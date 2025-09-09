Мои заказы

Фонтан с грифонами – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Фонтан с грифонами» в Сухуме, цены от 5200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистика призрачных поселков: Ткуарчал и окрестности
Мистика призрачных поселков Ткуарчала манит путешественников, ищущих нетривиальные маршруты. Погрузитесь в историю и насладитесь природными красотами
16 дек в 08:30
17 дек в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Уютный Новый Афон - из Сухума
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Сухуму
Откройте для себя тайны Нового Афона, исследуя величественные пещеры и исторические достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу прошлого
11 дек в 08:00
1 янв в 08:00
6400 ₽ за всё до 6 чел.
Вечерний Сухум
На машине
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по историческому Сухуму
Сухум оживает вечером, когда мягкий свет заката окутывает город. Погуляйте по набережной, насладитесь кофе в «Брехаловке» и захватывающим видом с горы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Римма
    9 сентября 2025
    Вечерний Сухум
    Спасибо большое за экскурсию. Очень интересно преподносится информация. Ответили на все вопросы. Время пролетело незаметно. Нам очень понравилось
  • Л
    Лариса
    7 сентября 2025
    Вечерний Сухум
    Большое спасибо за такую небольшую и информативную экскурсию. Интересный рассказ и отличный автомобиль👍
  • Н
    Наталья
    19 августа 2025
    Вечерний Сухум
    Экскурсия понравилась видно что человек знает историю своего города, и хочет поделиться ее с гостями, единственное, не очень было комфортно что наш гид постоянно разговаривал по телефону, паралельно с нашей экскурсией организовывал следующие, в ущерб нашей.
  • Е
    Екатерина
    14 августа 2025
    Вечерний Сухум
    Экскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный и интересующийся. Сам из Сухуми, и все основное нам за 2 часа показал. Экскурсия не напряжная, на автомобиле с остановками и пешеходной прогулкой по набережной.
    Экскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный иЭкскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный иЭкскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный иЭкскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный иЭкскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный иЭкскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный иЭкскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный иЭкскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный и

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Фонтан с грифонами»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
  2. Уютный Новый Афон - из Сухума
  3. Вечерний Сухум
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Новоафонский монастырь
  3. Голубое озеро
  4. Ущелье Черниговка
  5. Юпшарский каньон
  6. Термальные источники Кындыг
  7. Самое главное
  8. Гегский водопад
  9. Гора Мамдзышха
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в декабре 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Фонтан с грифонами" можно забронировать 3 экскурсии от 5200 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2025 год по теме «Фонтан с грифонами», 17 ⭐ отзывов, цены от 5200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль