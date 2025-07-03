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Романтические экскурсии по Сухуму

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Сухуме, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
На автобусе
4.5 часа
Групповая
до 19 чел.
Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
Полюбоваться горными красотами Абхазии и принять лечебные грязевые ванны
Начало: В центре Сухума
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
4 июл в 14:00
1300 ₽ за человека
Ущелье Черниговкa и горячие источники Кындыг - из Сухума
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Черниговка и горячие источники Кындыг
Индивидуальная экскурсия из Сухума: живописные водопады, минеральные источники и эвкалиптовая роща. Уникальная возможность отдохнуть и зарядиться энергией
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Сухума - к бурлящей реке и горячим источникам
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - к бурлящей реке и горячим источникам
Откройте для себя уникальные уголки Абхазии: прогулка по каньону, древний храм и отдых в горячих источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
5 июл в 08:00
6 июл в 08:00
9000 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
  2. Ущелье Черниговкa и горячие источники Кындыг - из Сухума
  3. Из Сухума - к бурлящей реке и горячим источникам
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелье Черниговка
  3. Гегский водопад
  4. Самое главное
  5. Набережная
  6. Термальные источники Кындыг
  7. Новоафонский монастырь
  8. Приморский парк
  9. Голубое озеро
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 9000.
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