Заброшенная Абхазия: Сухум и окрестности

Погрузитесь в атмосферу заброшенной Абхазии: от дворца Смецкого до Беслетской ГЭС и сухумского Маяка
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу истории. Экскурсия «Заброшенная Абхазия: Сухум и окрестности» приглашает вас на незабываемое приключение.

Вас ждет посещение дворца фабриканта князя Смецкого, где каждая из 365
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комнат расскажет свою историю.

Ваш путь пролегает через Беслетскую ГЭС, самую старую гидроэлектростанцию Республики, построенную в начале XX века, которая до сих пор впечатляет своим величием. А завершит ваше путешествие сухумский Маяк, собранный во Франции и доставленный в Сухум в 1861 году. Его свет до сих пор служит ориентиром на расстоянии до 24 километров.

Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в историю, которое позволит вам увидеть и почувствовать прошлое. Присоединяйтесь к нам, чтобы взглянуть на Абхазию под совершенно другим углом

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Уникальные исторические здания
  2. 🌊 Живописные виды
  3. 🔍 Погружение в прошлое
  4. 📸 Отличные фотомоменты
  5. 🚶‍♂️ Увлекательные маршруты

Что можно увидеть

  • Дворец фабриканта князя Смецкого
  • Беслетская ГЭС
  • Сухумский маяк
Заброшенная Абхазия: Сухум и окрестности
Заброшенная Абхазия: Сухум и окрестности
Заброшенная Абхазия: Сухум и окрестности
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Дворец фабриканта князя Смецкого
  • Беслетская ГЭС
  • Сухумский маяк

Описание экскурсии

Что вас ждет Посетим дворец фабриканта князя Смецкого, состоящего из 365 комнат, самую старую ГЭС страны — Беслетскую, построенную в 1909 году на средства того же князя Смецкого. Увидим Сухумский маяк, собранный во Франции в 1861 году и доставленный в Сухум. Свет на вершине этой 37-метровой башни до сих пор виден на расстоянии до 24 километров.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец фабриканта князя Смецкого
  • Беслетская ГЭС
  • Сухумский маяк
Что включено
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Сухум, проспект Леона, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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