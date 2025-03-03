Т Татьяна Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу Надежда - приятный и компетнентный гид. Она всегда была на связи, провела прекрасную экскурсию по Буэносу, порекомендовала местные танго, помогла с выбором подарков домой. Однозначно рекомендую ее как проводника по столице Аргентины.

О Оксана Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут. Много интересных рассказов. У меня было мало времени в Буэнос-Айресе, но за этот вечер, благодаря Надежде, я смогла сложить картинку этого города.

ю юлия Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу Хотелось выразить благодарность нашему гиду Надежде, которая провела с нами целый день и организовала фантастическую экскурсию по Буэнос Айресу. Теперь мы имеем полное представление об этом прекрасном городе. Всем советую.