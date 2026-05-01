Асадо для аргентинца — это не просто барбекю. Это религия, воскресный ритуал и лучший способ общения.
На мастер-классе вы узнаете, почему здесь не используют жидкость для розжига и как определить готовность мяса без термометра. Мы будем жарить, пить мальбек и говорить о жизни, как настоящие порменьос — жители Буэнос-Айреса.
Описание мастер-класса
Теория огня
Всё начинается не с мяса, а с огня! Вы научитесь правильно подготавливать угли (только дрова, никакого угля из пакетов!) и распределять жар по парриже — аргентинскому грилю. Я расскажу о «святой троице» асадо: соль, жар и терпение.
Разделка и подготовка
Мы разберём классические аргентинские отрубы. Вы узнаете, как правильно солить мясо (и почему крупная соль — единственно верный вариант). И как подготовить субпродукты — знаменитые achuras, без которых не обходится ни одно застолье.
Соус чимичурри
Пока мясо жарится, приготовим самый известный аргентинский соус. Вы откроете секретные пропорции трав и специй, которые нужны для создания того самого вкуса.
Финал программы — большой обед (или ужин)
Соберёмся за столом, продегустируем приготовленное вами мясо с гарнирами и вином. И сполна насладимся результатом!
Пример меню
- Стартер — сыры, салями, оливки и вермут
- Первая подача — колбаски чоризо, морсилья (кровяная колбаса) и сыр проволета на гриле
- Главное блюдо — 2–3 вида мяса (например, ojo de bife — рибай, entraña — диафрагма, tira de asado — рёбра)
- Гарнир — салат с рукколой и пармезаном, овощи на гриле
- Напиток — аргентинский мальбек (безлимитно)
Организационные детали
- В стоимость включено всё, что нужно для мастер-класса и отдыха (продукты, вино, фартуки и не только)
- Обратите внимание: меню указано примерное, детали мы обсудим после бронирования
- Мы встречаемся в специально оборудованном кинчо (беседке для барбекю) в районе Палермо — точное место я сообщу в переписке
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$400
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 21 туриста
Аргентина стала моим домом в 2000 году. Знаю Аргентину не по путеводителям, а по тысячам километров дорог — от ледяного дыхания Патагонии до вечного шума водопадов Игуасу. За эти годы
