Эта экскурсия — попытка разобраться в одном из самых сложных пластов истории Аргентины. После Второй мировой войны в страну эмигрировало много европейцев, в том числе и бывшие нацисты. Мы поговорим о том, почему Аргентина стала для них убежищем, как складывалась их жизнь и как эта тема воспринимается сегодня — между исторической памятью, политическими спорами и легендами.

Описание экскурсии

Отель иммигрантов. Главный приёмный комплекс, где регистрировали, размещали и распределяли прибывших европейцев.

Министерство иностранных дел Аргентины. Тут решали вопросы, связанные с участием страны во Второй мировой войне.

Дом по адресу Av. Córdoba 731. Здесь располагался немецкий клуб — центр жизни привилегированной части немецкой общины в городе.

Ресторан ABC. Существует как минимум с 1929 года. Его называют одним из последних заведений «типа Munich» в Буэнос-Айресе.

Здание по адресу Reconquista, 134. Это бывший Трансатлантический немецкий банк, а для нас ещё и важная точка разговора о немецком капитале до и во время эпохи Третьего рейха.

Ресторан Peron & Peron. Это повод поговорить о послевоенных связях аргентинских властей с беглыми нацистами, а также о том, в каких формах ультраправая идеология продолжила своё существование в Аргентине.

Редакция журнала Der Weg — важная площадка послевоенной неонацистской публицистики в Буэнос-Айресе. Его адрес документируется в разведывательных материалах США.

О чём ещё поговорим:

Как формировались немецкие общины в Аргентине

Какие места в Буэнос-Айресе стали центрами распространения нацистской идеологии

Каким образом и какие именно нацисты оказались в Южной Америке, как с ними были связаны Перон и Эвита

Где проходит граница между подтверждёнными историческими фактами, архивными данными и популярными легендами о нацистском присутствии в Аргентине

Многие места из этой истории изменились или исчезли. Поэтому по ходу экскурсии мы будем обращаться к архивным фотографиям и хронике, чтобы увидеть город не только в пространстве, но и во времени.

