Античная Диоскурия, османская Сухум-Кале и современная столица Абхазии раскрываются постепенно: с Сухумской горы, в старинных особняках и знаменитой «Брехаловке». Мы соединим официальную историю и личные семейные предания, городские легенды и живые традиции гостеприимства. По желанию зайдём в музеи и отведаем пирог по рецепту с историей.

Описание экскурсии

Сухумская гора (2,5 часа)

Мы поднимемся к смотровой беседке, увидим город с высоты и разберёмся, почему эта точка была стратегической в древности. Поговорим о первых поселениях и о том, как Диоскурия, Себастополис и Сухум-Кале превратились в современный Сухум. Вы увидите телебашню — главный передатчик Абхазского телевидения, рестораны на вершине и Национальный пантеон, где покоятся выдающиеся деятели страны.

Улицы Старого Сухума и дом Ждановых (1 час + 1 час чаепития по желанию)

Погуляем по району старых особняков 19 — начала 20 века. Зайдём в дом Ждановых (по желанию): модерн, сохранившиеся интерьеры, фотографии и документы нескольких поколений семьи. Хозяйка Анна Жданова расскажет историю своего прадеда — доктора Венедикта Адриановича, основателя психиатрической службы Абхазии. Вас угостят чаем и традиционным пирогом «Мазурка», рецепт которого передают в семье почти столетие.

Мастерская «Клевер» (15–20 мин)

Вы увидите процесс работы с травами и цветами, которые используются для натурального окрашивания тканей. Рассмотрите изделия — платки, палантины и одежду, окрашенные вручную. И познакомитесь с современными абхазскими мастерами и их философией.

Центральная улица и Ботанический сад (20 мин, по желанию)

Пройдём по центру города и заглянем в сад, который появился здесь в 1838 году благодаря лекарю Владиславу Багриновскому. На территории насчитывается около 5000 разных видов и сортов, а также есть своя достопримечательность — 350-летняя кавказская липа, которая росла тут ещё до основания сада.

Краеведческий музей (40 мин — 1 час, по желанию)

Экспозиции посвящены истории региона от древности до Нового времени. Здесь хранятся предметы Яштухской стоянки, «Жезл начальника» из медвежьей кости, окаменелые скелеты рыб, этнографическая коллекция и материалы о событиях Великой Отечественной войны.

Музей денег (30 мин, по желанию)

Путешествие по экономической и религиозной истории Абхазии через денежные знаки, которые были здесь в ходу в течение 2500 лет.

Набережная Махаджиров и кофепитие в «Брехаловке» (20 мин)

В финале прогулки выйдем к морю, выпьем кофе на песке в легендарной кофейне. «Брехаловка» упоминается и в произведениях Фазиля Искандера — это важная часть местного фольклора. Вы услышите историю названия и выясните, какую роль это место играет в городской жизни.

Организационные детали

Посещение мастерской «Клевер» входит в стоимость экскурсии

С вами буду я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы