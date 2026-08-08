Вы увидите четыре визитные карточки города на одной площади: Кабидильо, пирамиду Мая, президентский дворец, Кафедральный собор. Мы заглянем дальше красивой официальной картинки и разберёмся в реальной логике событий: почему архитектурные символы власти строились именно так, на какие хитрые компромиссы приходилось идти их создателям и как человеческие эмоции управляли историей этого места.

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Описание экскурсии

Кабильдо — «обрезанное» здание ратуши. Мы разберемся, почему этот символ власти строился почти 100 лет, как роскошные залы заседаний соседствовали с подземной тюрьмой и как штурмовики с ножами делали здесь революцию 1810 года.

Пирамида Мая — архитектурная матрёшка, скрывающая внутри кирпичный оригинал 1811 года. Вы узнаете, как эту огромную конструкцию переместили по площади.

Каса-Росада — президентский дворец, сшитый из двух разных зданий. Я расскажу, почему он розовый и как балкон Эвиты Перон создал главную иллюзию страны.

Кафедральный собор — католический храм, замаскированный под фасад парижского дворца. Мы зайдём внутрь и разберём хитрый компромисс — почему мавзолей отца нации, генерала Сан-Мартина, достроили сбоку, фактически вне основных стен собора.

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