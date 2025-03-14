Моя экскурсия — для тех, кто помнит «руку Бога» и аргентинский триумф 1986 года. И для тех, кто этого не застал, но хочет лучше понять аргентинцев и их сакральную любовь к футболу.
Вы увидите Буэнос-Айрес и его пригороды глазами мальчика Диего, который однажды стал мировой суперзвездой. И посетите самые важные места, связанные с его непростым путём — от рождения до смерти.
Вы увидите Буэнос-Айрес и его пригороды глазами мальчика Диего, который однажды стал мировой суперзвездой. И посетите самые важные места, связанные с его непростым путём — от рождения до смерти.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Я расскажу не только о Марадоне-футболисте, но и о Диего-человеке. Мы поговорим о детстве будущей суперзвезды и среде, в которой он рос. Вспомним о его первых футбольных успехах и проследим, как Диего превращался в кумира всех аргентинцев.
Посетим:
- Стадион «Бомбонера» команды «Бока Хуниорс», в которой Марадона стал чемпионом Аргентины в 1981 году и закончил свою карьеру
- Госпиталь им. Эвиты в пригороде Ланус — место, где 30 октября 1960 года родился Диего
- Дом в Вилья Фиорито, где будущий кумир всех аргентинцев провёл детство, и стадион его первого детского клуба «Эстреллас»
- Стадион «Диего Армандо Марадона», на котором молодой гений играл за команду «Аргентинос Хуниорс». На нём расположен маленький алтарь церкви Марадоны
- La Casa de D10S — дом-музей Марадоны, в котором он жил со своими родителями в 18 лет
- Кладбище «Белла Виста», на котором покоится Диего
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Fiat Сronos
- Отдельно оплачивается билет в квартиру-музей Марадоны и музей клуба «Бока Хуниорс» — каждый около $10
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провёл экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Михаил, и я рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии наЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Динара
14 мар 2025
Спасибо огромное Михаилу за очень интересную, познавательную экскурсию по следам Диего Марадоны🇦🇷🇦🇷🇦🇷 Рассказал о детстве звезды, первых футбольных успехах. С Михаилом посетили родом где родился Диего, посетили дом где жил
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
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