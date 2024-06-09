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комнат расскажет свою историю.



Ваш путь пролегает через Беслетскую ГЭС, самую старую гидроэлектростанцию Республики, построенную в начале XX века, которая до сих пор впечатляет своим величием. А завершит ваше путешествие сухумский Маяк, собранный во Франции и доставленный в Сухум в 1861 году. Его свет до сих пор служит ориентиром на расстоянии до 24 километров.



Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в историю, которое позволит вам увидеть и почувствовать прошлое. Присоединяйтесь к нам, чтобы взглянуть на Абхазию под совершенно другим углом