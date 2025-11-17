Индивидуальная
до 4 чел.
Мистика призрачных поселков: Ткуарчал и окрестности
Мистика призрачных поселков Ткуарчала манит путешественников, ищущих нетривиальные маршруты. Погрузитесь в историю и насладитесь природными красотами
16 дек в 08:30
17 дек в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
Прожить один день в постапокалиптическом мире (внешний осмотр)
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии
Откройте для себя исчезающий мир восточной Абхазии: шахтёрский Ткуарчал, покинутый Акармара и величественные водопады среди горных ущелий
11 дек в 07:00
1 янв в 07:00
8970 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия17 ноября 2025Мы ездили на экскурсию с гидом по имени Гор — и это было одно из самых приятных путешествий за последнее
- ААлександр6 ноября 2025Огромное спасибо за экскурсию, посетили очень интересные места, отдельно отмечу комфортную машину и приятный стиль вождения
- ДДина11 октября 2025Шота лучший гид, все во время, много интересного рассказал и показал о жизни, обычаях абхазцев. Терпеливо переждал дождь, никуда нас не гоня. Открыл нам места не только те, что были заявлены в программе. Теперь только с ним на экскурсию🤗
- ААнастасия16 сентября 2025Это была одна из лучших поездок в Абхазию!
Гид рассказывает очень интересно, без воды и легенд. Грамотная, приятная речь, отличные знания
- ЕЕлена16 сентября 2025Замечательная, волшебная, познавательная, красивая (не хватает эпитетов для описания) экскурсия, проведенная Гором по "призрачным" поселкам. Поражает начитанность, осведомленность и врожденная интеллигентность гида! Однозначно рекомендую!
- ССветлана22 августа 2025Отличная экскурсия! Посетили всё, с учётом пожеланий.
Шота прекрасный экскурсовод, на все вопросы интересно отвечал.
- ИИлья6 августа 2025Все очень понравилось, была насыщенная программа.
- ААлëна6 августа 2025Гор - настоящий проводник в самое Сердце Абхазии. Учитывает миллион нюансов, может рассказать о своей стране 100500 фактов почти из
- ООльга28 июня 2025Потрясающая экскурсия!
Спасибо Гору за красивейшие места и интересные рассказы.
Рекомендую.
- ЮЮрий7 июня 2025Действительно есть определенная мистика и таинственность в этих поселках, но призрачными их не назовешь, поскольку жизнь в них есть и
- ННиколай6 июня 2025Прекрасная экскурсия с отличной организацией всех ее этапов. Гор профессионал своего дела с богатым запасом знаний не только своей страны, но и мировой экономики, юриспруденции, политологии. Приятно удивил.
- ННадежда5 июня 2025Ездили с Гором на озеро Рица и и по его же рекомендации решили перед отъездом из Абхазии поехать и в
