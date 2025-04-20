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и логично перетекали одна в другую. Раньше я даже не задумывалась, что танго — это не только танец, но и музыка, и поэзия песен, и что всё это развивалось вместе с историей страны. Светлана наглядно показала, как эволюция танго переплетается с историей Аргентины и мировыми культурными процессами. Особенно ценно было пообщаться с человеком, который не просто изучил тему в теории, а сам живёт этим: танцует, чувствует и вдохновляется. Это делает экскурсию живой, глубокой и невероятно интересной. Светлана прям вдохновила меня! Прилечу домой, начну ходить на танго)