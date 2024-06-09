Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу истории. Экскурсия «Заброшенная Абхазия: Сухум и окрестности» приглашает вас на незабываемое приключение.
Вас ждет посещение дворца фабриканта князя Смецкого, где каждая из 365
Вас ждет посещение дворца фабриканта князя Смецкого, где каждая из 365
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические здания
- 🌊 Живописные виды
- 🔍 Погружение в прошлое
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- 🚶♂️ Увлекательные маршруты
Что можно увидеть
- Дворец фабриканта князя Смецкого
- Беслетская ГЭС
- Сухумский маяк
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Дворец фабриканта князя Смецкого
- Беслетская ГЭС
- Сухумский маяк
Описание экскурсии
Что вас ждет Посетим дворец фабриканта князя Смецкого, состоящего из 365 комнат, самую старую ГЭС страны — Беслетскую, построенную в 1909 году на средства того же князя Смецкого. Увидим Сухумский маяк, собранный во Франции в 1861 году и доставленный в Сухум. Свет на вершине этой 37-метровой башни до сих пор виден на расстоянии до 24 километров.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец фабриканта князя Смецкого
- Беслетская ГЭС
- Сухумский маяк
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Сухум, проспект Леона, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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