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Винные экскурсии в Буэнос-Айресе

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
На машине
На микроавтобусе
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Уникальная возможность посетить винодельню в часе езды от Буэнос-Айреса. Дегустация вин, обед от шеф-повара и секреты виноделия от сомелье ждут вас
«Экскурсия по винограднику с рассказом об истории аргентинских вин, терруаров и сортов винограда»
9 авг в 09:30
11 авг в 14:30
от $600 за всё до 2 чел.
Винный Буэнос-Айрес: пробуем Аргентину на вкус (18+)
3 часа
Индивидуальная
Винный Буэнос-Айрес: пробуем Аргентину на вкус (18+)
Мастер-класс по дегустации культовых сортов - от торронтес до высокогорного мальбека
«В стоимость включено: трансфер до места проведения мастер-класса на комфортабельном автомобиле Toyota Hilux, дегустация вин, закуски и танго-шоу»
11 авг в 18:00
13 авг в 18:00
от $385 за человека
Тайны аргентинского терруара: дегустация и обед на винодельне (18+)
На машине
8 часов
Индивидуальная
Тайны аргентинского терруара: дегустация и обед на винодельне (18+)
Камерная атмосфера, внимание сомелье и гастрооткрытия (из Буэнос-Айреса)
«Неспешная трапеза, где каждое блюдо подобрано под вино14:30–15:30 — свободное время, чтобы просто посидеть на веранде, насладиться тишиной или прогуляться по поместью16:30–17:30 — возвращение в Буэнос-Айрес»
11 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от $350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Нэлля
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Нашим экскурсоводом был Юрий. Вовремя доехали до винодельни, отличная дегустация с экскурсией. Вкуснейший обед. У нас слабый английский и нулевой
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испанский, Юрий переводил практически синхронно, рассказал про историю винодельчества в Аргентине, отметил земли, где производятся разные вина. Хорошо провели день. Рекомендую.

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Ольга
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Тайминг и организация были на отличном уровне. Но регион Буэнос-Айреса - не самый винодельческий, поэтому не стоит ожидать бескрайних полей
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с лозами, прогибающимися под тяжестью урожая. Всё очень скромно, но вполне интересно, как дополнение к представлению об Аргентине. Хозяева стараются, обед был отличный. Экскурсия на самой винодельне идёт, в основном, на испанском языке. Гид Юрий не 100% может перевести, но дополняет рассказ от себя. В целом, можно рекомендовать, если у вас есть лишний день в Буэнос Айресе и нет особых претензий к подаче материала.

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Г
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Были на экскурсии 3.04.25.

ПЛЮСЫ.
Чистый, комфортный автомобиль. Была минеральная вода для всех участников экскурсии. Экскурсовод Юрий интересно рассказывал историю виноделия в
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Аргентине. Приятно было узнать, что он сам ставит вино. Во время экскурсии был отличный обед входящий в стоимость экскурсии. Юрий хороший собеседник, может поддержать нейтральную тему разговора, поэтому общение было приятным и не принужденным👍 Нам повезло, и мы были одни на экскурсии по виноградникам. Видно, что здесь стараются расположить к себе гостей. С большим удовольствием потратили деньги на приобретение местного вина, хотя и понимаю, что цены завышены. Самым ярким впечатлением от экскурсии было знакомство с инженером и дегустация вина прямо из цистерны/танка 😇 Спасибо за эти потрясающие эмоции!

МИНУСЫ.
Уровень знания испанского языка у Юрия оставляет желать лучшего. Часто перевод отсутствовал, периодически обращался к Гугл-переводчику. Мне это особо не мешало. Уверена, что это решиться со временем.

ВЫВОД Настоятельно рекомендую к посещению! Особенно, если раньше не были на виноградниках. Это придает особый колорит, так как просто дегустация в помещении – это совсем по-другому (мне есть с чем сравнить). Здесь это больше похоже на аттракцион, но очень стильный и приятный 😇

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Р
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Экскурсия на винодельню – просто отвал башки. Там очень красиво, очень вкусно, много вина, сервис на высшем уровне. И очень
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много доп информации, которую нам рассказал Юрий еще по пути туда. Благодаря этой информации мы были на голову выше остальных туристов и могли выпендриваться) Шутка) У ребят еще несколько экскурсий, из которых мы посетили Ля Боку и кладбище Реколета. Все было прекрасно. Настоятельно рекомендую взять полный перечень туров Ольги, Юрия и Ксении) Очень надеюсь, что в скором времени ребята придумают еще экскурсий, мы везде пойдем!

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Н
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Недавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшем уровне. Наш гид проявил
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невероятное внимание к нашим желаниям и потребностям, что сделало поездку еще более запоминающейся. Мы провели время великолепно, наслаждаясь атмосферой и вкусными винами. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет прекрасно провести время и узнать больше о виноделии!

Недавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшем
Недавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшем
Недавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшем
Недавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшем
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Всего 5 отзывов в Буэнос-Айресе в категории "Винные туры"

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Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Буэнос-Айресе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией;
  2. Винный Буэнос-Айрес: пробуем Аргентину на вкус (18+);
  3. Тайны аргентинского терруара: дегустация и обед на винодельне (18+).
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в августе 2026
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 600. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Буэнос-Айресе (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Винные туры», 5 ⭐ отзывов, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь