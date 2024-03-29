Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Индивидуальная экскурсия в Буэнос-Айресе

Окунуться в историю аргентинского вина и попробовать лучшие сорта

Я открою для вас уютную винодельню всего в часе езды от Буэнос-Айреса с европейским уровнем приёма гостей, виноградниками и прекрасным обедом с блюдами от шеф-повара! Вы попробуете Пино Нуар, Мальбек и Каберне Фран, а также сыры, которые идеально сочетаются с этими сортами вина. Пообщаетесь с сомелье и раскроете секреты аргентинского виноделия.
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Экскурсия по винограднику с рассказом об истории аргентинских вин, терруаров и сортов винограда.
  • Дегустация с сомелье, который раскроет все секреты напитка в винном погребе.
  • Великолепный обед в ресторане с сортовым вином.
  • Возможность приобрести бутылку из базовой или премиальной коллекции по приятной цене.

Вы узнаете:

  • Какую бутылку вина освятили специально для папы Франциска.
  • Почему во Франции почти не произрастает Мальбек.
  • С чего началась история виноделия в Аргентине.
  • Какие сорта вина произрастают в Аргентине и какие из них считаются визитной карточкой страны.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля и довезу до винодельни на минивэне или микроавтобусе с кондиционером, а по окончании экскурсии доставлю обратно.
  • Дополнительные расходы не предусмотрены.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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