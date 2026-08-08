Грандиозные иллюзии площади Мая: мифы и реальность
Разгадать парадоксы аргентинского характера на примере архитектурных символов Буэнос-Айреса
Вы увидите четыре визитные карточки города на одной площади: Кабидильо, пирамиду Мая, президентский дворец, Кафедральный собор.
Мы заглянем дальше красивой официальной картинки и разберёмся в реальной логике событий: почему архитектурные символы власти строились именно так, на какие хитрые компромиссы приходилось идти их создателям и как человеческие эмоции управляли историей этого места.
Описание экскурсии
Кабильдо — «обрезанное» здание ратуши. Мы разберемся, почему этот символ власти строился почти 100 лет, как роскошные залы заседаний соседствовали с подземной тюрьмой и как штурмовики с ножами делали здесь революцию 1810 года.
Пирамида Мая — архитектурная матрёшка, скрывающая внутри кирпичный оригинал 1811 года. Вы узнаете, как эту огромную конструкцию переместили по площади.
Каса-Росада — президентский дворец, сшитый из двух разных зданий. Я расскажу, почему он розовый и как балкон Эвиты Перон создал главную иллюзию страны.
Кафедральный собор — католический храм, замаскированный под фасад парижского дворца. Мы зайдём внутрь и разберём хитрый компромисс — почему мавзолей отца нации, генерала Сан-Мартина, достроили сбоку, фактически вне основных стен собора.
Обсудим
Парадоксы аргентинского характера: как устроена местная жизнь, из чего складывается менталитет горожан и почему эмоции здесь всегда важнее сухих фактов
Тайны главных фасадов: какие реальные человеческие истории, амбиции и компромиссы скрываются за парадными стенами четырёх зданий, которые мы увидим
Символы и мифы площади: где в официальной истории Майской площади заканчивается правда и начинается красивая иллюзия
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Я профессиональный журналист и немного писатель. В 2023 году мы с мужем влюбились в Буэнос-Айрес и переехали сюда жить.
В какой-то момент я поняла, что этот город нельзя смотреть на бегу. Его нужно пробовать на вкус и слушать. Мы создали в самом сердце исторического Сан-Тельмо аутентичную кофейную станцию, где варим кофе на песке по авторским рецептам.
Хотим влюбить гостей в атмосферу Буэнос-Айреса!
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