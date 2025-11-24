Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: экскурсия с открытками
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
Сегодня в 09:45
11 дек в 13:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
Прожить один день в постапокалиптическом мире (внешний осмотр)
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
15 600 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей24 ноября 2025Можно сказать, что приехали в Сухум специально ради этой экскурсии. И не пожалели!
Огромное спасибо Гору за такой насыщенный и интересный
- ААнна4 ноября 2025Экскурсия прошла великолепно. Спасибо Гору за интересные рассказы о достопримечательностях, которые встречались на нашем пути, и безопасное вождение. Поездка проходила
- ЕЕкатерина26 октября 2025Не передать, как мы рады тому, что встретили «своего» гида - Гора!
1. Мы решились на экскурсию на целый день после
- ЕЕлизавета15 октября 2025Выражаем огромную благодарность за организацию этой экскурсии. Отдельное, огромное спасибо Гору, человек знает историю, любит свою страну, очень увлекательно и
- ССветлана27 сентября 2025С мужем были на этой экскурсии 22 сентября. Одна из лучших поездок за всё время наших многочисленных путешествий. Спасибо тем,
- ЛЛюдмила26 сентября 2025Гор отличный гид. С ним было интересно и день пролетел на одном дыхании. Уровень знаний очень обширный, начиная с истории
- ВВиталий16 сентября 2025Экскурсия прошла замечательно! Нам очень понравилось! Гор, замечательный и знающий рассказчик!
Рекомендую!
- РРимма13 сентября 2025Как же круто мы провели время на этой экскурсии! Гор рассказывает невероятно интересно. Места, настолько красивые, что превосходят все ожидания. Могущество природы впечатляет и завораживает. Спасибо большое
- ММельникова11 сентября 2025Море впечатлений! День пролетел на одном дыхании. Не испортил настроения даже дождь. Лучше гида, сем Гор, наверно не существует. Благодаря его рассказам, Абхазия заиграла новыми красками
- ААлексей9 сентября 2025Спасибо за Гору за прекрасно проведенный день! Очень интересные локации, красивые фотографии и куча впечатлений! Чувствуется, что Гор хорошо владеет
- ИИрина6 сентября 2025Спасибо, Гору за любовь к своей Родине!
Спасибо отзывам путешественников, позволившим определиться с экскурсоводом и не ошибиться.
День пролетел как миг. Объекты
- ССветлана20 августа 2025Прекрасная экскурсия! Не пожалела ни разу, что её выбрала!
Гор замечательный рассказчик, места и истории очень интересные.
И отдельное спасибо за комфортное вождение)
- ААнастасия17 августа 2025Экскурсия замечательная, несмотря на плотный график, все очень увлекательно и доступно. Локации удивительной красоты и истории. День пролетел незаметно. Огромное спасибо Гору.
- ААлександра17 августа 2025Долго выбирали экскурсию для посещения в эту поездку, потому что в Абхазии не в первый раз и много, где были.
- ННаталья14 августа 2025Наши ожидания оправдались. Посетили несколько интересных локаций, узнали много нового и неожиданного из истории Абзазии. Гор - прекрасный рассказчик и приятный собеседник. Очень рекомендую данную экскурсию.
- ЕЕлена6 августа 2025Если вы приехали в Абхазию, но ещё не успели окончательно в неё влюбиться, непременно посетите экскурсию Гора!
Это увлекательнейший гид, интересный
- ААлександра28 июля 2025На крыше разрушенного снарядами здания парламента Абхазии гордо реет флаг государства и размещена фраза "Жизнь – это и есть Родина",
- ААлёна22 июля 2025Очень понравилась экскурсия. Мы не только посмотрели на локации, но и узнали историю каждой из них. А между локациями Гор
- ООльга19 июля 2025Это была одна из интереснейших экскурсий🔥 Гор рассказал очень много интересных фактов, благодаря чему мы влюбились в Абхазию ещё больше
- ААртём13 июля 2025Я таких увлекательных экскурсий ещё никогда не видел. Был на экскурсии с двумя детьми 9ти и 11ти лет. И им
