях, которые встречались на нашем пути, иЭкскурсия прошла великолепно. Спасибо Гору за интересные рассказы о достопримечательностях, которые встречались на нашем пути, и
  • Е
    Екатерина
    26 октября 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Не передать, как мы рады тому, что встретили «своего» гида - Гора!

    1. Мы решились на экскурсию на целый день после
    читать дальше

    болезни и переживали, как пройдет эта поездка.
    Но! Это был супер-удобный авто, с отличным климат-контролем, с удобными креслами и проч.
    Также для нас было важно вождение.
    Гор-прекрасный водитель!!!!

    2. Сразу стало понятно, что перед нами очень образованный, интересный, любознательный, вежливый человек, который покорил нас своими знаниями и кругозором!

    3. Я была впервые в Абхазии на за целый день нашей экскурсии просто влюбилась в это великолепие) да, с тяжелый историей, но такой красивой и многогранной, именно такой нам показал нам Гор!)

    4. Мы говорили обо всем, получили много рекомендаций. Даже когда наше время немного вышло за рамки, Гор был готов показать нам несколько оставшихся мест

    Итого, могу сказать, что это один из лучших гидов на моем веку!
    Гор, желаем вам всего самого наилучшего! Советуем вас!)

    С уважением, Катя и Костя:)

  • Е
    Елизавета
    15 октября 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Выражаем огромную благодарность за организацию этой экскурсии. Отдельное, огромное спасибо Гору, человек знает историю, любит свою страну, очень увлекательно и
    читать дальше

    интересно рассказывает, добрый, отзывчивый, интересный собеседник. День пролетел, как миг. Мы открыли для себя много нового и интересного. Рекомендую всем эту экскурсию, скучно не будет точно, узнаете много интересных исторических фактов и посетите необыкновенной красоты локации. 👍👍👍

  • С
    Светлана
    27 сентября 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    С мужем были на этой экскурсии 22 сентября. Одна из лучших поездок за всё время наших многочисленных путешествий. Спасибо тем,
    читать дальше

    кто пишет отзывы, мы выбрали эту экскурсию по ним. Даже не знаю, как описать эмоции. Сначала о нашем прекрасном гиде. Как же это правильно и хорошо, когда человек так любит свою страну, свой город, с такой гордостью и любовью о них рассказывает! Гор - замечательный человек, эрудированный, с хорошей, грамотной речью, великолепный рассказчик и аккуратный водитель. Наша поездка длилась даже больше заявленного времени, Гор нас не торопил терпеливо отвечал на все возникающие вопросы, расставаться прямо не хотелось.)) Очень впечатлили санатории, построенные Н. Н. Смецким, даже заброшки могут вызвать душевный трепет и восхищение. Виду природы тоже потрясающие, а уж рассказ о работе СФТИ вообще был неожиданным и произвел огромное впечатление! Спасибо, Гор, за такую чудесную поездку! Рекомендуем всем, кто хочет услышать интересный рассказ и посетить потрясающие места.

  • Л
    Людмила
    26 сентября 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Гор отличный гид. С ним было интересно и день пролетел на одном дыхании. Уровень знаний очень обширный, начиная с истории
    читать дальше

    и кончая ботаникой. Даже не ожидали, что такой молодой, а впечатления как будто у ниго большой опыт общения с туристами. Очень обходительный и внимательный. Короче гид на все сто. Это его призвание.

