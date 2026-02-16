Футбол в Буэнос-Айресе: матч на «Бомбонере» (билет включён)

Мы окунёмся в предматчевую суету района Ла-Бока: шествия болельщиков в сине-жёлтом, ритмы барабанов и ароматы уличной еды. Вы узнаете, почему «Бока Хуниорс» называют народным клубом и как портовое прошлое района сформировало его бунтарский дух.
Магия трибун
Внутри «конфетницы» (так переводится название арены) вы почувствуете её уникальную акустику и вибрацию. Я расшифрую для вас язык жестов и песен фанатов, расскажу о культе Марадоны и о том, почему противостояние с «Ривер Плейтом» — это гораздо больше, чем просто спорт.
Футбол как ритуал
Мы разберёмся, как в игре отразились диктатура и демократия и почему аргентинцы говорят: «Это не объясняют, это чувствуют». Вы увидите матч глазами местного жителя, понимая каждый коллективный ритуал — от взрыва эмоций после гола до суеверий на трибунах.
Организационные детали
Билет на стадион уже включён в стоимость
Дополнительно оплачиваются: еда и напитки (~$15), а также такси до стадиона и обратно (~$20–30)
На стадионе очень шумно, поэтому экскурсия не рекомендуется для маленьких детей
Важно: не берите с собой крупные сумки, зонты и стеклянные бутылки — это запрещено правилами безопасности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 164 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской, читать дальшеуменьшить
бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Попасть на матч Бока Хуниорс задача, мягко говоря, не из простых. Но благодаря Михаилу, нам удалось посетить этот праздник страсти и футбольного драйва. Организационно все чётко и удобно, снимает кучу головной боли, что позволило нам полностью погрузится в невероятную атмосферу Бомбонеры.
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