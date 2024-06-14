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Это будет уникальная поездка! Мы сможем увидеть великолепные и мощные в свой архитектурной силе заброшенные здания в старой Гагре.



Они были построены в разные времена и эпохи, но все без исключения представляют исторический интерес.