    Гор отличный гид. С ним было интересно и день пролетел на одном дыхании. Уровень знаний оченьГор отличный гид. С ним было интересно и день пролетел на одном дыхании. Уровень знаний оченьГор отличный гид. С ним было интересно и день пролетел на одном дыхании. Уровень знаний очень
  • В
    Виталий
    16 сентября 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Экскурсия прошла замечательно! Нам очень понравилось! Гор, замечательный и знающий рассказчик!
    Рекомендую!
  • Р
    Римма
    13 сентября 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Как же круто мы провели время на этой экскурсии! Гор рассказывает невероятно интересно. Места, настолько красивые, что превосходят все ожидания. Могущество природы впечатляет и завораживает. Спасибо большое
  • М
    Мельникова
    11 сентября 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Море впечатлений! День пролетел на одном дыхании. Не испортил настроения даже дождь. Лучше гида, сем Гор, наверно не существует. Благодаря его рассказам, Абхазия заиграла новыми красками
    Море впечатлений! День пролетел на одном дыхании. Не испортил настроения даже дождь. Лучше гида, сем ГорМоре впечатлений! День пролетел на одном дыхании. Не испортил настроения даже дождь. Лучше гида, сем ГорМоре впечатлений! День пролетел на одном дыхании. Не испортил настроения даже дождь. Лучше гида, сем ГорМоре впечатлений! День пролетел на одном дыхании. Не испортил настроения даже дождь. Лучше гида, сем Гор
  • А
    Алексей
    9 сентября 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Спасибо за Гору за прекрасно проведенный день! Очень интересные локации, красивые фотографии и куча впечатлений! Чувствуется, что Гор хорошо владеет
    читать дальше

    информацией, очень разносторонний и приятный человек. И стремится показать туристу свою страну с лучшей стороны. Рекомендую, на этой экскурсии точно скучать не прийдётся!

  • И
    Ирина
    6 сентября 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Спасибо, Гору за любовь к своей Родине!
    Спасибо отзывам путешественников, позволившим определиться с экскурсоводом и не ошибиться.
    День пролетел как миг. Объекты
    читать дальше

    подобраны очень интересные! Судьба их - печальна, но увидеть их нужно и пока еще можно.
    Гору, еще раз СПАСИБО!
    Вы очень образованный, воспитанный, внимательный и красивый молодой человек! Продолжайте влюблять нас в Абхазию!

    Спасибо, Гору за любовь к своей Родине!Спасибо, Гору за любовь к своей Родине!Спасибо, Гору за любовь к своей Родине!Спасибо, Гору за любовь к своей Родине!Спасибо, Гору за любовь к своей Родине!Спасибо, Гору за любовь к своей Родине!Спасибо, Гору за любовь к своей Родине!Спасибо, Гору за любовь к своей Родине!Спасибо, Гору за любовь к своей Родине!
  • С
    Светлана
    20 августа 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Прекрасная экскурсия! Не пожалела ни разу, что её выбрала!
    Гор замечательный рассказчик, места и истории очень интересные.
    И отдельное спасибо за комфортное вождение)
  • А
    Анастасия
    17 августа 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Экскурсия замечательная, несмотря на плотный график, все очень увлекательно и доступно. Локации удивительной красоты и истории. День пролетел незаметно. Огромное спасибо Гору.
    Экскурсия замечательная, несмотря на плотный график, все очень увлекательно и доступно. Локации удивительной красоты и историиЭкскурсия замечательная, несмотря на плотный график, все очень увлекательно и доступно. Локации удивительной красоты и историиЭкскурсия замечательная, несмотря на плотный график, все очень увлекательно и доступно. Локации удивительной красоты и историиЭкскурсия замечательная, несмотря на плотный график, все очень увлекательно и доступно. Локации удивительной красоты и историиЭкскурсия замечательная, несмотря на плотный график, все очень увлекательно и доступно. Локации удивительной красоты и историиЭкскурсия замечательная, несмотря на плотный график, все очень увлекательно и доступно. Локации удивительной красоты и историиЭкскурсия замечательная, несмотря на плотный график, все очень увлекательно и доступно. Локации удивительной красоты и историиЭкскурсия замечательная, несмотря на плотный график, все очень увлекательно и доступно. Локации удивительной красоты и историиЭкскурсия замечательная, несмотря на плотный график, все очень увлекательно и доступно. Локации удивительной красоты и историиЭкскурсия замечательная, несмотря на плотный график, все очень увлекательно и доступно. Локации удивительной красоты и истории
  • А
    Александра
    17 августа 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Долго выбирали экскурсию для посещения в эту поездку, потому что в Абхазии не в первый раз и много, где были.
    читать дальше

