Ткварчели – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Ткварчели» в Сухуме, цены от 8970 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистика призрачных поселков: Ткуарчал и окрестности
Мистика призрачных поселков Ткуарчала манит путешественников, ищущих нетривиальные маршруты. Погрузитесь в историю и насладитесь природными красотами
16 дек в 08:30
17 дек в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
На машине
На микроавтобусе
7 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
Прожить один день в постапокалиптическом мире (внешний осмотр)
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Сухума)
На машине
6.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии
Откройте для себя исчезающий мир восточной Абхазии: шахтёрский Ткуарчал, покинутый Акармара и величественные водопады среди горных ущелий
11 дек в 07:00
1 янв в 07:00
8970 ₽ за всё до 6 чел.

  • Н
    Наталия
    17 ноября 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Мы ездили на экскурсию с гидом по имени Гор — и это было одно из самых приятных путешествий за последнее
    время. Особенно порадовало, что Гор никогда не торопил нас, позволял идти в своём темпе и ничего не навязывал. Атмосфера получилась спокойной, уважительной и очень комфортной — то, что нужно в путешествии по Абхазии.

    Гор потрясающе эрудирован: какой вопрос ни задай — от истории и культуры до юридических тонкостей — он отвечает глубоко, интересно и простыми словами. Чувствуется и образование, и настоящая любовь к своей стране.

    Маршрут у нас был насыщенный: пять водопадов, заброшенный город нефтяников/горняков Туар Чал — и везде Гор находил детали, на которые сам бы никогда не обратил внимания.

    Отдельная благодарность за неожиданно тёплый жест — подарки из Абхазии. Это было очень трогательно и по-домашнему.

    Экскурсия понравилась всем: и нам, родителям, и дочери Ане (21 год). Остались лёгкие ноги, светлая голова и желание вернуться.

    Однозначно рекомендуем!

  • А
    Александр
    6 ноября 2025
    В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Сухума)
    Огромное спасибо за экскурсию, посетили очень интересные места, отдельно отмечу комфортную машину и приятный стиль вождения
  • Д
    Дина
    11 октября 2025
    В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Сухума)
    Шота лучший гид, все во время, много интересного рассказал и показал о жизни, обычаях абхазцев. Терпеливо переждал дождь, никуда нас не гоня. Открыл нам места не только те, что были заявлены в программе. Теперь только с ним на экскурсию🤗
  • А
    Анастасия
    16 сентября 2025
    В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Сухума)
    Это была одна из лучших поездок в Абхазию!
    Гид рассказывает очень интересно, без воды и легенд. Грамотная, приятная речь, отличные знания
    в области истории и культуры своей страны!
    Учитывал каждое пожелание и привез на обед в отличную апацху!)
    Чувство юмора и музыкальный вкус на уровне!)
    Шота, спасибо большое!!! Мы под впечатлением))
    И обязательно вернемся только к Вам)

  • Е
    Елена
    16 сентября 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Замечательная, волшебная, познавательная, красивая (не хватает эпитетов для описания) экскурсия, проведенная Гором по "призрачным" поселкам. Поражает начитанность, осведомленность и врожденная интеллигентность гида! Однозначно рекомендую!
  • С
    Светлана
    22 августа 2025
    В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Сухума)
    Отличная экскурсия! Посетили всё, с учётом пожеланий.
    Шота прекрасный экскурсовод, на все вопросы интересно отвечал.
  • И
    Илья
    6 августа 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Все очень понравилось, была насыщенная программа.
  • А
    Алëна
    6 августа 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Гор - настоящий проводник в самое Сердце Абхазии. Учитывает миллион нюансов, может рассказать о своей стране 100500 фактов почти из
    любой сферы жизни, из которых собирается причудливый и пестрый мир Кавказа.

    Комфорт - на высшем уровне. Кроме кроссовок никакая специальная снаряга не нужна, всё цивилом ходится.

    Никакой спешки. Минимум людей вокруг. Только спокойное дыхание ушедшей советской цивилизации.

  • О
    Ольга
    28 июня 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Потрясающая экскурсия!
    Спасибо Гору за красивейшие места и интересные рассказы.
    Рекомендую.
  • Ю
    Юрий
    7 июня 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Действительно есть определенная мистика и таинственность в этих поселках, но призрачными их не назовешь, поскольку жизнь в них есть и
    это, безусловно, радует. Сама экскурсия замечательно построена ее автором. Ну, у Гора иначе быть не может. Получили огромное удовольствие от поездки. Очередной раз респект тебе, Гор!

  • Н
    Николай
    6 июня 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Прекрасная экскурсия с отличной организацией всех ее этапов. Гор профессионал своего дела с богатым запасом знаний не только своей страны, но и мировой экономики, юриспруденции, политологии. Приятно удивил.
  • Н
    Надежда
    5 июня 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Ездили с Гором на озеро Рица и и по его же рекомендации решили перед отъездом из Абхазии поехать и в
    восточную часть прекрасной республики.

    Мы думали, что после Рицы нас больше ничего не впечатлит, но Ткуарчал это просто восторг🔥
    Не могли оторваться от водопадов😍 Уникальная природа, цветущие кустарники разноцветной гортензии, величественные водопады с мощнейшими потоками воды, бурные горные реки, подвесные мостики, красивейшая архитектура хоть и полузаброшенных зданий, вкуснейшая кухня в горах с видом на водопад, всего и не перечислить. 🥰 И всё это в сопровождении интересных и увлекательных рассказов нашего умнейшего уже друга Гора. 🤗

    Словом, фееричная получилась поездка😍👍🏻 Это однозначно нужно увидеть👌🏻

Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2025 год по теме «Ткварчели», 80 ⭐ отзывов, цены от 8970₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль