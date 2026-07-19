За два часа, не покидая Буэнос-Айреса, вы совершите путешествие от ледников Патагонии до высокогорных пустынь Сальты.
Научитесь читать винные этикетки как профи и поймёте, почему сорт мальбек стал национальным достоянием.
Погрузитесь в теорию, оцените пять культовых сортов на практике и освоите маридахе — искусство подбора идеальной гастрономической пары к вину.
Научитесь читать винные этикетки как профи и поймёте, почему сорт мальбек стал национальным достоянием.
Погрузитесь в теорию, оцените пять культовых сортов на практике и освоите маридахе — искусство подбора идеальной гастрономической пары к вину.
Описание мастер-класса
Искусство дегустации. Теория
Я расскажу, как высота над уровнем моря, антарктические ветры и вулканические почвы создают характер вина. Мы разберём винную карту страны и узнаем, где рождаются самые смелые бренды.
Затем поучимся профессиональной технике дегустации по трём ступеням.
- Глаз: учимся определять возраст и тело вина по его цвету
- Нос: разберём ароматическое колесо — от нот ежевики до табака и кожи
- Вкус: выясним, что такое танины, кислотность и почему послевкусие — это самое важное
Искусство дегустации. Практика
Вы попробуете 5 винных сортов, которые максимально полно раскрывают потенциал страны:
- торронтес — ароматная визитная карточка Севера
- пино-нуар из Патагонии — утончённость и свежесть Юга
- классический мальбек — мощь и бархат Мендосы
- высокогорный мальбек — минеральность и дерзость долины Уко
- авторский ассамбляж — современное лицо аргентинского виноделия
Дегустация сопровождается традиционной аргентинской пикадой (закусками): крафтовыми сырами, мясными деликатесами и секретным ингредиентом, который идеально подчеркнёт финальный бокал.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер до места проведения мастер-класса на комфортабельном автомобиле Toyota Hilux, дегустация вин и закуски.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$250
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 23 туристов
Аргентина стала моим домом в 2000 году. Знаю Аргентину не по путеводителям, а по тысячам километров дорог — от ледяного дыхания Патагонии до вечного шума водопадов Игуасу. За эти годы
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
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