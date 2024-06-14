Это будет уникальная поездка! Мы сможем увидеть великолепные и мощные в свой архитектурной силе заброшенные здания в старой Гагре.
Они были построены в разные времена и эпохи, но все без исключения представляют исторический интерес.
Они были построены в разные времена и эпохи, но все без исключения представляют исторический интерес.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Замок принца Ольденбургского
- Здание пансионата «Скала»
- Универмаг «Жоэквара» 1970-х годов
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Увидим замок принца Ольденбургского, воздвигнутый в 1902 году в стиле модерн, здание пансионата «Скала», неработающий после войны в 1992–93 годов, а также ещё ряд сооружений, среди которых вокзал и большое здание универмага «Жоэквара»1970-х годов.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок принца Ольденбургского
- Здание пансионата «Скала»
- Универмаг «Жоэквара» 1970-х годов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Встреча туристов и доставка назад
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Сухум, проспект Леона, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Необходимо надеть удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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