Мои заказы

Сухум от крепости до кофейни

Бросить взгляд с высоты на панораму - и спуститься к частной памяти и быту горожан
Античная Диоскурия, османская Сухум-Кале и современная столица Абхазии раскрываются постепенно: с Сухумской горы, в старинных особняках и знаменитой «Брехаловке».

Мы соединим официальную историю и личные семейные предания, городские легенды и живые традиции гостеприимства. По желанию зайдём в музеи и отведаем пирог по рецепту с историей.
Сухум от крепости до кофейни
Сухум от крепости до кофейни
Сухум от крепости до кофейни

Описание экскурсии

Сухумская гора (2,5 часа)
Мы поднимемся к смотровой беседке, увидим город с высоты и разберёмся, почему эта точка была стратегической в древности. Поговорим о первых поселениях и о том, как Диоскурия, Себастополис и Сухум-Кале превратились в современный Сухум. Вы увидите телебашню — главный передатчик Абхазского телевидения, рестораны на вершине и Национальный пантеон, где покоятся выдающиеся деятели страны.

Улицы Старого Сухума и дом Ждановых (1 час + 1 час чаепития по желанию)
Погуляем по району старых особняков 19 — начала 20 века. Зайдём в дом Ждановых (по желанию): модерн, сохранившиеся интерьеры, фотографии и документы нескольких поколений семьи. Хозяйка Анна Жданова расскажет историю своего прадеда — доктора Венедикта Адриановича, основателя психиатрической службы Абхазии. Вас угостят чаем и традиционным пирогом «Мазурка», рецепт которого передают в семье почти столетие.

Мастерская «Клевер» (15–20 мин)
Вы увидите процесс работы с травами и цветами, которые используются для натурального окрашивания тканей. Рассмотрите изделия — платки, палантины и одежду, окрашенные вручную. И познакомитесь с современными абхазскими мастерами и их философией.

Центральная улица и Ботанический сад (20 мин, по желанию)
Пройдём по центру города и заглянем в сад, который появился здесь в 1838 году благодаря лекарю Владиславу Багриновскому. На территории насчитывается около 5000 разных видов и сортов, а также есть своя достопримечательность — 350-летняя кавказская липа, которая росла тут ещё до основания сада.

Краеведческий музей (40 мин — 1 час, по желанию)
Экспозиции посвящены истории региона от древности до Нового времени. Здесь хранятся предметы Яштухской стоянки, «Жезл начальника» из медвежьей кости, окаменелые скелеты рыб, этнографическая коллекция и материалы о событиях Великой Отечественной войны.

Музей денег (30 мин, по желанию)
Путешествие по экономической и религиозной истории Абхазии через денежные знаки, которые были здесь в ходу в течение 2500 лет.

Набережная Махаджиров и кофепитие в «Брехаловке» (20 мин)
В финале прогулки выйдем к морю, выпьем кофе на песке в легендарной кофейне. «Брехаловка» упоминается и в произведениях Фазиля Искандера — это важная часть местного фольклора. Вы услышите историю названия и выясните, какую роль это место играет в городской жизни.

Организационные детали

  • Посещение мастерской «Клевер» входит в стоимость экскурсии
  • С вами буду я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Ботанический сад — 400 ₽ за чел.
  • Особняк Ждановых — 1500 ₽ за чел. (чаепитие возможно для группы от 5 чел.)
  • Музей денег — 250 ₽ за чел., дети 7–16 лет — 100 ₽
  • Абхазский государственный краеведческий музей — 200 ₽ за чел.
  • Кофепитие в кафе «Брехаловка» — 50 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8919 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Набережной Махаджиров
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илона
Илона — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 194 туристов
Вместе с коллегами мы проводим авторские туры и экскурсии по Абхазии — как пешеходные, так и на автомобилях. Я патриот Абхазии, знаю всё об истории, обычаях, традициях и привычках местного населения нашей многонациональной республики. С любовью отношусь к гостям своей родины Апсны. Моя цель — получить от путешественников такие слова: «Мы обязательно вернёмся к вам снова!».

Входит в следующие категории Сухума

Похожие экскурсии из Сухума

Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
Пешая
3.5 часа
41 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
21 дек в 11:00
23 дек в 09:45
900 ₽ за человека
К водопадам и заброшенным городам из Сухума
На машине
6.5 часов
19 отзывов
Групповая
до 15 чел.
К водопадам и заброшенным городам из Сухума
Увлекательное путешествие к самым высоким водопадам Абхазии и заброшенным городам, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: в субботу в 09:00
Завтра в 09:00
27 дек в 09:00
2800 ₽ за человека
Вечерний Сухум
На машине
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний Сухум
Сухум оживает вечером, когда мягкий свет заката окутывает город. Погуляйте по набережной, насладитесь кофе в «Брехаловке» и захватывающим видом с горы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сухуме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сухуме