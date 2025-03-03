Индивидуальная
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Буэнос-Айрес - город, который никогда не спит! Прогуляйтесь по его улицам ночью, полюбуйтесь вечерними пейзажами и узнайте интересные факты о столице Аргентины
«Вы проедете и по желанию пройдёте по улицам столицы Аргентины, увидите нарядную публику, что вышла поужинать ближе к ночи, и полюбуетесь вечерними пейзажами»
Ночная прогулка по лучшим барам Буэнос-Айреса
Побывать в 4 аутентичных заведениях и открыть новые грани аргентинской культуры
«Пространство построено на эстетике магического реализма и создано для неторопливых бесед под конец вечера»
Танго на сцене и в жизни: ночная жизнь Буэнос-Айреса
Лучшие шоу и милонги - с человеком, страстно влюблённым в танго
«Каждый вечер в Буэнос-Айресе проходит десятки шоу и милонг, продолжающихся почти до рассвета»
- ТТатьяна3 марта 2025Надежда - приятный и компетнентный гид. Она всегда была на связи, провела прекрасную экскурсию по Буэносу, порекомендовала местные танго, помогла с выбором подарков домой. Однозначно рекомендую ее как проводника по столице Аргентины.
- ООксана1 марта 2025Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут. Много интересных рассказов. У меня было мало времени в Буэнос-Айресе, но за этот вечер, благодаря Надежде, я смогла сложить картинку этого города.
- ююлия22 января 2025Хотелось выразить благодарность нашему гиду Надежде, которая провела с нами целый день и организовала фантастическую экскурсию по Буэнос Айресу. Теперь мы имеем полное представление об этом прекрасном городе. Всем советую.
- ЕЕлена20 февраля 2024Отличная экскурсия. Благодарна за эмоции, за погружение. За прекрасный вечер
