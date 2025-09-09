Р Римма Вечерний Сухум Спасибо большое за экскурсию. Очень интересно преподносится информация. Ответили на все вопросы. Время пролетело незаметно. Нам очень понравилось

Л Лариса Вечерний Сухум Большое спасибо за такую небольшую и информативную экскурсию. Интересный рассказ и отличный автомобиль👍

Н Наталья Вечерний Сухум Экскурсия понравилась видно что человек знает историю своего города, и хочет поделиться ее с гостями, единственное, не очень было комфортно что наш гид постоянно разговаривал по телефону, паралельно с нашей экскурсией организовывал следующие, в ущерб нашей.