    Рады, что наш выбор пал именно на экскурсию с замечательным гидом Гором "Застывшие во времени". Тут и природные красоты и архитектурные шедевры прошлого, которые постепенно поглощает природа. Грустно думать, что в скором времени их совсем не останется, но в то же время это завораживает. Экскурсия проводится на комфортном чистом автомобиле с кондиционером, Гор аккуратный водитель (редкость для Абхазии). Но самое главное, что Гор отлично знает тему экскурсии, историю своей страны. Приятно иметь дело с такими профессионалами. Спасибо еще раз

  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Наши ожидания оправдались. Посетили несколько интересных локаций, узнали много нового и неожиданного из истории Абзазии. Гор - прекрасный рассказчик и приятный собеседник. Очень рекомендую данную экскурсию.
  • Е
    Елена
    6 августа 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Если вы приехали в Абхазию, но ещё не успели окончательно в неё влюбиться, непременно посетите экскурсию Гора!
    Это увлекательнейший гид, интересный
    читать дальше

    собеседник, красивый мужчина и очень любящий свою страну человек❤️
    Локации подобраны замечательно: Абхазия в целом и Сухум в частности раскрываются с новой стороны. Невероятно грустно видеть, какие последствия оставила война, но есть что-то завораживающее в том, как природа прорастает в разрушенных стенах…
    Безусловным историческим открытием для нас стал факт разработки советского ядерного оружия в Абхазии.
    Большое спасибо за незабываемые впечатления, новые знания и комфорт в дороге❤️

    Если вы приехали в Абхазию, но ещё не успели окончательно в неё влюбиться, непременно посетите экскурсию Гора!Если вы приехали в Абхазию, но ещё не успели окончательно в неё влюбиться, непременно посетите экскурсию Гора!Если вы приехали в Абхазию, но ещё не успели окончательно в неё влюбиться, непременно посетите экскурсию Гора!Если вы приехали в Абхазию, но ещё не успели окончательно в неё влюбиться, непременно посетите экскурсию Гора!Если вы приехали в Абхазию, но ещё не успели окончательно в неё влюбиться, непременно посетите экскурсию Гора!Если вы приехали в Абхазию, но ещё не успели окончательно в неё влюбиться, непременно посетите экскурсию Гора!Если вы приехали в Абхазию, но ещё не успели окончательно в неё влюбиться, непременно посетите экскурсию Гора!Если вы приехали в Абхазию, но ещё не успели окончательно в неё влюбиться, непременно посетите экскурсию Гора!Если вы приехали в Абхазию, но ещё не успели окончательно в неё влюбиться, непременно посетите экскурсию Гора!Если вы приехали в Абхазию, но ещё не успели окончательно в неё влюбиться, непременно посетите экскурсию Гора!
  • А
    Александра
    28 июля 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    На крыше разрушенного снарядами здания парламента Абхазии гордо реет флаг государства и размещена фраза "Жизнь – это и есть Родина",
    читать дальше

    которая принадлежит Владиславу, первому президенту Абхазии. Она была написана на абхазском языке во время войны и отражает тесную связь абхазского народа с его землей, где Родина не просто место, а сама жизнь, ее смысл и ценность.
    Этой мыслью была пронизана вся экскурсия, которую нам организовал Гор, профессионально, с уважением к гостям и горячей любовью к родной Абхазии.
    Запомнилось многое: раскинувшая свои ветви, упрямая шелковица, выросшая из расщелины между плитами недостроенной лаборатории СФТИ, танцующая колонна на железнодорожной станции Келасури, густой, маслянистый воздух, пропитанный парами эвкалиптов и других растений, окутывающий стены дворца князя Смецкого, воздвигнутого для тяжело больной супруги, и пронзительное прощание с маленькой, но очень гордой республикой Абхазия на арочной смотровой площадке на Сухумской горе.
    На протяжении всего семичасового путешествия Гор щедро делился с нами по крупицам собранной информацией о каждом объекте, рассказами старших о войне и своими детскими воспоминаниями. И какую бы тему мы не затрагивали, Гор завершал свою речь фразой, что всё обязательно будет хорошо, и воцарится мир и дружба народов. Прямо как у братьев Стругатских в как никогда актуальном для этой экскурсии "Пикнике на обочине" - счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженный.

    Итог: экскурсию однозначно рекомендую, впечатлений и информации море, поездка в комфортабельном автомобиле с кондиционером, от подъезда до подъезда, Гор лёгкий в общении, чутко подстраивается под желания гостей, образован, эрудирован, интересный собеседник. После экскурсии хочется возвращаться и узнавать об Абхазии больше.

    На крыше разрушенного снарядами здания парламента Абхазии гордо реет флаг государства и размещена фраза "Жизнь –На крыше разрушенного снарядами здания парламента Абхазии гордо реет флаг государства и размещена фраза "Жизнь –На крыше разрушенного снарядами здания парламента Абхазии гордо реет флаг государства и размещена фраза "Жизнь –На крыше разрушенного снарядами здания парламента Абхазии гордо реет флаг государства и размещена фраза "Жизнь –На крыше разрушенного снарядами здания парламента Абхазии гордо реет флаг государства и размещена фраза "Жизнь –На крыше разрушенного снарядами здания парламента Абхазии гордо реет флаг государства и размещена фраза "Жизнь –
  • А
    Алёна
    22 июля 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Очень понравилась экскурсия. Мы не только посмотрели на локации, но и узнали историю каждой из них. А между локациями Гор
    читать дальше

    рассказывал общую историю Абхазии. Получилась полноценная экскурсия, узнали много интересных фактов. Отмечу, что Гор максимально вежливый человек, водит аккуратно. Однозначно рекомендую экскурсию!

  • О
    Ольга
    19 июля 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Это была одна из интереснейших экскурсий🔥 Гор рассказал очень много интересных фактов, благодаря чему мы влюбились в Абхазию ещё больше
    читать дальше

    ❤️ комфортная и интересная экскурсия. Благодаря тому, что в машине были только мы и Гор, была возможность в легкой не принудительной атмосфере задавать все интересующие вопросы, Гор знает очень много исторических фактов своей страны, поэтому мы получили развернутые и очень познавательные ответы🤗
    Всем рекомендую данную экскурсию 🤗

    Это была одна из интереснейших экскурсий🔥 Гор рассказал очень много интересных фактов, благодаря чему мы влюбилисьЭто была одна из интереснейших экскурсий🔥 Гор рассказал очень много интересных фактов, благодаря чему мы влюбилисьЭто была одна из интереснейших экскурсий🔥 Гор рассказал очень много интересных фактов, благодаря чему мы влюбилисьЭто была одна из интереснейших экскурсий🔥 Гор рассказал очень много интересных фактов, благодаря чему мы влюбилисьЭто была одна из интереснейших экскурсий🔥 Гор рассказал очень много интересных фактов, благодаря чему мы влюбилисьЭто была одна из интереснейших экскурсий🔥 Гор рассказал очень много интересных фактов, благодаря чему мы влюбилисьЭто была одна из интереснейших экскурсий🔥 Гор рассказал очень много интересных фактов, благодаря чему мы влюбилисьЭто была одна из интереснейших экскурсий🔥 Гор рассказал очень много интересных фактов, благодаря чему мы влюбилисьЭто была одна из интереснейших экскурсий🔥 Гор рассказал очень много интересных фактов, благодаря чему мы влюбилисьЭто была одна из интереснейших экскурсий🔥 Гор рассказал очень много интересных фактов, благодаря чему мы влюбились
  • А
    Артём
    13 июля 2025
    Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
    Я таких увлекательных экскурсий ещё никогда не видел. Был на экскурсии с двумя детьми 9ти и 11ти лет. И им
    читать дальше

    и мне очень понравилось все. Гор очень интересно и увлекательно все рассказывал. 7 часов пролетело незаметно. Я бы с удовольствием посетил с Гором ещё какие нибудь локации. Кто планирует экскурсию, обязательно выбирайте эту. Очень интересно. Не пожалеете.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
  2. Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
  3. Сухум. История и колорит столицы Абхазии
  4. Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Новоафонский монастырь
  3. Голубое озеро
  4. Ущелье Черниговка
  5. Юпшарский каньон
  6. Термальные источники Кындыг
  7. Самое главное
  8. Гегский водопад
  9. Гора Мамдзышха
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в декабре 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 4 экскурсии от 900 до 15 600. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 297 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль