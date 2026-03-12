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Индивидуальная
до 6 чел.
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Уникальная возможность посетить винодельню в часе езды от Буэнос-Айреса. Дегустация вин, обед от шеф-повара и секреты виноделия от сомелье ждут вас
«Экскурсия по винограднику с рассказом об истории аргентинских вин, терруаров и сортов винограда»
9 авг в 09:30
11 авг в 14:30
от $600 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Винный Буэнос-Айрес: пробуем Аргентину на вкус (18+)
Мастер-класс по дегустации культовых сортов - от торронтес до высокогорного мальбека
«В стоимость включено: трансфер до места проведения мастер-класса на комфортабельном автомобиле Toyota Hilux, дегустация вин, закуски и танго-шоу»
11 авг в 18:00
13 авг в 18:00
от $385 за человека
Индивидуальная
Тайны аргентинского терруара: дегустация и обед на винодельне (18+)
Камерная атмосфера, внимание сомелье и гастрооткрытия (из Буэнос-Айреса)
«Неспешная трапеза, где каждое блюдо подобрано под вино14:30–15:30 — свободное время, чтобы просто посидеть на веранде, насладиться тишиной или прогуляться по поместью16:30–17:30 — возвращение в Буэнос-Айрес»
11 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от $350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Нашим экскурсоводом был Юрий. Вовремя доехали до винодельни, отличная дегустация с экскурсией. Вкуснейший обед. У нас слабый английский и нулевой
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Тайминг и организация были на отличном уровне. Но регион Буэнос-Айреса - не самый винодельческий, поэтому не стоит ожидать бескрайних полей
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Г
Были на экскурсии 3.04.25.
ПЛЮСЫ.
Чистый, комфортный автомобиль. Была минеральная вода для всех участников экскурсии. Экскурсовод Юрий интересно рассказывал историю виноделия в
ПЛЮСЫ.
Чистый, комфортный автомобиль. Была минеральная вода для всех участников экскурсии. Экскурсовод Юрий интересно рассказывал историю виноделия в
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Р
Экскурсия на винодельню – просто отвал башки. Там очень красиво, очень вкусно, много вина, сервис на высшем уровне. И очень
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Н
Недавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшем уровне. Наш гид проявил
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Всего 5 отзывов в Буэнос-Айресе в категории "Винные туры"
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Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Винные туры»
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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в августе 2026
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 600. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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