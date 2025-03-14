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Буэнос-Айрес Диего Марадоны

Отправиться по следам футбольного гения с соседней улицы
Моя экскурсия — для тех, кто помнит «руку Бога» и аргентинский триумф 1986 года. И для тех, кто этого не застал, но хочет лучше понять аргентинцев и их сакральную любовь к футболу.

Вы увидите Буэнос-Айрес и его пригороды глазами мальчика Диего, который однажды стал мировой суперзвездой. И посетите самые важные места, связанные с его непростым путём — от рождения до смерти.
5
1 отзыв
Буэнос-Айрес Диего Марадоны
Буэнос-Айрес Диего Марадоны
Буэнос-Айрес Диего Марадоны
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Я расскажу не только о Марадоне-футболисте, но и о Диего-человеке. Мы поговорим о детстве будущей суперзвезды и среде, в которой он рос. Вспомним о его первых футбольных успехах и проследим, как Диего превращался в кумира всех аргентинцев.

Посетим:

  • Стадион «Бомбонера» команды «Бока Хуниорс», в которой Марадона стал чемпионом Аргентины в 1981 году и закончил свою карьеру
  • Госпиталь им. Эвиты в пригороде Ланус — место, где 30 октября 1960 года родился Диего
  • Дом в Вилья Фиорито, где будущий кумир всех аргентинцев провёл детство, и стадион его первого детского клуба «Эстреллас»
  • Стадион «Диего Армандо Марадона», на котором молодой гений играл за команду «Аргентинос Хуниорс». На нём расположен маленький алтарь церкви Марадоны
  • La Casa de D10S — дом-музей Марадоны, в котором он жил со своими родителями в 18 лет
  • Кладбище «Белла Виста», на котором покоится Диего

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Fiat Сronos
  • Отдельно оплачивается билет в квартиру-музей Марадоны и музей клуба «Бока Хуниорс» — каждый около $10

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Динара
14 мар 2025
Спасибо огромное Михаилу за очень интересную, познавательную экскурсию по следам Диего Марадоны🇦🇷🇦🇷🇦🇷 Рассказал о детстве звезды, первых футбольных успехах. С Михаилом посетили родом где родился Диего, посетили дом где жил
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Диего до 15 лет, увидели его школу, поле на котором тренировался и играл до подросткового периода. Посетили стадион Бомбонера команды «Бока Хуниорс», где Марадона играл и стал чемпионом Аргентины в 1981 году. Посетили стадион Диего Армандо Марадона, где Марадона играл за команду « Аргентинос Хуниорс». Затем посетили дом-музей, где жил Диего со своими родителями, сестрами и братьями. Увидели церковь, где венчался со своей супругой Клаудией в 1989 году. Посетили кладбище Диего, где был похоронен рядом с родителями.
Мы получили от экскурсии колоссальное удовольствие. Михаил, спасибо огромное за прекрасно продуманный маршрут. Увидели интересные места с великой историей.

Михаил очень грамотный, эрудированный молодой человек 👍😍 прекрасно знает и понимает то, о чем рассказывает. Советую всем фанатам Диего Марадоны данную экскурсию, это Мегакруто😍😍😍

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