Кладбище Реколета – экскурсии в Буэнос-Айресе

Найдено 3 экскурсии в категории «Кладбище Реколета» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
На машине
На микроавтобусе
12 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Буэнос-Айресу: история, культура и архитектура
Исследуйте Буэнос-Айрес с гидом: парки, соборы, знаменитые кафе и престижные районы. Узнайте о культуре и истории города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
$300 за всё до 5 чел.
Кладбище Реколета: музей под открытым небом
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Кладбище Реколета: музей под открытым небом
Самое необычное кладбище в мире, аргентинская «ярмарка тщеславия» или памятник Прекрасной эпохе?
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от $50 за всё до 2 чел.
Тайны кладбища Реколета
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Тайны кладбища Реколета
Послушать истории о местных знаменитостях - как нашедших покой, так и неугомонных
Начало: У входа на кладбище
5 дек в 09:30
6 дек в 09:30
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    21 августа 2024
    Кладбище Реколета: музей под открытым небом
    Чудесная экскурсия от влюблённого в город и страну человека! Большое спасибо! Получили удовольствие от всего увиденного и услышанного!
  • Р
    Роберт
    1 августа 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию по Буэнос-Айресу. Наш гид Ксения профессионально и эмоционально рассказала о достопримечательностях города. Поездка прошла замечательно. Спасибо Ксении за оптимизм и терпение, ведь на экскурсии были два малыша. Спасибо!
  • М
    Мария
    15 июля 2024
    Тайны кладбища Реколета
    Михаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам было интересно и даже больше.
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    Потрясающая экскурсия на кладбище и далее пеший маршрут по знаковым местам Байреса. Конечно, одного дня мало, но Михаил помог нам открыть город и влюбиться в него. А еще огромная благодарность за рекомендации по ресторанам. Завершили день в прекрасном месте. Рекомендую для индивидуального тура и небольшой группы (нас было 10, разный возраст, но всем было интересно) Еще раз благодарю Михаила

    Михаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам былоМихаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам былоМихаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам былоМихаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам былоМихаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам было
  • O
    Oxana
    26 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.
    Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернутьНаше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернутьНаше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернутьНаше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернутьНаше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернутьНаше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернутьНаше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернутьНаше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернутьНаше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернутьНаше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!
  • А
    Анна
    25 марта 2024
    Тайны кладбища Реколета
    Покупала экскурсию в подарок коллеге, ему все очень понравилось, а мне понравилась быстрая коммуникация и организация процесса)
  • М
    Мария
    5 февраля 2024
    Тайны кладбища Реколета
    Мы два дня гуляли с Михаилом по Буэнос - Айресу. Начали с кладбища Реколета, прогулялись по центру, а на следующий
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    день съездили в квартал Ла Бока. Отлично провели время, узнали много нового, как из истории Аргентины, так и о современной жизни. Михаил очень хороший рассказчик. Рекомендую экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Кладбище Реколета»

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  3. Тайны кладбища Реколета
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в сентябре 2024
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Кладбище Реколета" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 300. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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