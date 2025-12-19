Мои заказы

Ночная прогулка по лучшим барам Буэнос-Айреса

Побывать в 4 аутентичных заведениях и открыть новые грани аргентинской культуры
Во время этой прогулки по барам каждая остановка будет не просто адресом, а целая эпохой.

Танго и эмиграция, литературный авангард и подполье, богема и уличное искусство оживут в интерьерах этих мест — и моих рассказах.

Вы увидите ночную жизнь города глазами тех, кто её создаёт и ценит, и откроете Буэнос-Айрес через его скрытые культурные коды.
Описание экскурсии

Куда мы отправимся

Маршрут выстроен как единое повествование — от золотого века к современности. Я составил свой вариант, но мы всегда можем скорректировать его, отталкиваясь от ваших интересов. На нашем пути:

Café Tortoni: живая история

Первая глава нашей истории — кафе, которое стало колыбелью аргентинской культуры. Это одно из старейших заведений Латинской Америки. Здесь всё — мраморные столики, витражи, дубовые панели, портреты на стенах — хранят воспоминания о поэтах, писателях и художниках, которые творили здесь, спорили, создавали литературные кружки.

Florería Atlántico: вход через портал

Чтобы попасть сюда, нужно войти в обычную цветочную лавку и найти потайную дверь. Спустившись по лестнице, вы окажетесь в баре, стилизованном под трюм корабля начала прошлого века. Это посвящение эпохе великой иммиграции — теме тоски, надежд и культурного смешения, из которого родилось танго.

Cochinchina: Буэнос-Айрес 21 века

Резкая смена декораций перенесёт вас в стилизованное франко-вьетнамское кафе. Приглушённый свет, неон, изящный бар — здесь царят ароматы Азии, переосмысленные аргентинской гастрономической сценой. Настоящий символ современного города: открытого, экспериментального, умело смешивающего традиции и создающего новое.

Rey de Copas: ночная алхимия

Финальный аккорд — бар, похожий на дом эксцентричного коллекционера. Арочные своды, маски, этнографические артефакты, таинственное освещение. Пространство построено на эстетике магического реализма и создано для неторопливых бесед под конец вечера. Здесь ваши идеи и впечатления превратятся в воспоминания.

О чём будем говорить

Наша беседа станет естественным продолжением атмосферы каждого места. Темы могут возникать сами, но обычно они крутятся вокруг ключевых для города сюжетов:

  • как волны иммиграции сформировали музыку, характер и ночную душу Буэнос-Айреса
  • чем примечательна культура Аргентины и её идентичность
  • как в местной гастрономии соединяются европейская традиция, память порта и глобальные тренды

Я придерживаюсь формата не лекции, а диалога. Разговор может уйти в сторону искусства, городской психологии или политики — буду следовать за вашим интересом.

В каждом баре мы будем общаться за напитками, подобранными под характер места. Но если хотите, можете даже не пить алкоголь, ведь главный коктейль этого вечера — смесь культур, эпох и идей.

Организационные детали

  • Строго для участников 18+
  • Дополнительно оплачиваются еда и напитки, в том числе и для гида (средняя стоимость — $80 за чел.), а также такси между локациями (примерно $20 по всему маршруту)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Авенида де Майo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провёл экскурсии для 109 туристов
Меня зовут Михаил, и я рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на
читать дальше

разные темы, связанные с аргентинской, бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!

Входит в следующие категории Буэнос-Айреса

