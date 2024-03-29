Окунуться в историю аргентинского вина и попробовать лучшие сорта
Я открою для вас уютную винодельню всего в часе езды от Буэнос-Айреса с европейским уровнем приёма гостей, виноградниками и прекрасным обедом с блюдами от шеф-повара! Вы попробуете Пино Нуар, Мальбек и Каберне Фран, а также сыры, которые идеально сочетаются с этими сортами вина. Пообщаетесь с сомелье и раскроете секреты аргентинского виноделия.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Экскурсия по винограднику с рассказом об истории аргентинских вин, терруаров и сортов винограда.
- Дегустация с сомелье, который раскроет все секреты напитка в винном погребе.
- Великолепный обед в ресторане с сортовым вином.
- Возможность приобрести бутылку из базовой или премиальной коллекции по приятной цене.
Вы узнаете:
- Какую бутылку вина освятили специально для папы Франциска.
- Почему во Франции почти не произрастает Мальбек.
- С чего началась история виноделия в Аргентине.
- Какие сорта вина произрастают в Аргентине и какие из них считаются визитной карточкой страны.
Организационные детали
- Я заберу вас из отеля и довезу до винодельни на минивэне или микроавтобусе с кондиционером, а по окончании экскурсии доставлю обратно.
- Дополнительные расходы не предусмотрены.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 72 туристов
¡Hola! Меня зовут Ольга, я родилась в Санкт-Петербурге, получила историческое образование и теперь живу в Буэнос-Айресе. Я уверена, что нет ничего интереснее истории, ведь история — от слова «истории», а уж в Аргентине судьбы людей переплетались с историей города удивительнейшим образом! Буэнос-Айрес — город-вихрь, город-маятник и конечно, город эмигрантов. Я помогу вам узнать и полюбить «Город добрых ветров».
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