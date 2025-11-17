читать дальше

время. Особенно порадовало, что Гор никогда не торопил нас, позволял идти в своём темпе и ничего не навязывал. Атмосфера получилась спокойной, уважительной и очень комфортной — то, что нужно в путешествии по Абхазии.



Гор потрясающе эрудирован: какой вопрос ни задай — от истории и культуры до юридических тонкостей — он отвечает глубоко, интересно и простыми словами. Чувствуется и образование, и настоящая любовь к своей стране.



Маршрут у нас был насыщенный: пять водопадов, заброшенный город нефтяников/горняков Туар Чал — и везде Гор находил детали, на которые сам бы никогда не обратил внимания.



Отдельная благодарность за неожиданно тёплый жест — подарки из Абхазии. Это было очень трогательно и по-домашнему.



Экскурсия понравилась всем: и нам, родителям, и дочери Ане (21 год). Остались лёгкие ноги, светлая голова и желание вернуться.



Однозначно рекомендуем!