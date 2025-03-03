Мои заказы

Вечерние экскурсии Буэнос-Айреса

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
На машине
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Буэнос-Айрес - город, который никогда не спит! Прогуляйтесь по его улицам ночью, полюбуйтесь вечерними пейзажами и узнайте интересные факты о столице Аргентины
Начало: У вашего отеля
«Вы проедете и по желанию пройдёте по улицам столицы Аргентины, увидите нарядную публику, что вышла поужинать ближе к ночи, и полюбуетесь вечерними пейзажами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$300 за всё до 3 чел.
Ночная прогулка по лучшим барам Буэнос-Айреса
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Ночная прогулка по лучшим барам Буэнос-Айреса
Побывать в 4 аутентичных заведениях и открыть новые грани аргентинской культуры
Начало: На Авенида де Майo
«Пространство построено на эстетике магического реализма и создано для неторопливых бесед под конец вечера»
Завтра в 16:00
16 дек в 16:00
$150 за человека
Танго на сцене и в жизни: ночная жизнь Буэнос-Айреса
5.5 часов
Билеты
Танго на сцене и в жизни: ночная жизнь Буэнос-Айреса
Лучшие шоу и милонги - с человеком, страстно влюблённым в танго
«Каждый вечер в Буэнос-Айресе проходит десятки шоу и милонг, продолжающихся почти до рассвета»
Завтра в 19:00
16 дек в 19:00
от $230 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 марта 2025
    Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
    Надежда - приятный и компетнентный гид. Она всегда была на связи, провела прекрасную экскурсию по Буэносу, порекомендовала местные танго, помогла с выбором подарков домой. Однозначно рекомендую ее как проводника по столице Аргентины.
  • О
    Оксана
    1 марта 2025
    Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
    Были на вечерней экскурсии. Хочу поблагодарить нашего гида, Надежду, за организацию нашего вечера! Отлично составленный маршрут. Много интересных рассказов. У меня было мало времени в Буэнос-Айресе, но за этот вечер, благодаря Надежде, я смогла сложить картинку этого города.
  • ю
    юлия
    22 января 2025
    Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
    Хотелось выразить благодарность нашему гиду Надежде, которая провела с нами целый день и организовала фантастическую экскурсию по Буэнос Айресу. Теперь мы имеем полное представление об этом прекрасном городе. Всем советую.
  • Е
    Елена
    20 февраля 2024
    Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
    Отличная экскурсия. Благодарна за эмоции, за погружение. За прекрасный вечер

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Вечерние»

Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в декабре 2025
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
