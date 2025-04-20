Индивидуальная
до 15 чел.
Страстный Буэнос-Айрес: феномен танго
Откройте для себя мир танго в Буэнос-Айресе! Узнайте историю танца, посетите музей Гарделя и ощутите атмосферу настоящего танго-квартала
Начало: В районе TРЦ Abasto Shopping
Завтра в 15:00
11 июл в 15:00
от $140 за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«Ярмарка времени» - прогулка по Сан-Тельмо
Охотиться за прошлым и коллекционировать истории в старом районе Буэнос-Айреса
Начало: Los Ezeiza
Расписание: в воскресенье в 11:00 и 13:30
20 июл в 11:00
27 июл в 11:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Увлекательная прогулка по заповеднику: изучение десятков видов птиц, их маршрутов и миграций. Узнайте о пернатых обитателях и работе орнитологов
Начало: У фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro)
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна20 апреля 2025экскурсия просто замечательная, всем рекомендую! считаю, что в Буэнос Айресе посетить такую экскурсию — это маст-хэв, даже если вы никогда
- ММаша19 апреля 2025Танго-экскурсия Светланы превзошла все ожидания: живая, содержательная, динамичная! Несколько часов позволяют окунуться в мир танца, чтобы навсегда окончательно очароваться! Экскурсовод
- ЯЯна19 апреля 2025Мне очень понравилась экскурсия! Маршрут был отлично продуман: мы совсем немного ходили пешком, потому что все ключевые точки находились рядом
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Уникальный опыт»
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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в июле 2025
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