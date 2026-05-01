Асадо для аргентинца — это не просто барбекю. Это религия, воскресный ритуал и лучший способ общения. На мастер-классе вы узнаете, почему здесь не используют жидкость для розжига и как определить готовность мяса без термометра. Мы будем жарить, пить мальбек и говорить о жизни, как настоящие порменьос — жители Буэнос-Айреса.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Теория огня

Всё начинается не с мяса, а с огня! Вы научитесь правильно подготавливать угли (только дрова, никакого угля из пакетов!) и распределять жар по парриже — аргентинскому грилю. Я расскажу о «святой троице» асадо: соль, жар и терпение.

Разделка и подготовка

Мы разберём классические аргентинские отрубы. Вы узнаете, как правильно солить мясо (и почему крупная соль — единственно верный вариант). И как подготовить субпродукты — знаменитые achuras, без которых не обходится ни одно застолье.

Соус чимичурри

Пока мясо жарится, приготовим самый известный аргентинский соус. Вы откроете секретные пропорции трав и специй, которые нужны для создания того самого вкуса.

Финал программы — большой обед (или ужин)

Соберёмся за столом, продегустируем приготовленное вами мясо с гарнирами и вином. И сполна насладимся результатом!

Пример меню

Стартер — сыры, салями, оливки и вермут

Первая подача — колбаски чоризо, морсилья (кровяная колбаса) и сыр проволета на гриле

Главное блюдо — 2–3 вида мяса (например, ojo de bife — рибай, entraña — диафрагма, tira de asado — рёбра)

Гарнир — салат с рукколой и пармезаном, овощи на гриле

Напиток — аргентинский мальбек (безлимитно)

Организационные детали