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Уникальный опыт – экскурсии в Буэнос-Айресе

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
Откройте для себя мир танго в Буэнос-Айресе! Узнайте историю танца, посетите музей Гарделя и ощутите атмосферу настоящего танго-квартала
Начало: В районе TРЦ Abasto Shopping
Завтра в 15:00
11 июл в 15:00
от $140 за всё до 15 чел.
«Ярмарка времени» - прогулка по Сан-Тельмо
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Ярмарка времени» - прогулка по Сан-Тельмо
Охотиться за прошлым и коллекционировать истории в старом районе Буэнос-Айреса
Начало: Los Ezeiza
Расписание: в воскресенье в 11:00 и 13:30
20 июл в 11:00
27 июл в 11:00
$45 за человека
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Увлекательная прогулка по заповеднику: изучение десятков видов птиц, их маршрутов и миграций. Узнайте о пернатых обитателях и работе орнитологов
Начало: У фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro)
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    20 апреля 2025
    Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
    экскурсия просто замечательная, всем рекомендую! считаю, что в Буэнос Айресе посетить такую экскурсию — это маст-хэв, даже если вы никогда
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    особо не интересовались танго. Светлана отлично рассказывает и видно, что хорошо разбирается в теме. особенно понравилось, что мы слушали музыку во время прогулки — очень атмосферно и интересно!

  • М
    Маша
    19 апреля 2025
    Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
    Танго-экскурсия Светланы превзошла все ожидания: живая, содержательная, динамичная! Несколько часов позволяют окунуться в мир танца, чтобы навсегда окончательно очароваться! Экскурсовод
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    глубоко погружён в тему, вся информация преподнесена через призму взгляда Светланы на танец как тангеры. Экскурсия разноплановая и очень грамотно организованная — в ритме танго вам предстоит пройтись по историческим аргентинским улочкам, посетить станцию метро и музей, танго-урок и танго-магазин, и всё это под знакомые каждому танго-композиции. Экскурсия помогает познакомиться с настоящим танцем в контексте истории страны и закрыть для себя вопрос: «Так о чём же они танцуют?» Muy recomendacion!

    Танго-экскурсия Светланы превзошла все ожидания: живая, содержательная, динамичная! Несколько часов позволяют окунуться в мир танца, чтобыТанго-экскурсия Светланы превзошла все ожидания: живая, содержательная, динамичная! Несколько часов позволяют окунуться в мир танца, чтобыТанго-экскурсия Светланы превзошла все ожидания: живая, содержательная, динамичная! Несколько часов позволяют окунуться в мир танца, чтобыТанго-экскурсия Светланы превзошла все ожидания: живая, содержательная, динамичная! Несколько часов позволяют окунуться в мир танца, чтобыТанго-экскурсия Светланы превзошла все ожидания: живая, содержательная, динамичная! Несколько часов позволяют окунуться в мир танца, чтобы
  • Я
    Яна
    19 апреля 2025
    Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
    Мне очень понравилась экскурсия! Маршрут был отлично продуман: мы совсем немного ходили пешком, потому что все ключевые точки находились рядом
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    и логично перетекали одна в другую. Раньше я даже не задумывалась, что танго — это не только танец, но и музыка, и поэзия песен, и что всё это развивалось вместе с историей страны. Светлана наглядно показала, как эволюция танго переплетается с историей Аргентины и мировыми культурными процессами. Особенно ценно было пообщаться с человеком, который не просто изучил тему в теории, а сам живёт этим: танцует, чувствует и вдохновляется. Это делает экскурсию живой, глубокой и невероятно интересной. Светлана прям вдохновила меня! Прилечу домой, начну ходить на танго)

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Уникальный опыт»

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  3. Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в июле 2025
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 250. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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