Увидеть город через призму скрытых связей, международных игр, архивных фактов и слухов
Эта экскурсия — попытка разобраться в одном из самых сложных пластов истории Аргентины. После Второй мировой войны в страну эмигрировало много европейцев, в том числе и бывшие нацисты.
Мы поговорим о том, почему Аргентина стала для них убежищем, как складывалась их жизнь и как эта тема воспринимается сегодня — между исторической памятью, политическими спорами и легендами.
Описание экскурсии
Отель иммигрантов. Главный приёмный комплекс, где регистрировали, размещали и распределяли прибывших европейцев.
Министерство иностранных дел Аргентины. Тут решали вопросы, связанные с участием страны во Второй мировой войне.
Дом по адресу Av. Córdoba 731. Здесь располагался немецкий клуб — центр жизни привилегированной части немецкой общины в городе.
Ресторан ABC. Существует как минимум с 1929 года. Его называют одним из последних заведений «типа Munich» в Буэнос-Айресе.
Здание по адресу Reconquista, 134. Это бывший Трансатлантический немецкий банк, а для нас ещё и важная точка разговора о немецком капитале до и во время эпохи Третьего рейха.
Ресторан Peron & Peron. Это повод поговорить о послевоенных связях аргентинских властей с беглыми нацистами, а также о том, в каких формах ультраправая идеология продолжила своё существование в Аргентине.
Редакция журнала Der Weg — важная площадка послевоенной неонацистской публицистики в Буэнос-Айресе. Его адрес документируется в разведывательных материалах США.
О чём ещё поговорим:
Как формировались немецкие общины в Аргентине
Какие места в Буэнос-Айресе стали центрами распространения нацистской идеологии
Каким образом и какие именно нацисты оказались в Южной Америке, как с ними были связаны Перон и Эвита
Где проходит граница между подтверждёнными историческими фактами, архивными данными и популярными легендами о нацистском присутствии в Аргентине
Многие места из этой истории изменились или исчезли. Поэтому по ходу экскурсии мы будем обращаться к архивным фотографиям и хронике, чтобы увидеть город не только в пространстве, но и во времени.
Поедем на автомобиле Fiat Сronos
На маршруте встретятся 3 ресторана, 2 из них — немецкие. По желанию в одном из них возможна пауза на кофе или пиво. Оплачивается отдельно, в том числе и за гида
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Михаил — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провёл экскурсии для 162 туристов
Рад приветствовать всех в Латинской Америке! Живу здесь с 2021 года на две страны — Аргентину и Бразилию. Регулярно провожу лекции, тематические ужины, экскурсии на разные темы, связанные с аргентинской,
бразильской, латиноамериканской историей и культурой. Сам очень люблю Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, каждый день стараюсь узнавать о них что-то новое. Раньше преподавал в университете Москвы социальные и политологические дисциплины, историю и теорию международных отношений. Кандидат социологических наук. Готов предложить вам необычные маршруты!
