Индивидуальная
до 4 чел.
Мистика призрачных поселков: Ткуарчал и окрестности
Мистика призрачных поселков Ткуарчала манит путешественников, ищущих нетривиальные маршруты. Погрузитесь в историю и насладитесь природными красотами
16 дек в 08:30
17 дек в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Сухуму
Откройте для себя тайны Нового Афона, исследуя величественные пещеры и исторические достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу прошлого
11 дек в 08:00
1 янв в 08:00
6400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по историческому Сухуму
Сухум оживает вечером, когда мягкий свет заката окутывает город. Погуляйте по набережной, насладитесь кофе в «Брехаловке» и захватывающим видом с горы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРимма9 сентября 2025Спасибо большое за экскурсию. Очень интересно преподносится информация. Ответили на все вопросы. Время пролетело незаметно. Нам очень понравилось
- ЛЛариса7 сентября 2025Большое спасибо за такую небольшую и информативную экскурсию. Интересный рассказ и отличный автомобиль👍
- ННаталья19 августа 2025Экскурсия понравилась видно что человек знает историю своего города, и хочет поделиться ее с гостями, единственное, не очень было комфортно что наш гид постоянно разговаривал по телефону, паралельно с нашей экскурсией организовывал следующие, в ущерб нашей.
- ЕЕкатерина14 августа 2025Экскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный и интересующийся. Сам из Сухуми, и все основное нам за 2 часа показал. Экскурсия не напряжная, на автомобиле с остановками и пешеходной прогулкой по набережной.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Фонтан с грифонами»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в декабре 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Фонтан с грифонами" можно забронировать 3 экскурсии от 5200 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2025 год по теме «Фонтан с грифонами», 17 ⭐ отзывов, цены от 5200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль