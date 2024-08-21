5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Буэнос-Айресу: история, культура и архитектура
Исследуйте Буэнос-Айрес с гидом: парки, соборы, знаменитые кафе и престижные районы. Узнайте о культуре и истории города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
$300 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Кладбище Реколета: музей под открытым небом
Самое необычное кладбище в мире, аргентинская «ярмарка тщеславия» или памятник Прекрасной эпохе?
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от $50 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
Тайны кладбища Реколета
Послушать истории о местных знаменитостях - как нашедших покой, так и неугомонных
Начало: У входа на кладбище
5 дек в 09:30
6 дек в 09:30
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга21 августа 2024Чудесная экскурсия от влюблённого в город и страну человека! Большое спасибо! Получили удовольствие от всего увиденного и услышанного!
- РРоберт1 августа 2024Большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию по Буэнос-Айресу. Наш гид Ксения профессионально и эмоционально рассказала о достопримечательностях города. Поездка прошла замечательно. Спасибо Ксении за оптимизм и терпение, ведь на экскурсии были два малыша. Спасибо!
- ММария15 июля 2024Михаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам было интересно и даже больше.
- OOxana26 мая 2024Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.
- ААнна20 мая 2024Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!
- ААнна25 марта 2024Покупала экскурсию в подарок коллеге, ему все очень понравилось, а мне понравилась быстрая коммуникация и организация процесса)
- ММария5 февраля 2024Мы два дня гуляли с Михаилом по Буэнос - Айресу. Начали с кладбища Реколета, прогулялись по центру, а на следующий
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Кладбище Реколета»
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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в сентябре 2024
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