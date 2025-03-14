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Диего до 15 лет, увидели его школу, поле на котором тренировался и играл до подросткового периода. Посетили стадион Бомбонера команды «Бока Хуниорс», где Марадона играл и стал чемпионом Аргентины в 1981 году. Посетили стадион Диего Армандо Марадона, где Марадона играл за команду « Аргентинос Хуниорс». Затем посетили дом-музей, где жил Диего со своими родителями, сестрами и братьями. Увидели церковь, где венчался со своей супругой Клаудией в 1989 году. Посетили кладбище Диего, где был похоронен рядом с родителями.

Мы получили от экскурсии колоссальное удовольствие. Михаил, спасибо огромное за прекрасно продуманный маршрут. Увидели интересные места с великой историей.



Михаил очень грамотный, эрудированный молодой человек 👍😍 прекрасно знает и понимает то, о чем рассказывает. Советую всем фанатам Диего Марадоны данную экскурсию, это Мегакруто😍😍😍