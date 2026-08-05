Во времена Belle Époque Буэнос-Айрес мечтал стать Парижем Южной Америки — и у него почти получилось. Мы прогуляемся среди роскошных дворцов Реколеты и Ретиро и завершим прогулку бранчем в скрытом дворцовом саду. Вы услышите захватывающий исторический детектив о том, как здесь ковались миллионные состояния, разыгрывались шекспировские трагедии, планировалась изощрённая месть и совершались безумные романтические поступки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы встретимся на главной исторической площади Реколеты, под сенью гигантского векового дерева-гомеро. Здесь мы сделаем первые атмосферные кадры и настроимся на волну аргентинской Belle Époque.

Выйдем на Авениду Альвеар и сравним два абсолютно разных мира. С одной стороны — безупречное французское шато (ныне отель Park Hyatt), с другой — таинственный замок в викторианском стиле, который до сих пор принадлежит частной семье и скрыт от посторонних глаз.

Оценим размах дворца, который строился для балов и приёмов аргентинской элиты, но по иронии судьбы стал тихой резиденцией послов Папы Римского.

Рассмотрим жемчужину неоклассики на площади Карлоса Пеллегрини. Вы услышите детективную историю о том, как дипломатическая неприкосновенность и французский флаг спасли этот шедевр от сноса ради самой широкой улицы в мире.

Перейдём в район Ретиро и рассмотрим самый красивый доходный дом города. Вы узнаете, как вчерашние миллионеры сдавали квартиры богеме, и увидите внутренний дворик со статуей Дианы, для оформления которого многие детали специально доставляли на кораблях из Франции.

Остановимся у дворца Анчорена — величественного комплекса, принадлежавшего одной из самых влиятельных семей Аргентины. Поговорим о закате золотой эпохи, семейных драмах и о том, почему этот замок в итоге перешёл государству.

Наш триумфальный финал — секретный дворец & бранч. Мы оставим суету улиц и зайдём во внутренний дворик грандиозного дворца на площади Сан-Мартин. Под сенью вековых деревьев и изящных фасадов нас будет ждать забронированный столик для изысканного бранча, где вы почувствуете себя аристократами начала 20 века.

Я не буду утомлять вас сухими датами и сложными архитектурными терминами. Моя цель — оживить эти каменные фасады и показать вам эпоху Belle Époque через призму человеческих судеб, амбиций и страстей.

Вы узнаете:

как вчерашние торговцы мясом и зерном в одночасье стали богаче европейских монархов

как зарождалась мода на европейский шик и зачем нужно было везти через океан не только паркет и люстры, но даже землю для садов

какая драма закончилась грандиозной архитектурной местью и постройкой первого небоскрёба

как мировые войны и экономический кризис 1930-х годов навсегда изменили облик города и пустили с молотка состояния великих династий

где проходила невидимая граница между парадной жизнью хозяев и невидимым бытом сотен слуг

как строились элитные доходные дома (на примере дворца Эстругамоу) и почему аренда квартиры в них считалась признаком высочайшего статуса

Организационные детали