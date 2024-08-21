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Потрясающая экскурсия на кладбище и далее пеший маршрут по знаковым местам Байреса. Конечно, одного дня мало, но Михаил помог нам открыть город и влюбиться в него. А еще огромная благодарность за рекомендации по ресторанам. Завершили день в прекрасном месте. Рекомендую для индивидуального тура и небольшой группы (нас было 10, разный возраст, но всем было интересно) Еще раз благодарю Михаила